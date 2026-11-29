Před Vánoci může leckterá rodina dostat z domova pro seniory obálku s dodatkem smlouvy. Uvnitř jsou nové ceny za pokoj a jídlo od ledna a místo pro podpis. Ministerstvo práce totiž chystá vyšší stropy úhrad, a lidé v domovech by tak čelili už třetímu zdražení od jara 2025. Kolik jim pak z důchodu zbude, určí ale hlavně ceník konkrétního domova a zákonná pojistka, která chrání část příjmu.
Kolik smí domov nejvýš účtovat
Podle návrhu vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) z listopadu 2026 má od 1. ledna 2027 stoupnout strop za jednolůžkový pokoj v domově pro seniory na 410 Kč denně. Za celodenní stravu má být nejvýš 315 Kč denně, dohromady tedy 725 Kč za den. Jestli domov strop využije celý, se dozvíte z jeho ceníku. Zařízení smí účtovat i méně.
Za celodenní stravu v domově pro seniory má být od ledna strop 315 Kč denně. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels.
Částka 725 Kč pokrývá jen bydlení a jídlo, péče se platí zvlášť. Příspěvek na péči, který senior od státu dostává, putuje celý domovu jako platba za pomoc pečovatelů. Na pokoj a jídlo se tak platí z důchodu a dalších příjmů.
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„Maximální sazba představuje horní hranici, nikoli povinnost poskytovatele účtovat tuto částku,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu novely vyhlášky č. 505/2006 Sb. Navíc platí zákonná pojistka, díky které klientovi z příjmu vždy něco zůstane.
Třetí zdražení za sebou
Od 1. března do konce roku 2025 byl strop za ubytování 315 Kč a za stravu 260 Kč denně, do února 2025 to bylo 305 a 255 Kč. Od 1. ledna 2026 zvedla vyhláška č. 571/2025 Sb. ubytování na 335 Kč a stravu na 290 Kč denně a pro jednolůžkový pokoj zavedla zvláštní strop 380 Kč. Zvýšení navržené pro rok 2027 by tak bylo třetím od března 2025.
Období Ubytování Celodenní strava Celkem za den 1. 3. až 31. 12. 2025 315 Kč 260 Kč 575 Kč rok 2026 380 Kč (jednolůžkový pokoj) 290 Kč 670 Kč od 1. 1. 2027 (návrh) 410 Kč (jednolůžkový pokoj) 315 Kč 725 Kč Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde
V roce 2026 platí pro dvoulůžkový i vícelůžkový pokoj stejný strop 335 Kč denně. Podle návrhu má dvoulůžkový pokoj stát nejvýš 360 Kč, u pokojů pro tři a více lidí má strop zůstat na 335 Kč. Kdo si v domově pro seniory bere jen polední jídlo, zaplatí za ně podle návrhu nanejvýš 145 Kč místo letošních 135 Kč.
Podle našeho orientačního výpočtu při plných stropech vyjde 31denní měsíc v jednolůžkovém pokoji s celodenní stravou v roce 2026 na 20 770 Kč a od ledna 2027 na 22 475 Kč, tedy o 1 705 Kč víc.
Proč ministerstvo přidává a kdo rozhoduje
Důvodová zpráva MPSV z listopadu 2026 zmiňuje vývoj provozních i osobních nákladů poskytovatelů. Osobní náklady mohou podle ní v příštím roce zvýšit také připravované změny platových tarifů. Podle ministerstva je navýšení nižší než kumulovaný růst cen v posledních letech.
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Stropy úhrad vydává ministerstvo práce samo vyhláškou č. 505/2006 Sb., vláda ani parlament o nich nehlasují. Podle průvodního dopisu MPSV ministerstvo rozeslalo návrh 13. listopadu 2026 do zkráceného meziresortního připomínkového řízení se lhůtou 7 pracovních dnů. Účinnost navrhuje od 1. ledna 2027, zatím jde ale jen o návrh a částky se ještě mohou změnit.
Co když na úhradu důchod nestačí
Po zaplacení ubytování a stravy musí klientovi domova podle zákona o sociálních službách zůstat aspoň 15 % příjmu a návrh na tom nic nemění. Když by tolik nezbylo, musí se úhrada snížit. Klient, kterého se to týká, je povinen domovu doložit příjem a jeho změny hlásit neprodleně.
Po zaplacení pokoje a stravy musí seniorovi v domově zůstat aspoň 15 % jeho příjmu. Ilustrační foto. Zdroj: landsmann / Pexels.
Podle našeho orientačního výpočtu musí seniorovi, jehož jediným příjmem je důchod 21 000 Kč, zůstat aspoň 3 150 Kč, takže za pokoj a stravu mu domov může měsíčně vyúčtovat nejvýš 17 850 Kč. To je méně, než by činil plný měsíční strop.
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Podle výkladu MPSV má klient při změně úhrady dostat k podpisu dodatek smlouvy a domov ho má o změnách vždy srozumitelně informovat. Před podpisem porovnejte nové částky s ceníkem domova a spočítejte, jestli zůstane aspoň 15 % příjmu. Pokud klient dodrží pravidla domova, třeba včas odhlásí stravu, měl by mu domov podle MPSV za neodebrané jídlo vrátit přeplatek. Úhrada za lůžko domovu podle ministerstva náleží i v době nepřítomnosti, například když senior tráví svátky u rodiny. Konkrétní pravidla má upravit smlouva.
Konečné znění vyhlášky najdete ve Sbírce zákonů na portálu e-Sbírka, jakmile vyjde. Pokud s výší úhrady nesouhlasíte, obraťte se nejdřív na vedení domova, případně na sociální odbor obce.
Zdroje: https://odok.gov.cz/portal/services/download/attachment/ALBSDZSLRUFE/, https://odok.gov.cz/portal/services/download/attachment/ALBSDZSLRWN8/, https://odok.gov.cz/portal/services/download/attachment/ALBSDZSLRN20/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108, https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2025/571, https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2025/Sb_2025_571_PZZ.pdf, https://www.mesec.cz/aktuality/pece-o-seniory-muze-od-ledna-zdrazit-pokoj-a-strava-az-za-725-kc-denne/, https://www.denik.cz/ekonomika/cesko-socialni-sluzby-zdrazovani/, https://mpsv.gov.cz/smlouvy-uctovani-a-uhrady, https://ekonomickydenik.cz/?p=129669, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2741793, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-48, https://www.finance.cz/clanky/seniori-si-od-ledna-2027-priplati-za-socialni-sluzby-zdrazit-ma-ubytovani-i-strava/
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