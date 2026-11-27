Na TikToku najdete inspiraci nejen v oblasti módy a kosmetiky, ale také praktické tipy pro každodenní život. Uživatelka @cleaningwithdanielled zde dává rady z běžného života.
Jednou z originálních influencerek je Danielle, která se rozhodla na svém TikToku podělit se svými fanoušky o užitečné triky. Většinou tam jde o úklid. V roce 2022 se zaměřila na nečištěné a často opomíjené radiátory. Představila na nich jednoduchý a efektivní způsob, jak je vyčistit. Na její metody se zaměřil web Webniusy.
Jak efektivně vyčistit radiátory?
Danielle používá metodu s vodou a saponátem, která se ukázala být účinná při odstraňování nečistot a prachu zevnitř radiátoru. Ve svém videu ukazuje, jak tato technika dokáže vytáhnout mnoho nečistot, které se v radiátoru hromadily během topné sezóny a často způsobovaly nepříjemné zápachy, šíření bakterií a omezení efektivity topení. Takových metod je ale na našem webu spousta. Nedávno jsme třeba popisovali vhodné způsoby čištění toalet, což také přijde vhod v každé domácnosti.
Jak postupovat k dosažení uspokojivého výsledku?
Postup Danielle je jednoduchý a účinný. Jednoduše položte ručníky a širokou misku pod radiátor, abyste zabránili vylití vody na podlahu, a odstraňte horní mřížku. Následně připravte vodní směs se saponátem a postupně ji nalijte do radiátoru. Počkejte, dokud nečistoty neodtečou spolu s vodou. Poté použijte fén k vyfouknutí vody z radiátoru, abyste předešli rzi, a nakonec omyjte vnější části chladiče společně s horní mřížkou. Pak už jen vše vytřete do sucha a máte hotovo. Před čištěním radiátor vypněte a nechte vychladnout, fén držte mimo zásuvky a elektroniku a okolí po čištění pečlivě osušte; v případě pochybností se poraďte s topenářem.
Stačí to dělat jen jednou ročně
Influencerka na závěr podotkla, že byste tuto metodu neměli používat příliš často. Může totiž dojít k poškození radiátoru a korozi. Doporučuje se takové důkladné čištění provádět jednou ročně, prach z radiátoru můžete pravidelně odstraňovat fénem. Účinných tipů je však daleko více a jeden z nich představil např. iReceptar.
Článek Radiátor lze vyčistit vodou se saponátem a fénem. Influencerka doporučuje postup jednou ročně pochází z webu Světkreativity.