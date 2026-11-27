Pracovníci úklidové služby narazili na štěně, které někdo vyhodil v pytli na odpadky. Nejprve mysleli, že je mrtvé, pak se však pohnulo.
Někteří lidé by vůbec neměli mít přístup ke zvířatům. Web
TheAnimalClub upozornil na čerstvý případ, kdy se někdo snažil zbavit malého štěněte opravdu krutým způsobem. Naštěstí bylo nalezeno včas, a co víc, jako zázrakem jej našel muž, který se do něj okamžitě zamiloval. Teď jsou nerozlučná dvojka. Příběh pochází z USA (Missouri), nález byl z dubna 2024, původně ho zveřejnil Missouri Department of Conservation a převzal ho web TheAnimalClub. Nejprve mysleli, že je to mršina
Skupina úklidových pracovníků se vydala do terénu, aby uklidila odpadky v St. Louis v americkém Missouri.
Narazili však na něco opravdu nečekaného. Když začali uklízet pytle a nepořádek na černé skládce v blízkosti lesa, našli v jednom z pytlů malé štěně. Roztomilý pejsek byl zavázaný v černém pytli na odpadky a nejevil známky velké aktivity.
Pracovníci si jej však v pytli naštěstí všimli. Nejprve si mysleli, že je to mršina, ale pak se pejsek z ničeho nic pohnul. Ukázalo se, že štěně stále ještě žije. Je opravdu smutné, co někteří lidé dokáží udělat nevinným zvířatům.
Ale nejspíš to byl osud, protože mezi pracovníky byl i Brian Waldrop, kterému se pejska opravdu zželelo. Jakmile jej zvedl, okamžitě se do něj zamiloval. Missouri Department of Conservation pak na svých facebookových stránkách zveřejnili fotografie z celé události.
Ukázalo se, že štěňátko má skvělou povahu
Brian neváhal ani chvíli a rozhodl se pejska ujmout. Nejprve jej vzal domů, kde ho pořádně umyl. Ukázalo se, že jeho špinavá a žlutá srst se po umytí proměnila v zářivě bílý heboučký kožíšek. Veterinární prohlídka také ukázala, že
pejsek je zcela zdravý. A tak se mohl Brian s novým kamarádem začít seznamovat.
Pejsek má podle Briana skvělou osobnost a je velmi jemný. Teď už jsou nerozlučnou dvojkou. Ačkoliv Brian se úklidu věnuje už několik let, bylo to poprvé, co v odpadcích narazil na živé zvíře. Bylo velké štěstí, že jej objevili včas,
bez pomoci by štěně nemělo šanci. Brian také zmínil, že problém černých skládek je velmi rozšířený. Odvoz odpadků je v oblasti dosti drahý a mnoho lidí je tak vyhazuje na odlehlejších místech za městem.
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Nejspíš se proto nepodaří najít člověka, který se štěněte chtěl zbavit tak krutým způsobem. Pravděpodobně si však pro něj osud přichystá něco mnohem lepšího. Na webu Svět kreativity jsme již dříve psali o velmi podobném případu, kdy
někdo vyhodil psa do popelnice. Kruté zacházení přežil jen díky velké náhodě.
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Pracovníci si mysleli, že je v pytli mršina. Poté se štěně pohnulo a Brian Waldrop se ho bez váhání ujal pochází z webu Světkreativity.