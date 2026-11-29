Celý život pečuje o syna s těžkým postižením a do práce nikdy nenastoupila. Na otázku, z čeho bude žít ve stáří, slýchá jedinou odpověď: na důchod nárok mít nebude. Zákon o důchodovém pojištění ale počítá i s léty, za které nikdo nedostával výplatu. Pro mnoho pečujících tak může být důchod blíž, než si myslí.
Péče o rodinu se do důchodu počítá
Na řádný starobní důchod je u lidí, kteří dosáhli důchodového věku po roce 2018, potřeba nejméně 35 let pojištění. Patří do nich i takzvané náhradní doby. Jde o období, kdy člověk nepracoval z důvodu, který zákon uznává, například kvůli péči o malé dítě nebo o nemocného blízkého. Pravidla popisujeme podle znění zákona o důchodovém pojištění ke konci listopadu 2026.
Úplně bez placeného pojištění to ovšem nejde. Náhradní doby se započtou jen tomu, kdo má aspoň 1 rok pojištění, za který se skutečně zaplatilo pojistné. Nemusí jít o jeden souvislý rok, sečtou se i jednotlivé kratší úseky. Vedle zaměstnání se počítá také podnikání a dobrovolně placené pojištění. Náhradní dobu je navíc nutné získat v Česku.
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Od potřebných 35 let stačí odečíst 1 rok placeného pojištění. Zbývá 34 let, které mohou pokrýt náhradní doby. Je to horní hranice a dosáhne jí jen ten, kdo měl po celou tu dobu náhradní dobu počítanou naplno.
Celým rozsahem, tedy ze 100 %, se pro nárok počítají hlavně doby péče: o dítě do 4 let a o závislou osobu, k nim ještě některé formy náhradní rodinné péče. Většina ostatních náhradních dob se krátí na 80 %, takže z každého roku se započte jen jeho část a kalendářně jich je potřeba víc. Z evidence na Úřadu práce nebo ze studia proto 34 let nevznikne.
Nárok na důchod tak náhradní doby založit mohou, jeho výši ale ovlivňují jen omezeně. Přičtou se k celkové době pojištění a důchod zvýší, u části z nich ovšem jen z 80 %. Průměrný výdělek, ze kterého se důchod počítá, náhradní doby bez výdělku nesnižují, u velmi dlouhého studia včetně doktorského to ale platí jen zčásti.
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Každá situace má kromě rozsahu zápočtu i vlastní podmínky.
Situace Zápočet pro nárok Na co si dát pozor péče o dítě do 4 let plně stejné období se započte jen jednomu člověku, tomu, kdo pečoval nejvíc péče o závislou osobu plně dítě mladší 10 let od I. stupně závislosti, kdokoli jiný ve II. až IV. stupni evidence na Úřadu práce od roku 1996 z 80 % doba s podporou bez omezení, bez podpory jen v omezeném rozsahu studium z 80 % běžné studium po roce 2009 se nepočítá, výjimkou je úspěšně dokončené prezenční doktorské studium, nejvýš 4 roky, u důchodů od roku 2026
U malého dítěte nerozhoduje, jestli rodič pobíral rodičovský příspěvek nebo byl v evidenci Úřadu práce. Dítě může chodit do jeslí, školky nebo dětské skupiny a péče se počítá dál. U blízké závislé osoby se společná domácnost nevyžaduje.
Své roky si zkontrolujte včas
Přehled evidovaných dob najdete v aplikaci Moje konto na ePortálu ČSSZ, kam se přihlásíte datovou schránkou nebo bankovní identitou. Druhou možností je informativní osobní list od okresní správy sociálního zabezpečení. Péče o malé děti a studium v nich obvykle chybí, takže mezery vás nemusí vyděsit.
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně Přehled svých evidovaných dob si můžete prohlédnout na ePortálu ČSSZ v aplikaci Moje konto. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels.
Péči o dítě do 4 let doložíte až při žádosti o důchod čestným prohlášením. Rodný list je potřeba jen tehdy, když ČSSZ vztah k dítěti sama neověří v evidenci obyvatel. Péči o závislou osobu potvrzuje rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o její době a rozsahu a požádat o ně můžete kdykoli po skončení péče. Stejným rozhodnutím dokládá péči o dítě i muž, který o ně pečoval do 30. 6. 2007.
Když roky nestačí
Kdo při kontrole zjistí, že mu chybí placený rok, může ho doplnit dobrovolným pojištěním. Pokud k němu má důvod uvedený v zákoně, například evidenci na Úřadu práce nebo studium po dosažení zletilosti, smí si ho sjednat i zpětně, a to bez časového omezení. Taková doba se pak počítá jako placené pojištění.
Od 1. ledna 2025 existuje i pozdější cesta. Kdo 35 let pojištění nemá, získá nárok na starobní důchod s 20 lety včetně náhradních dob, pokud je o 2 roky starší, než je důchodový věk muže se stejným datem narození.
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S konkrétní situací se můžete obrátit na kteroukoli okresní správu sociálního zabezpečení nebo na call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/nahradni-doba-pojisteni, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/jak-se-pro-duchod-zapocitava-doba-pece, https://www.ochrance.cz/letaky/duchodove-pojisteni_nahradni-doby/duchodove-pojisteni_nahradni-doby.pdf, https://www.finance.cz/clanky/jak-se-do-duchodu-pocitaji-nejcastejsi-nahradni-doby-pojisteni/, https://www.finance.cz/clanky/i-obdobi-bez-prace-se-muze-pocitat-do-starobniho-duchodu-zalezi-ale-na-vice-faktorech/, https://www.podnikatel.cz/clanky/zapomenute-roky-do-duchodu-dolozte-je-driv-nez-bude-pozde/, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/dobrovolna-ucast-na-pojisteni, https://mpsv.gov.cz/web/cz/starobni-duchody, https://ceskeduchody.cz/magazin/nikdy-nechodili-do-zamestnani-presto-ve-stari-pobiraji-duchod-zakon-totiz-nezohlednuje-pouze-odpracovane-roky