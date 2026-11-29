Diváci ji znají jako Vilmu Nyklovou, prodavačku a spolumajitelku pekárny, kterou v seriálu Ulice ztvárňovala od prvního dílu v roce 2005. Od roku 2025 se podle herečky její postava v seriálu už neobjevuje. Jaroslava Obermaierová ale mimo natáčení řešila starost, kterou zná spousta Pražanů: bydlení ve městě jí bralo příliš mnoho peněz. Nakonec našla řešení, které by mnohým připadalo až příliš skromné, jí ale vyhovuje do puntíku.
Stačí přespat a převléknout se
Od pražského bydlení dnes herečka nečeká víc než postel na noc po natáčení či po návštěvě lékaře a koupelnu, kde se umyje a převlékne. Nic dalšího k životu ve městě nepotřebuje.
Přesně k tomu jí slouží malá garsonka na Žižkově. Podle deníku Aha! z ledna 2023 si na ni z vlastních úspor našetřila kolem milionu korun, sama ale tehdy říkala, že snad brzy bude majitelkou. V té době jí vlastní zázemí v Praze usnadňovalo natáčení Ulice. Malý vlastní byt tak měl nahradit drahý pražský nájem a doplnit život na chalupě za Prahou.
Přečtěte si také: Norma Euro 7 platí od 29. listopadu 2026: Řidiči se bojí o starší auta zbytečně, smí jezdit dál bez přestavby Pražská garsonka herečce stačí jako místo k přespání po natáčení nebo po návštěvě lékaře. Ilustrační foto. Zdroj: Swaraj / Unsplash.
„Je to jen garsonka. Ale co já potřebuju,“ uvedla tehdy pro deník Aha! Jaroslava Obermaierová.
Velký byt na Žižkově se nedal udržet
Dlouhá léta bydlela se synem v nájmu, v prostorném bytě o třech pokojích na Žižkově. Kolem roku 2011 se nájem zvýšil. Jak řekla pro Aha! Pro ženy, za byt pak platila přes 11 000 Kč měsíčně a tolik už dál dávat nemohla.
Řešení se tehdy našlo doslova za rohem. Velký byt vyměnila za garsonku ve vedlejším vchodu téhož domu. Syn mezitím žil hlavně na chalupě.
Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde Na podzim 2022 se stěhovala na chalupu
Když na podzim 2022 rostly ceny skoro u všeho, rozhodla se herečka ušetřit za pražský nájem a přesunula se za synem na venkov. Chalupu přitom už na jaře téhož roku převedla na Jaroslava. Dědictví tím jen uspíšila. Syn na chalupě stejně žije, a tak má za dům rovnou odpovídat sám.
Jde o starý venkovský dům v Hulicích u Zruče nad Sázavou, zhruba hodinu cesty od Prahy. Herečka ho zdědila a mnoho let postupně opravovala: na řadu přišly podlahy, okna, fasáda i střecha a přibyla nová koupelna. Díky úpravám dnes syn, kterého dlouhodobě trápí zdraví, bydlí v domě, kde zvládne každodenní život bez zbytečné námahy.
Na chalupu za Prahou se herečka na podzim 2022 přestěhovala, aby ušetřila za pražský nájem. Ilustrační foto. Zdroj: David Dvořáček / Unsplash.
Dům vytápí plynový kotel a jinak se podle herečky vytopit dá jen těžko. Drahý plyn ji proto v roce 2022 hodně znepokojil.
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně Kolik dnes stojí nájem na Žižkově
Podle Rent Indexu společnosti Deloitte ze srpna 2026 zdražily nájmy v Česku od roku 2014 víc než dvojnásobně. Index za 3. čtvrtletí 2026 počítá průměr nabídkových nájmů z realitních portálů včetně DPH a Žižkov v něm vychází nad pražským průměrem. Nejdražší částí Prahy je Praha 2.
Kde Průměrný nájem za m² měsíčně (3. čtvrtletí 2026) Praha celkem 476 Kč Praha 3 (Žižkov) 502 Kč Praha 2 512 Kč
Podle našeho orientačního výpočtu bez energií a poplatků by garsonka o rozloze 30 m² na Praze 3 ve 3. čtvrtletí 2026 vyšla v nájmu asi na 15 060 Kč měsíčně. Milion korun, který herečka podle Aha! na garsonku našetřila, by tak pokryl zhruba 66 měsíců, tedy asi 5,5 roku nájmu. Peníze za nájem přitom nájemníkovi žádný majetek nevytvoří.
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Už v lednu 2023 herečka uváděla, že trvalé bydliště má v Praze a na chalupě tráví hlavně jaro, léto a podzim. Dnes je většinu času v Hulicích, protože venkov má raději. Garsonka na Žižkově jí slouží jako zázemí, když potřebuje do města.
Obě místa přitom vidí střízlivě. Na bytě oceňuje hlavně to, že kolem něj nemusí nic opravovat ani hlídat. Na chalupě je to přesně naopak, tam se vždycky najde něco, co čeká na její ruce.
Zdroje: https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/200845/obermaierova-76-po-letech-narku-na-bidu-utratila-miliony.html, https://zena.aktualne.cz/celebrity/jaroslava-obermaierova-se-bala-ze-ji-vypnou-plyn-ted-si-v-pr/r~dae4d6289bcf11ed93abac1f6b220ee8, https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/196958/utrapena-obermaierova-stehovani-kvuli-drahote.html, https://living.iprima.cz/jaroslava-obermaierova-bydli-na-chalupe-aby-usetrila-za-najem-i-tam-ji-zasahly-rostouci-ceny-energii-193910, https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/jaroslava-obermaierova-hrani-mi-nikdy-neprislo-tezke-348911, https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/714517/hvezda-ulice-jaroslava-obermaierova-zbavila-se-majetku-za-miliony.html, https://www.blesk.cz/clanek/852377, https://www.denik.cz/spolecnost/jaroslava-obermaierova-syn/, https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/cz-sk/cs/docs/industries/real-estate/rent-index/2026-q3-cz-rent-index.pdf, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2863027, https://www.nespechej.cz/clanky/jaroslava-obermaierova-se-musela-z-existencnich-duvodu-prestehovat-na-chatu-za-prahou-20261114-11230.html
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