Kdo po smrti partnera zůstane sám ve velkém domě, dřív nebo později řeší, jestli v něm chce dožít. Slovenská herečka, kterou čeští diváci znají jako paní Krausovou z Pelíšků, se na konci loňského roku rozhodla z domu odejít a na jaře už se stěhovala. Místo, kde teď žije, by mnozí senioři brali všemi deseti.
Do práce to má pár kroků
Emília Vášáryová se narodila 18. května 1942 v Horné Štubni, letos v květnu jí bylo 84 let. V činohře Slovenského národního divadla hraje od srpna 1964. V roce 2023 získala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře a za film Horem pádem má Českého lva 2004 za ženský herecký výkon.
Podle zjištění slovenského týdeníku Plus 7 dní z června 2026 dnes bydlí v Paláci Motešických v centru Bratislavy. Od historické budovy SND i od Divadla Pavla Országha Hviezdoslava je to jen pár desítek metrů. Týdeník ji tam opakovaně zachytil při odchodu. Pro herečku, která je s jevištěm spjatá celý profesní život, je taková poloha velkou výhodou.
Přečtěte si také: Norma Euro 7 platí od 29. listopadu 2026: Řidiči se bojí o starší auta zbytečně, smí jezdit dál bez přestavby Z nového bytu v Paláci Motešických to má Emília Vášáryová do historické budovy Slovenského národního divadla jen pár desítek metrů. Ilustrační foto. Zdroj: Alejandro Pohlenz / Unsplash. Dům se zahradou zůstal za ní
Předtím žila v rodinném domě se zahradou v lukrativní části Bratislavy. Prožila v něm velkou část života s manželem Milanem Čorbou, kostýmovým výtvarníkem a scénografem. Ten navrhoval kostýmy pro divadlo, televizi i film a byl jejím druhým manželem.
Čorba zemřel 12. května 2013 ve věku 72 let, herečka je tedy vdovou už 13 let. O prodeji domu psala média v březnu 2026. Koncem května herečka potvrdila, že stěhování má za sebou.
Knihy po výběru, květiny jinam
Kdo se stěhoval z domu do bytu, ví, že nejtěžší je rozhodnout, co si vzít s sebou. V rozhovoru pro slovenský web Topky.sk z května 2026 herečka popsala, že knihy brala jen po přísném výběru. Se zahradou se ale úplně nerozloučila: některé rostliny z ní dostaly nový domov, jen ne v jejím bytě.
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Zvyká si i na nové prostředí. Má ráda klasické zařízení a moderní prvky jí vadí. „Nemám rada čierne kuchyne a čierne chladničky […] v novom byte úporne bojujem,“ řekla webu Topky.sk.
Recepce, ostraha i vlastní zahrada
Palác dala postavit baronská rodina Motešických v roce 1840 a sídlilo v něm kasino uherské aristokracie. Dřív na jeho místě stál hostinec U divého muže. Když se ve městě korunovali uherští králové nebo zasedal sněm, přespávala v něm šlechta.
Dnes je budova chráněnou kulturní památkou. Po komplexní rekonstrukci a nástavbě z let 2008 až 2010 jsou v ní luxusní byty a obyvatelé mají k dispozici:
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V průzkumu, který v září 2019 zpracovala pro společnost Residomo agentura STEM/MARK, senioři uvedli, že si doma nejčastěji upravují koupelnu, bezbariérový přístup a zabezpečení. Pro 35 % z nich by nejsilnějším důvodem ke stěhování bylo zdraví. Část toho, co si senioři doma pracně upravují, tedy hlavně bezpečnost a cestu mezi patry bez schodů, mají obyvatelé paláce díky ostraze, recepci a výtahům vyřešenou předem.
Bezbariérový přístup a zabezpečení patří k úpravám, které senioři v průzkumu u svého bydlení zmiňovali nejčastěji. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels.
Týdeník Plus 7 dní zjistil, že byt si herečka podle všeho pronajímá. Představu o cenách dává nabídka jiného bytu v téže budově z konce listopadu 2026: třípokojový byt o 222 m² za 3 400 eur měsíčně a k tomu 400 eur za energie a služby.
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Podle Sčítání lidu 2021 Českého statistického úřadu bylo v Česku 688 tisíc domácností, v nichž žil sám člověk ve věku 65 let a více, o třetinu víc než v roce 2011. Většinou šlo o nepracující důchodce, nejčastěji ovdovělé ženy, pro které je nájem v řádu tisíců eur měsíčně těžko představitelný. Sama v bytě tehdy bydlela necelá třetina lidí v tomto věku (29 %), v Praze víc než třetina. Při výběru menšího bydlení se ale vyplatí hledat stejné věci: výtah, bezpečný vchod a pěší dosah tam, kam člověk chodí nejčastěji.
Zdroje: https://plus7dni.pluska.sk/prominenti/vypatrali-sme-jej-nove-byvanie-emilia-vasaryova-po-predaji-domu-dom-byt-zije-byva-zakotvila-v-palaci-pre-milionarov, https://www.topky.sk/cl/100313/9405405/Emilia-Vasaryova-sa-prestahovala-z-domu-do-bytu–S-tymto-v-nom-uporne-bojujem, https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/834543/razantni-krok-emilie-vasaryove-dvanact-let-od-smrti-manzela-prodala-spolecny-dum.html, https://d-fs.sk/?p=1028, https://explorecarpathia.eu/en/slovakia/pozsony-bratislava/motesiczky-palace, https://sk.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlia_V%C3%A1%C5%A1%C3%A1ryov%C3%A1, https://snd.sk/en/profil/1283/emilia-vasaryova, https://www.nehnutelnosti.sk/detail/Ju5ZY-iHv7M/pergo-priestranny-4-izbovy-byt-v-palaci-motesickych, https://www.nehnutelnosti.sk/detail/Jukze8xQAgE/pergo-luxusny-3-izbovy-byt-v-palaci-motesickych, https://www.teraz.sk/kultura/milan-corba-profil-zivotopis/84011-clanok.html, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/domacnosti-senioru, https://snd.sk/en/milan-corba, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/seniori-preferuji-vlastni-byt-ci-dum-necela-polovina-miva-problemy-s-platbami-za-bydleni-56787, https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/841608/emilia-vasaryova-prodala-dum-a-ted-zije-v-palaci.html