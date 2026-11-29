Ráno zmáčknete tlačítko a z hubičky vyrazí světlý proud, který připomíná spíš čaj. Pěna je bledá a řídne během pár vteřin. První doušek štípe kyselostí. Většina lidí v tu chvíli usoudí, že se stroj porouchal, a hledá číslo na opravnu. Příčina přitom bývá mnohem prozaičtější. Voda prošla kávou příliš rychle a nestihla z ní vytáhnout cukry ani tělo. Baristé tomu říkají podextrakce a výrobci na ni doporučují stejný lék: jemnější mletí. U automatu to znamená jedno otočení voličem v zásobníku na zrna, u pákového stroje jeden klik na mlýnku. Pro srovnání: podle ceníku Servisu kávovarů HK stojí hodina práce technika 999 Kč a u automatů se běžně počítá se dvěma až pěti hodinami. Dvě hodiny tak vyjdou na 1 998 Kč ještě před výměnou jakéhokoli dílu. Prověřit kolečko dřív, než stroj zabalíte do krabice, se proto vyplatí.
Kyselé espresso prozrazuje špatnou extrakci, ne rozbitý stroj
Chuť šálku funguje jako docela přesný diagnostický nástroj. Breville v extrakčním průvodci k modelu Barista Express popisuje podextrahované espresso jako rychle tekoucí, slabé a vodnaté, s tenkou bledou cremou a extrakcí kratší než 20 sekund. Opačný extrém vypadá jinak: káva kape po kapkách, crema tmavne a skvrní se, příprava trvá déle než 35 sekund a nápoj chutná hořce až spáleně.
Detailní tabulku najdete přímo v manuálu Breville BES870; směr opravy je v ní jednoznačný. Kyselá a vodnatá káva žádá jemnější mletí nebo vyšší dávku, hořká a suchá naopak hrubší. Stejně radí i baristický diagnostický nástroj Barista Hustle Coffee Compass: na kyselost pomáhá vyšší extrakce, tedy jemněji namletá káva nebo delší průtok.
Český průvodce Coffee to Home přidává praktické vodítko. Tenké kyselé espresso, které proteče za 15 až 20 sekund, téměř vždy signalizuje příliš hrubé mletí. Zůstává-li nápoj slabý i při delším čase, podezření padá spíš na nízkou dávku, stará zrna nebo nevhodný recept.
Přehnat to lze i opačným směrem. De’Longhi u pákových strojů popisuje situaci, kdy příliš jemná káva nebo přeplněný košík vytvoří tak velký odpor, že voda neproteče vůbec a přístroj rozbliká varovné kontrolky. Ani tehdy nejde nutně o poruchu, stačí mlýnek povolit.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kde najít kolečko hrubosti mletí a jak s ním pohnout bezpečně
U běžných automatů sedí volič přímo v zásobníku na zrna. Shodně to uvádějí De’Longhi i Philips. Pákové kávovary s vestavěným mlýnkem mívají ovladač na boku nebo na čele mlecí části, přesné umístění však závisí na modelu.
Se směrem otáčení opatrně. Každý výrobce čísluje stupnici po svém. De’Longhi ve svém návodu k jemnějšímu mletí uvádí posun k nižšímu číslu, tedy směrem k „1“, Philips popisuje směr podle symbolů na vlastním kolečku. Spolehlivější než pravidlo „doleva, nebo doprava“ je proto řídit se značkami na konkrétním stroji.
Pravidla, na kterých se výrobci shodují:
Otáčet jen za chodu mlýnku. De’Longhi to zdůrazňuje výslovně, Kopi Bean i Coffee to Home radí totéž. Jeden dílek najednou. Philips varuje, že větší skok může mlýnek poškodit. Nepoužívat sílu. Když volič drhne, je lepší zastavit a nahlédnout do manuálu. Počkat na výsledek. Ve vnitřní cestě automatu zůstává káva namletá podle starého nastavení. De’Longhi mluví o „několika kávách“, Kopi Bean doporučuje hodnotit až druhý šálek.
