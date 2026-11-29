Leckdo počítá s tím, že dědictví nic nestojí, protože dědickou daň stát dávno zrušil. Jiní přepíšou byt na děti hned, aby měli vše vyřízené. Obě cesty mají svou cenu: u jedné platí rodina penězi, u druhé může rodič přijít o možnost rozhodovat o vlastním domově.
Daň zmizela, notář zůstal
Dědická i darovací daň skončila v roce 2014. Podle zákona o daních z příjmů platného v listopadu 2026 je dědictví osvobozené vždy. Osvobozený je i dar od rodičů, prarodičů a dalších vyjmenovaných příbuzných. Pokud osvobozený dar nebo dědictví přesáhne 5 milionů Kč, musí ho příjemce oznámit finančnímu úřadu do konce lhůty pro daňové přiznání.
Dědické řízení ovšem vede notář a účtuje si odměnu z obvyklé ceny majetku po zesnulém. Podle notářského tarifu platného v listopadu 2026 jsou to 2 % z prvních 500 000 Kč, 0,9 % z další části do 1 milionu Kč, 0,5 % z části do 3 milionů Kč a 0,1 % z části do 30 milionů Kč.
Přečtěte si také: Norma Euro 7 platí od 29. listopadu 2026: Řidiči se bojí o starší auta zbytečně, smí jezdit dál bez přestavby Kolik stojí notář a kolik katastr
Podle našeho modelového výpočtu s tarifem z listopadu 2026 vychází u pozůstalosti, kterou tvoří jen byt v obvyklé ceně 10 milionů Kč, základní odměna notáře na 31 500 Kč. Pokud je notář plátcem DPH jako většina notářů, vyjde odměna s 21% DPH zhruba na 38 000 Kč. Přibudou ještě náhrady hotových výdajů.
Při darování se k listopadu 2026 platí za návrh na vklad do katastru správní poplatek 2 000 Kč. Kdo návrh podá elektronicky přes Portál katastru a zeměměřictví, zaplatí o 20 % méně, tedy 1 600 Kč. K poplatku se přidá odměna právníka, který darovací smlouvu připraví, a poplatek za úřední ověření podpisů.
Náklady i kontrola nad bytem se u obou cest liší:
Dědictví Darování za života Hlavní náklad (k listopadu 2026) odměna notáře, v modelovém výpočtu u bytu za 10 milionů Kč asi 38 000 Kč s DPH poplatek 1 600 až 2 000 Kč a smlouva Kdo o bytě rozhoduje rodič až do konce života dítě od zápisu do katastru Po podpisu rozhoduje dítě Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde
Jakmile katastr zapíše vklad, je vlastníkem dítě a může byt prodat, zastavit nebo na něj vzít úvěr. Při exekuci dítěte může exekutor byt prodat v dražbě.
Zákon zná jen dva důvody, kdy lze darovaný byt žádat zpět, a obyčejná lítost mezi ně nepatří. Odvolat dar lze, když po darování nemáte ani na nutnou výživu pro sebe nebo pro ty, které musíte ze zákona živit, a jen v rozsahu, který chybí. Dítě se tomu může vyhnout tím, že vám potřebnou výživu poskytne. Odvolání neplatí, když je dítě v obdobné nouzi nebo když jste si nouzi přivodili úmyslně či z hrubé nedbalosti.
Druhým důvodem je nevděk, kdy vám dítě úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží a zjevně tím poruší dobré mravy. Lhůta na odvolání je omezená.
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně Co si rodič může vyhradit
Aby rodič o slovo v bytě nepřišel úplně, může si v darovací smlouvě sjednat pojistky:
Služebnost bytu neboli užívací právo dovoluje v bytě dál bydlet s domácností. Zapisuje se do katastru a platí i po změně vlastníka. Požívací právo přidává i plody a užitky, takže rodič může byt dál pronajímat a brát nájemné. Zákaz zcizení a zatížení brání prodeji i zástavě bez souhlasu rodiče. Proti třetím osobám platí jen po zápisu do katastru a sjednat ho lze jen na určitou přiměřenou dobu.
Údržbu a závady nese ze zákona dítě jako vlastník. Když ale náklady převýší užitek, který mu z bytu zbývá, musí je platit rodič, jinak se užívání musí vzdát. Ve smlouvě proto výslovně uveďte, kdo hradí služby spojené s bydlením, kdo zaplatí výměnu kotle či oken a které místnosti zůstanou rodičům. Smlouvu nechte připravit u notáře nebo advokáta, protože nastavení pojistek je vždy individuální.
Přečtěte si také: Proč senioři v lékárně najednou platí méně: Po vyčerpání limitu 1 000 Kč převezme část doplatků pojišťovna Služebnost bytu sjednaná v darovací smlouvě zajistí rodiči, že může v bytě bydlet dál i poté, co se vlastníkem stane dítě. Ilustrační foto. Zdroj: Mariia Chalaya / Unsplash. Prodej, daně a sourozenci
Prodá-li dítě byt, ve kterém nebydlí, a získalo ho v roce 2021 nebo později, je příjem z prodeje osvobozený od daně po 10 letech vlastnictví, dřív jen při použití peněz na vlastní bydlení. U dědictví po rodiči se do lhůty počítá i doba, kdy byt vlastnil rodič, u daru jen doba vlastnictví dítěte. Pravidla platí k listopadu 2026, svůj případ proberte s daňovým poradcem nebo na finančním úřadu.
Máte-li víc dětí, počítejte s povinným dílem. Nezletilé dítě musí dostat větší a zletilé menší část zákonného podílu. Na povinný díl se započte, co dítě od rodiče zdarma dostalo v posledních letech před jeho smrtí, kromě obvyklých darů. Kdo chce mít byt pod kontrolou do konce života, nechá ho na dědictví a dědice určí závětí nebo dědickou smlouvou, ta ale nesmí pokrýt celou pozůstalost.
Zdroje: https://cuzk.gov.cz/Katastr-nemovitosti/Poplatky/Sazby-spravnich-poplatku.aspx, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-196, https://www.e15.cz/finexpert/bydleni/darovat-nebo-odkazat-jedno-z-reseni-muze-rodinu-stat-i-desitky-tisic-navic-1431052, https://www.e15.cz/finexpert/servis/darovat-dum-detem-vecne-bremeno-doziti-nestaci-tyto-pojistky-musite-mit-ve-smlouve-1435137, https://www.finance.cz/499317-dedit-ci-darovat/, https://www.epravo.cz/top/clanky/odvolani-daru-pro-nouzi-111080.html, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-292, https://www.hypoindex.cz/clanky/darovat-byt-detem-nebo-ho-nechat-zdedit/
Přečtěte si také: Vánočky ze supermarketu (Test 2025): Vyhrála Sváteční z Albertu za 54,90 Kč, známá značka skončila v dolní polovině