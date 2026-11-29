Ve věku 84 let zemřel jeden ze zakládajících členů King Crimson. Hudebník po odchodu z kapely spolupracoval s dalšími známými umělci a vydal i vlastní alba.
Rocková hudba přišla o další výraznou osobnost. Ve věku 84 let zemřel britský bubeník Michael Giles, který patřil k zakládajícím členům legendární skupiny King Crimson. Byla to jeho hra, která se výrazně podepsala pod zvuk debutové desky.
Ta později změnila podobu progresivního rocku. Giles měl navíc mezi svými obdivovateli i slavného Jimiho Hendrixe. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnilo vydavatelství DGM, příčina smrti zatím nebyla oznámena. U zrodu King Crimson stál už několik let před jejich slávou
Gilesova cesta ke King Crimson začala v roce 1967, kdy se společně s bratrem Peterem a kytaristou Robertem Frippem pustil do projektu Giles, Giles and Fripp. Psychedelicky laděné trio ale dlouho nevydrželo. Peter po roce hudební kariéru opustil a začal pracovat jako právník,
zatímco Michael Giles s Robertem Frippem pokračovali. Jejich spolupráce se později stala jedním ze základů King Crimson, uvádí Wikipedie. Kapela během několika měsíců získala značné renomé, předskakovala Rolling Stones a její hudba zaujala také Jimiho Hendrixe. V roce 1969 pak vyšlo debutové album In the Court of the Crimson King.
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Giles však v sestavě dlouho nezůstal. Ještě během amerického turné v roce 1969 kapelu opustil, o rok později se ale jako studiový hudebník podílel na jejím druhém albu In the Wake of Poseidon. Jeho význam pro raný zvuk skupiny
připomnělo po jeho smrti také vydavatelství DGM. „ Michael se zásadním způsobem zasloužil o to, že se King Crimson stali jednou z nejinovativnějších a nejvlivnějších kapel v historii progresivní hudby,“ uvedlo ve svém prohlášení. Dle vydavatelství byla jeho „mimořádná rytmická představivost, hudební citlivost a vysoce vynalézavý přístup ke hře na bicí“ pro charakteristický zvuk kapely naprosto zásadní.
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Po odchodu z King Crimson se Giles věnoval celé řadě dalších hudebních projektů. Jeho bubenický talent využili například Bryan Ferry, Steve Winwood nebo Neil Sedaka a vydal také dvě vlastní alba, Progress a soundtrack Ghost Dance. V roce 2002 navíc spoluzaložil skupinu 21st Century Schizoid Band,
v níž se znovu potkali bývalí členové King Crimson. Přestože se z něj nikdy nestala tak výrazná veřejná osobnost jako z některých frontmanů či kytaristů, jeho práce zůstala pevně spojená s jednou z nejdůležitějších kapel progresivního rocku. Michael Giles zemřel ve věku 84 let a příčina jeho úmrtí zatím nebyla zveřejněna. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším smutném skonu, a to rekordmanky Jeanine Grasmeijerové.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Wikipedie, DGM, YouTube RockBuzz
Článek
Zemřel Michael Giles, jeden ze zakladatelů King Crimson. Po letech se s bývalými členy spojil v nové kapele pochází z webu Světkreativity.