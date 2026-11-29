Každé ráno deset minut do práce, odpoledne zase domů. Auto jezdí denně, a přesto baterie v zimě slábne a jednoho mrazivého rána motor jen ztěžka zachrčí. Proč se to děje a kolik jízdy baterie opravdu potřebuje, vysvětlují odborníci na baterie i autokluby ÚAMK a ADAC. Za potíže přitom často může právě poctivé každodenní ježdění.
Deset minut za volantem baterii nestačí
Baterie funguje jako účet: start z ní vybere velkou částku energie a alternátor ji splácí až za jízdy. Desetiminutová cesta na splátku nestačí, a když se to opakuje celý týden, dluh roste a baterie zůstává dlouhodobě nedobitá.
V mrazu se sejdou dvě potíže. Motor se zhoustlým olejem chce ke startu víc energie a baterie mu jí dá méně, protože chemické děje v ní v chladu zpomalí. Podle rad expertů ÚAMK z ledna 2021 má baterie při −20 °C zhruba jen polovinu kapacity.
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Jízda bez nabíječky baterii pomůže, ale jen částečně. Dobije ji natolik, aby zvládla další starty. Když baterie úplně vypověděla službu, do plna ji jízda nedostane a je potřeba nabíječka, v zimě obzvlášť.
Počítejte aspoň s půlhodinou jízdy
Je-li auto v pořádku a baterie jinak v dobrém stavu, po nastartování ji slušně dobije zhruba 30 minut jízdy za běžných podmínek a s minimem zapnutých spotřebičů. Jde o minimum a úplně nabitá baterie ani potom nebude. Půl hodiny jízdy po městě baterii prospěje víc než deset minut rychlé jízdy po dálnici, i když na dálnici ujedete víc kilometrů.
V silném mrazu, se slabším alternátorem nebo se zapnutými spotřebiči může být potřeba až hodina jízdy. Pokud auto jezdí hlavně krátké trasy, dopřejte mu v zimě aspoň jednou měsíčně delší cestu, třeba nedělní výlet za rodinou. Jinak baterii občas dobijte nabíječkou.
Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde Po nastartování potřebuje baterie aspoň půl hodiny jízdy, v silném mrazu i déle. Ilustrační foto. Zdroj: Jerry Kavan / Unsplash.
Nastartovat na parkovišti a nechat motor chvíli běžet nestačí. Při volnoběhu dodává alternátor málo proudu a vytáčení motoru nastojato dobíjení neurychlí, studenému motoru navíc škodí. Kdo nechává motor stojícího auta zbytečně běžet, porušuje § 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého řidič nesmí takto obtěžovat okolí.
Vyhřívání si bere svůj díl
Pod bodem mrazu přijímá baterie nabíjecí proud hůř a pomaleji. Pokud ji má auto v kufru, zůstává za jízdy prochladlá déle než baterie pod kapotou.
Část výkonu alternátoru navíc spotřebují věci, které v zimě rádi zapínáme. Vyhřívaný volant a sedadla, ventilátor puštěný naplno, aby se nemlžila skla, a k tomu nabíjení telefonu, to všechno si z alternátoru ukrojí dřív, než se proud dostane k baterii.
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U novějších aut dobíjení komplikují řízené, takzvané chytré alternátory. Podle ÚAMK většinou dobíjejí hlavně při brzdění motorem, takže ani delší jízda nemusí baterii stačit.
Napětí ukáže, kolik je v baterii náboje
Voltmetr prozradí, jak je baterie nabitá, když jím změříte klidové napětí u odstaveného auta. Německý autoklub ADAC rozlišuje tři pásma:
Klidové napětí Co to znamená nad 12,4 V baterie je v pořádku, náboje má víc než 60 % 12,0–12,4 V vyplatí se ji dobít pod 12,0 V nabití je pod 25 %, nabíječka je nutná Přečtěte si také: Proč senioři v lékárně najednou platí méně: Po vyčerpání limitu 1 000 Kč převezme část doplatků pojišťovna
Jestli starší baterie ještě zvládne mrazivý start, ukáže až odborný test v servisu, samotné napětí to nepozná.
Hluboce vybitou baterii nabije do plna jen pomalé nabíjení nabíječkou, nejlépe v teple. Dlouho vybitou ji v zimě nenechávejte, protože zamrzá dřív než nabitá a často se přitom trvale mechanicky poškodí.
Když auto ráno nenastartuje
Startér netočte déle než asi 10 sekund a mezi pokusy dejte baterii zhruba půl minuty pauzu. Každý nepovedený start ji vyčerpá ještě víc.
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Startujete-li z kabelů, postupujte podle návodu k obsluze vašeho auta. Minus kabel připojte na kostru motoru, na minus pól vybité baterie nepatří. Nad baterii se nenaklánějte a oheň držte stranou, protože z ní může unikat výbušný plyn. Na roztlačování moderního auta je podle rad ÚAMK z ledna 2021 lepší zapomenout, protože hrozí spálení katalyzátoru a v horším případě poškození rozvodového řemene či řetězu. Řešením podle ÚAMK není ani roztahování jiným vozem.
Když se za jízdy rozsvítí kontrolka baterie, často to značí závadu dobíjení a auto patří do servisu. Když nesvítí a motor přesto i po delší cestě startuje ztěžka, nechte v servisu proměřit baterii i startér, protože baterie už může být opotřebovaná.
Zdroje: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/reparatur-pflege-wartung/wartung-inspektion/autobatterie-laden/, https://www.varta-automotive.com/en-gb/knowledge/articles/article-details/car-batteries-after-the-summer-heat-comes-the-deadly-freeze, https://www.varta-automotive.com/knowledge/articles/article-details/the-temperature%27s-effect-on-batteries, https://zpravy.kurzy.cz/573732-uamk-radi-8-kroku-jak-uchranit-akumulator-v-zime/, https://tn.nova.cz/auto/clanek/425935-experti-doporucuji-8-dobrych-rad-jak-v-mrazech-nejlepe-chranit-autobaterii, https://www.denik.cz/zivot-ridice/start-auto-zima-rady-tipy-052026.html, https://www.autojournal.cz/?p=321324, https://www.cebia.cz/novinky/rady-a-tipy/nabijeni-autobaterie-navod-jak-na-to, https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/ile-trzeba-jechac-by-naladowac-akumulator-nie-tak-dlugo-ale-jest-wazne-zastrzezenie/2xzybz4, https://www.highmotor.com/lze-dobijet-autobaterii-pri-volnobehu-motoru.html, https://www.heidelberg24.de/ratgeber/starter-batterie-akku-auto-winter-pannenhilfe-kilometer-minuten-starthilfe-weit-fahren-zr-91972634.html, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://www.novinky.cz/clanek/auto-prvni-pomoc-jak-si-poradit-s-vybitou-autobaterii-40021517
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