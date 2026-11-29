Blíží se konec roku a v docházce vám pořád zbývá pár dní volna, o kterých nikdo nerozhodl. Propadnou, nebo je firma proplatí? Odpověď mnohé překvapí, protože příští léto o nich možná budete smět rozhodnout sami. Stačí ale jedna chyba při oznámení a z odpočinku se stane neomluvená absence.
Co se zbytkem volna stane po Novém roce
Pravidla v tomto článku vycházejí ze znění zákoníku práce platného v listopadu 2026. Termín dovolené běžně určuje zaměstnavatel a bere přitom ohled na provoz firmy i na oprávněné zájmy zaměstnance. Co do konce roku nevyčerpáte, přesune se do roku 2027. Firma vám to musí naplánovat tak, abyste volno vybrali nejpozději do jeho konce.
Peníze místo volna nedostanete. Nevyčerpanou dovolenou lze proplatit jen při skončení pracovního poměru. Dokud v práci zůstáváte, nejde to ani tehdy, kdyby s tím šéf souhlasil.
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Právo určit si termín sám se týká jen dovolené z předchozích let. Kdo letos nestihne volno vybrat, může si termín stanovit nejdřív v létě 2027, a to jen pokud ho firma do 30. června 2027 nenaplánuje. Dovolenou za běžný rok určuje firma a svévolný nástup na ni by byl neomluvenou absencí. Výjimkou je dovolená bezprostředně navazující na mateřskou, případně na otcovskou nebo rodičovskou v rozsahu mateřské, kterou firma musí na žádost poskytnout.
Rozhoduje 30. červen
Všechno se točí kolem toho, jestli firma do 30. června termín staré dovolené určí. Do 30. června musí firma o termínu jen rozhodnout. Samotné volno pak podle rozsudku Nejvyššího soudu z listopadu 2024 může naplánovat na kterýkoli den až do konce toho roku.
Pro dovolenou, která vám zbude z roku 2026, vychází kalendář takto:
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Datum Co se děje do 30. 6. 2027 termín staré dovolené určuje firma 1. 7. 2027 první den, kdy smí zaměstnanec doručit písemné oznámení termínu, pokud ho firma neurčila 15. 7. 2027 první den, kdy smí zaměstnanec na dovolenou nastoupit, pokud se s firmou nedohodne na jiné lhůtě oznámení
Mezi oznámením a odchodem na dovolenou musí uplynout nejméně 14 dní, pokud se s firmou nedohodnete jinak. Podle Nejvyššího soudu jde o závaznou podmínku, kterou musí zaměstnanec splnit.
Jak oznámení doručit bez rizika
Termín je potřeba oznámit písemně. Nejjistější je předat papír osobně, třeba personalistce nebo vedoucímu. Zaměstnavatel vám na požádání musí převzetí písemně potvrdit, proto si o potvrzení řekněte a dobře ho uschovejte.
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně Oznámení termínu staré dovolené musí být písemné a jeho převzetí je dobré si nechat potvrdit. Ilustrační foto. Zdroj: Andrea Piacquadio / Pexels.
Elektronicky to jde jen na adresu, kterou firma pro tento účel oznámila, a dokument musíte podepsat. Doručeno je ve chvíli, kdy firma převzetí písemně potvrdí. Když to neudělá, platí oznámení za doručené až posledním dnem 15denní lhůty od dodání. Poslat ho můžete i do datové schránky firmy, a pokud se do ní firma nepřihlásí, je doručeno posledním dnem 10denní lhůty. Lhůta 14 dní běží až od doručení, a proto může začít později.
Spor, který skončil neomluvenou absencí
Jak dopadá chyba ve formě, ukázal spor, o kterém Nejvyšší soud rozhodl 6. listopadu 2024 pod sp. zn. 21 Cdo 1209/2024. Řidič sanitky ohlásil čerpání staré dovolené přes SMS a písemně jen pár dní předem. Soud jeho nepřítomnost uznal jako neomluvenou.
Podle soudu na tom nic nemění ani situace, kdy firma předtím sama porušila povinnost a dovolenou neurčila. „[…] nepoctivé jednání zaměstnavatele neopravňuje zaměstnance k tomu, aby i on porušoval pracovněprávní předpisy,“ uvedl Nejvyšší soud ve zmíněném rozsudku. Neomluvená absence přitom může vést až k propuštění. Podrobnosti sporu najdete ve zdrojích pod článkem.
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Ani 1. července firma nezůstane bez slova: o termínu staré dovolené od té doby smí rozhodnout ona i zaměstnanec. Co platí, když termín stanoví obě, zákon výslovně neřeší. Podle převažujícího výkladu má přednost určení, které bylo oznámeno dřív.
Pokud chcete volno v konkrétním termínu, podejte oznámení brzy po 1. červenci 2027 a nechte si převzetí potvrdit. Při sporu se zaměstnavatelem se můžete obrátit na odbory, inspektorát práce nebo advokáta.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p218, https://ppropo.mpsv.cz/X41Cerpanidovolene, https://ppropo.mpsv.cz/JudikatNS21Cdo12092024, https://www.jobs.cz/poradna/mate-starou-dovolenou-od-30-cervna-si-muzete-jeji-termin-urcit-vy/, https://www.mesec.cz/clanky/sef-vam-neurcil-starou-dovolenou-od-1-cervence-si-jeji-termin-muzete-vybrat-sami/, https://www.epravo.cz/top/clanky/k-urceni-cerpani-dovolene-zamestnancem-a-platnosti-okamziteho-zruseni-pracovniho-pomeru-pro-neomluvene-absence-118897.html, https://www.epravo.cz/top/clanky/konkurence-prava-zamestnance-a-zamestnavatele-urcit-nastup-nevycerpane-dovolene-po-30-6-plati-prvni-podani-91412.html, https://www.finance.cz/clanky/546990-cerpani-stare-dovolene-zamestnanec-sam/, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-nahlasit-dovolenou-jen-esemeskou-nestaci-rozhodl-nejvyssi-soud-40497725, https://www.finance.cz/clanky/553531-nevycerpana-dovolena/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/zbyva-vam-na-konci-roku-dovolena-zakonik-prace-mluvi-jasne-proplaceni-necekejte-1437424
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