Prakticky to znamená připravit dvě až tři kávy a teprve potom posoudit, zda je třeba další krok. Správný posun se projeví zpomaleným průtokem, sytější pěnou a plnějším tělem. Kyselost změkne, aniž by přešla do suché hořkosti.
Dávka, stáří zrn a čistota stroje mění chuť stejně jako mlýnek
Když jeden krok nepomůže, vyplatí se prověřit i ostatní proměnné. Měnit je ale postupně, nikdy všechny naráz. Coffee to Home doporučuje u pákového kávovaru jako výchozí bod 16 až 18 gramů kávy do dvojitého košíku, poměr výtěžku zhruba 1:2 a čas 25 až 35 sekund. Rozhodující slovo má ovšem chuť, stopky slouží jen jako orientace.
Nastavení se navíc samovolně rozlaďuje, i když na mlýnek nikdo nesáhne. Zrna stárnou a odplyňují, mění se vlhkost vzduchu, nová šarže nebo jiné pražení se mele odlišně. Podle Coffee to Home je běžné jít se stejnou kávou po týdnu o kousek jemněji. Stará zrna také tečou rychleji a chutnají ploše, takže kyselé espresso z balíčku otevřeného před měsícem nemusí mít s kávovarem nic společného.
Velkou roli hraje i hygiena. Kopi Bean upozorňuje, že staré kávové tuky ve spařovací jednotce dodávají nápoji hořkost, kterou snadno zaměníte za špatně nastavené mletí. Zanesený košík nebo sprcha zase mění průtok. Do automatů se nehodí ochucené a karamelizované kávy, které dokážou mlýnek zalepit, ani velmi tmavá olejnatá zrna.
Svůj podíl má také voda. Standard SCAA pro přípravu kávy uvádí ideální celkovou mineralizaci 150 mg/l a přijatelné rozmezí 75 až 250 mg/l. Tvrdší voda urychluje usazování vodního kamene a zkracuje intervaly odvápnění. Pražské vodovody a kanalizace připomínají, že tvrdost se liší podle zdroje, Severočeské vodovody odkazují na mapu kvality vody. Hodnotu proto hledejte podle své adresy, krajský průměr vám mnoho neřekne.
Kolik stojí oprava kávovaru v Česku
České ceníky dávají jasnou představu, kolik zbytečná návštěva servisu stojí.
Servis Diagnostika Práce technika Další položky Servis kávovarů HK 826 Kč 999 Kč/h u automatů 2 až 5 h, údržba 1 652 až 4 130 Kč EspressoServis 1 000 Kč 726 Kč/h výjezd do 50 km 765 Kč JM Servis (plnoautomaty JURA) 500 Kč neuvádí oprava s demontáží 2 900 Kč
Z tabulky plyne, že suma kolem 2 000 Kč odpovídá dvěma hodinám práce nebo jednoduššímu zásahu. Pokud technik automat rozebírá nebo přijíždí na místo, cena snadno stoupne. Podle nás je proto otočení voličem nejlevnější diagnostika, jakou můžete udělat. Stojí vás pár šálků kávy a deset minut trpělivosti.
Kdy kolečko nestačí a stroj patří technikovi
Hranice mezi chutí a poruchou je poměrně zřetelná. Pokud kávovar mele, čerpá vodu, nehlásí chybu a trápí vás hlavně kyselý a řídký nápoj, začněte u mlýnku a receptu. Breville uvádí, že rychlý i pomalý průtok nejčastěji souvisí s velikostí mletí.
Jiná situace nastává, když se objeví technické příznaky. La Marzocco a Breville jako signály pro servis jmenují:
vodu pod strojem nebo vlhkost mimo odkapávací misku, kapání skupiny po skončení přípravy, kolísající nebo propadající tlak, chybová hlášení, která se vracejí i po restartu, slabý průtok, který přetrvává i po odvápnění, vypadávající jistič nebo zápach spáleniny, nefunkční topení či ovládací panel.
V takovém případě La Marzocco doporučuje přístroj vypnout a zavolat odborníka. Tady už další otáčení voličem nepomůže a mohlo by naopak uškodit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková