Představte si člověka, který na podzim přišel o práci a novou hledá na vlastní pěst. Na úřad práce se nepřihlásil a zdravotní pojištění si platí sám. Když za leden pošle pojišťovně stejnou částku jako za prosinec, peníze už nebudou stačit. Minimální mzda totiž zasahuje i do peněženek lidí, kteří žádnou výplatu nedostávají.
Pojištění se platí i bez výplaty
Minimální mzda bude od 1. ledna 2027 činit 24 900 Kč za měsíc. Odvozuje se od ní několik dalších plateb a hranic, takže změnu pocítí i lidé, kteří za ni nepracují nebo nepracují vůbec.
Nejvíc se to dotkne osob bez zdanitelných příjmů, zkráceně OBZP. Do této skupiny patří každý, kdo celý kalendářní měsíc nemá příjem ze zaměstnání ani z podnikání a za koho stát pojištění neplatí. Jeho pojistné se pak počítá z minimální mzdy.
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Často jde o lidi v domácnosti, o mladé, kterým skončil status studenta, nebo o nezaměstnané mimo evidenci úřadu práce. Patří sem i ten, kdo žije jen z nájemného či z výnosů kapitálu.
Kolik pošlete pojišťovně od ledna
OBZP platí každý měsíc 13,5 % z minimální mzdy, takže s ní roste i jejich platba.
Částka rok 2026 od 1. 1. 2027 rozdíl minimální mzda 22 400 Kč 24 900 Kč 2 500 Kč pojištění OBZP měsíčně 3 024 Kč 3 362 Kč 338 Kč Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde
Za celý rok 2027 tak OBZP zaplatí o 4 056 Kč víc než v roce 2026. Částka je pro všechny stejná bez ohledu na majetek a změna pojišťovny ji nesníží. Na konci roku se nic nevyúčtovává, OBZP nevyplňuje žádný přehled a přeplatek z vyúčtování jí nevznikne.
Dlužné pojistné pojišťovna vymáhá a připočítá k němu penále. Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění se odvozují od průměrné mzdy, takže s minimální mzdou nesouvisejí.
Za některé lidi platí stát
Než začnete platit, ověřte si, jestli za vás pojištění nehradí stát. Pak OBZP nejste. Stát platí pojištění například za:
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce, a to i po vyčerpání podpory, nezaopatřené děti včetně studentů, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku, jednoho z rodičů, který pečuje o dítě do 7 let a oznámí to pojišťovně.
Člověk z úvodu se může přihlásit na úřad práce. Po dobu, kdy bude veden jako uchazeč o zaměstnání, za něj pojištění zaplatí stát.
Malý úvazek a neplacené volno
Lidé na zkráceném úvazku pracují, jen si vydělají méně než minimální mzdu. Zdravotní pojištění se jim přesto počítá nejméně z ní a kdo je zaměstnaný jen část měsíce, z její poměrné části. Z rozdílu mezi svou mzdou a minimální mzdou proto doplácejí 13,5 % a pojišťovně tuto částku odvádí zaměstnavatel. Když je mzda nižší kvůli překážkám na straně zaměstnavatele, rozdíl doplácí sám zaměstnavatel.
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Při mzdě pod 22 400 Kč stoupne doplatek od ledna 2027 zhruba o 338 Kč měsíčně bez ohledu na její výši. Kdo vydělává mezi 22 400 a 24 900 Kč, začne od ledna 2027 doplácet poprvé, a to méně než 338 Kč. Například při hrubé mzdě 15 000 Kč vychází podle našeho modelového výpočtu doplatek v roce 2026 na 999 Kč a v roce 2027 asi na 1 337 Kč. Výjimku mají třeba držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a státní pojištěnci, ovšem jen tehdy, když to trvá celý měsíc.
Hlouběji sáhne do kapsy i ten, kdo si vezme neplacené volno na celý kalendářní měsíc a výjimku nemá. Celé minimální pojistné pak hradí sám, od ledna 2027 je to 3 362 Kč, a odvádí ho za něj zaměstnavatel. Při kratším volnu se pojistné dopočítává jen tehdy, když mzda za odpracované dny nedosáhne minimální mzdy.
Rodiče hůř dosáhnou na bonus
Rodičům, kteří pracují za nízký výdělek, se zpřísní podmínka pro daňový bonus na děti. Zákon stanoví hranici příjmu jako šestinásobek minimální mzdy, takže se posouvá spolu s ní. Částky slevy na děti se přitom nemění. Pro roční bonus musí příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za rok 2027 dosáhnout aspoň 149 400 Kč, za rok 2026 stačí 134 400 Kč. Tento bonus se uplatňuje až v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování. Kdo hranici nesplní, nemusí vracet měsíční bonusy, které mu zaměstnavatel už vyplatil, a přijde jen o zbytek ročního bonusu.
Přečtěte si také: Vánočky ze supermarketu (Test 2025): Vyhrála Sváteční z Albertu za 54,90 Kč, známá značka skončila v dolní polovině S vyšší minimální mzdou potřebují rodiče za rok 2027 vydělat aspoň 149 400 Kč, aby dosáhli na roční daňový bonus na děti. Ilustrační foto. Zdroj: Vitaly Gariev / Unsplash.
Měsíční bonus vyplatí zaměstnavatel, jen když mzda u něj za měsíc dosáhne aspoň poloviny minimální mzdy, od ledna 2027 tedy 12 450 Kč místo 11 200 Kč v roce 2026. Když jeden z rodičů ve společné domácnosti hranici nesplní, může slevu uplatnit druhý s dostatečným příjmem.
Jestli se vás změny týkají, ověříte u mzdové účetní nebo u své zdravotní pojišťovny. Kdo je bez práce, ať se na úřadu práce zeptá na evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-v-roce-2027-vzroste-na-24-900-korun, https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp, https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/neplacene-volno-a-zdravotni-pojisteni, https://www.dauc.cz/clanky/17747/rozhodne-castky-prijmu-ve-zdravotnim-pojisteni-a-dalsi-zmeny-od-1-1-2027, https://e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/minimalni-mzda-2027-se-priblizi-25-tisicum-o-kolik-vic-zaplati-obzp-a-jak-se-zmeni-dane-1433902, https://www.finance.cz/clanky/obzp-si-pristi-rok-pri-platbe-zdravotniho-pojisteni-priplati/, https://zpravy.kurzy.cz/879912-danovy-bonus-na-deti-2027-jak-pristi-rok-neprijit-o-vice-nez-65-tisic/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48, https://www.idnes.cz/finance/dane/minimalni-mzda-2027-dane-odvody-obzp-danovy-bonus.A261126_104627_p_dane_sov
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