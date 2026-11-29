Silnice je ráno jako sklo, auto se v zatáčce stočí a skončí v příkopu. Sypač tu ještě nebyl, a tak řidič čeká, že opravu zaplatí ten, kdo se o silnici stará. Správce ale může nárok odmítnout a opřít se o obrany, které mu dává přímo zákon.
Výmluva první: led se dal čekat
Základní pravidlo je v zákoně č. 13/1997 Sb., v § 27 odst. 2: škody, které uživatelům způsobí závada ve sjízdnosti, hradí vlastník dálnice, silnice či místní komunikace.
Závadou je ale podle § 26 odst. 6 jen změna, kterou řidič nemůže předvídat, když jede s ohledem na stav silnice a počasí. Zákon č. 361/2000 Sb. navíc řidiči v § 18 odst. 1 ukládá přizpůsobit rychlost silnici i počasí. Když se na led dalo při opatrné jízdě připravit, o závadu podle zákona nejde a správce za škodu neodpovídá. Škodu pak zaplatí řidičova pojistka, nebo on sám.
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Nejvyšší soud v rozhodnutích z let 2004 a 2006, převzatých i do rozhodnutí publikovaného v roce 2016, dovodil, že správce platí jen za výrazné zhoršení sjízdnosti, které se vymyká stavu silnice i počasí. Typicky jde o jinak suchou a ošetřenou silnici, kde za horizontem nečekaně začne souvislá ledovka.
Výmluva druhá: v kalamitě stačí zmírnit
Běžnou závadu musí správce odstranit. U závady způsobené počasím po něm zákon chce jen její zmírnění. Nezaplatí, když prokáže, že ji v mezích svých možností zmírnit nemohl ani na ni předepsaně upozornit, a dokázat to musí on.
Kolik času na to správce má, stanoví vyhláška č. 104/1997 Sb. v aktuálním znění. Mezi 1. listopadem a 31. březnem, kdy trvá zimní období, musí na dálnice a silnice vyjet první technika do 30 minut od zjištění závady. Místní komunikace obcí mají lhůty vlastní.
Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde Vyhláška určuje, za jak dlouho po zjištění závady musí sypač vyjet a kdy má být silnice znovu sjízdná. Ilustrační foto. Zdroj: Volodymyr Grytsiuk / Unsplash.
Na dálnici a silnicích I. pořadí platí lhůty 24 hodin denně: dálnice má být po posypu sjízdná do 2 hodin od výjezdu sypače, silnice I. pořadí do 3 hodin. Na menších silnicích se čeká déle, u II. pořadí až 6 hodin a u III. pořadí až 12 hodin. Navíc tu lhůty běží jen v době, kterou určuje plán zimní údržby. Na silnicích II. pořadí smí v případě nutnosti zůstat uježděný sníh zdrsněný posypem. Silnice III. pořadí přijdou na řadu až po silnicích I. a II. pořadí a v zásadě se jen pluhují.
Kdy má řidič šanci
Náhrada má naději u náhlé změny, se kterou opatrný řidič počítat nemohl. Druhou možností je, že správce závadu zmírnit mohl, ale postup nedodržel, třeba sypač nevyjel včas. Soud se přitom dívá hlavně na to, jak silnice vypadala ve chvíli, kdy jste na ní havarovali.
Ústavní soud v nálezu z dubna 2016 řešil případ chodce a odmítl posuzovat odpovědnost správce jen podle toho, zda šlo závadu předvídat. Soudy mají vážit i podíl poškozeného a porušení povinností vlastníka. Podle výkladu advokátů se to může promítnout i do sporů řidičů.
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Nárok uplatněte písemně u vlastníka silnice, a pokud ji spravuje správce, tak u něj. Třídu silnice si předem ověřte v mapě, protože i ulice ve městě může patřit kraji nebo státu. Vlastníci podle zákona:
stát vlastní dálnice a silnice I. třídy, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic, kraje vlastní silnice II. a III. třídy, obce vlastní místní komunikace.
Doložit musíte, že škodu způsobila právě závada. Hned na místě vyfoťte vozovku i zdálky, aby bylo vidět, že led nikdo neošetřil ani na něj neupozornil. Zapište si přesný čas a místo. Podle času se pozná, zda sypač nevyjel pozdě. Vezměte si kontakt na svědky a u vyšší škody přivolejte policii, aby nehodu zaznamenala.
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Když správce odmítne, chtějte písemně vědět, o který z obou zákonných důvodů se opírá, a podle toho doplňte důkazy. Pokud odpověď neobstojí, je dalším krokem předžalobní výzva.
Co zbude na pojišťovnu
Když správce nezaplatí, škodu na vlastním autě vám uhradí jen havarijní pojištění podle sjednaných rizik. Povinné ručení hradí škody, které způsobíte jiným.
Při jízdě na letních pneumatikách v zimě může pojišťovna plnění z havarijního pojištění snížit, když doloží, že ke smyku nebo k rozsahu škody prokazatelně přispěly. U povinného ručení po vás může vyplacené peníze chtít zpět, jen když prokáže, že pneumatiky nehodu způsobily nebo škodu výrazně zvětšily.
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U vyšší škody nebo zamítnutého nároku se poraďte s advokátem či v právní poradně. Kolik pojišťovna ubere, určují podmínky havarijního pojištění, proto si je projděte dřív, než vás smyk potká.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-104, https://e-sbirka.gov.cz/sb/1997/104?zalozka=text, https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-odpovida-vlastnik-ci-spravce-pozemni-komunikace-za-skodu-110113.html, https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/odpovednost-za-skodu-vzniklou-uzivatelum-pozemnich-komunikaci-101808.html, https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/I._US_2315_15_an.pdf, https://www.banky.cz/clanky/nehoda-na-letnich-pneumatikach-automaticky-neprichazite-o-pojisteni-klicova-je-pricinna-souvislost/, https://www.mesec.cz/aktuality/kdyz-mate-kvuli-vymolu-skodu-na-aute-muzete-erar-zadat-o-nahradu-bez-fotek-a-dukazu-to-ale-nepujde/, https://dostupnyadvokat.cz/blog/vytluk-na-silnici, https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/pripravte-auto-na-zimu-jinak-hrozi-ze-prijdete-o-odskodneni, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.arecenze.cz/clanky/bud-se-naucte-jezdit-nebo-nejezdete-autem-vzkazuje-diskutujici-cechum-hleda-se-vinik-po-kolapsu-na-d1-silnicari-zodpovidaji-jen-vyjimecne/