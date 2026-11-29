U pokladny vám chybí pár korun a prsty se marně snaží vylovit minci z maličké kapsičky na džínách. Mince zapadne až na dno a ven se jí nechce. Kdo to zažil, nejspíš přemýšlel, k čemu je tak nešikovná kapsa vůbec dobrá. Její příběh začíná v dílně krejčího v Nevadě a pokračuje přes zlatokopecké tábory až k westernům.
Kapsa pro kapesní hodinky
Na drobné kapsička původně určená nebyla. Malá kapsa vpravo vpředu nad velkou kapsou se anglicky jmenovala watch pocket, tedy kapsa na hodinky. Patřily do ní kapesní hodinky, které byly v posledních desetiletích 19. století běžnou osobní věcí. Náramkové hodinky tehdy lidé ještě běžně nenosili.
Postupem času do ní lidé začali strkat všelijaké drobnosti a podle toho, co v ní nosili, jí dávali i nové přezdívky. Anglicky se jí dnes často říká coin pocket, tedy kapsa na mince.
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S Divokým západem má kapsička společnou dobu a místo. Džíny vznikly pro lidi, kteří na americkém Západě tvrdě pracovali. Kupovali si je hlavně zlatokopové a horníci, ale také farmáři nebo muži, kteří stavěli železnice. Leckterý z nich měl kapesní hodinky u sebe denně i při práci a potřeboval je mít bezpečně uložené.
Kovboj se stal tváří džín až mnohem později. Firma Levi Strauss & Co. si ho za svůj symbol zvolila ve 30. letech 20. století, kdy kovboje v džínách ukazovaly i westernové filmy. Módní historička Emma McClendon pro americkou stanici NPR uvedla, že obraz kovboje je romantizovaný. Ve skutečnosti šlo o oděv na dřinu, který nosili nejrůznější dělníci včetně žen.
Nýty od koňských dek
S nápadem přišel Jacob Davis, krejčí z Renu v Nevadě a rodák z Lotyšska. Podle jeho výpovědi u soudu ve sporu o patent z roku 1874, jak ji popisuje americký Národní archiv, dostal v lednu 1871 zakázku na zvlášť pevné kalhoty. Použil nýty, jaké předtím dával na řemeny koňských dek.
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Měděné nýty zpevňují rohy kapes, kde se látka nejvíc namáhá, a brání tomu, aby se kapsa vytrhla. Davis ale neměl peníze na patentové řízení. Požádal proto v roce 1872 o pomoc Levi Strausse, velkoobchodníka s textilem a zbožím ze San Franciska, který pocházel z Německa. Patent na zpevnění okrajů kapes kovovými nýty získali společně 20. května 1873.
Patent na kapsy zpevněné kovovými nýty získali Jacob Davis a Levi Strauss společně v roce 1873. Ilustrační foto. Zdroj: Ignat Kushnarev / Unsplash. Pátá kapsa přibyla až později
Malá kapsička byla v nějaké podobě už v návrhu z roku 1873. Původní kalhoty měly čtyři kapsy:
dvě velké vpředu, malou na hodinky, jedinou zadní vpravo.
Kapsičce se často říká pátá kapsa, přestože patřila mezi první čtyři. Pátou se stala až druhá zadní kapsa vlevo, která přibyla v roce 1901. Podobu, jakou známe dnes, má kapsička na sériově vyráběných džínách od 90. let 19. století.
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Za druhé světové války přišla kapsička o své nýty. Americké válečné předpisy nařídily šetřit kov i materiál, a tak z ní na džínách 501 nýty zmizely. Jinak dopadly nýty na zadních kapsách. Od roku 1937 je zakrývala látka, protože škrábaly nábytek a sedla, a v roce 1966 je nahradilo zesílené prošití.
Kapsička v dnešním šatníku
U kalhot od obleku by podobná kapsička byla k ničemu, protože hodinky měly místo ve vnitřní kapse saka. U pracovních kalhot ale dávala smysl.
Na džínách zůstala hlavně jako tradiční prvek střihu, i dnes se ale hodí na drobnosti, které chcete mít zvlášť a po ruce. Můžete do ní dát třeba klíček od skříňky v posilovně nebo složenou jízdenku. Na mince u pokladny je praktičtější peněženka, protože z úzké kapsičky se drobné vytahují špatně.
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Zdroje: https://www.britannica.com/story/why-do-jeans-have-that-tiny-pocket, https://www.history.com/this-day-in-history/may-20/levi-strauss-and-jacob-davis-receive-patent-for-blue-jeans, https://prologue.blogs.archives.gov/2010/05/20/forever-in-blue-jeansand-in-court/, https://www.npr.org/2023/05/21/1177391804/blue-jeans-were-invented-150-years-ago-this-week, https://www.mentalfloss.com/article/75081/whats-purpose-teeny-pocket-pair-blue-jeans, https://www.gearpatrol.com/watches/a710610/jeans-watch-pocket/, https://www.smithsonianmag.com/smart-news/levis-jeans-150-years-180982241/, https://cc.cz/pred-sto-padesati-lety-dal-levis-svetu-legendarni-dziny-510-dnes-je-nosi-vic-nez-polovina-sveta/, https://levistrauss.com/2020/09/30/world-war-ii-levis, https://levistrauss.com/2017/01/12/pockets-full-history/