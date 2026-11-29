Většina zahrádkářů vytahuje sáčky s mrkví až v dubnu, kdy záhon osychá a petržel klíčí do omrzení. Existuje i druhá cesta. Semena se uloží do studené hlíny koncem podzimu, přes zimu nasají vláhu a s prvním jarním oteplením vyrazí sama. Podle návodu
Šikulio rostliny vzcházejí o dva až tři týdny dřív než z jarního výsevu a osivářská firma SEMO slibuje i ranější sklizeň. Práce přitom zabere asi půl hodiny, tedy stejně jako v dubnu. Podle nás jde o jeden z nejlevnějších náskoků, jaké si lze na zahradě pořídit. Má však jednu podmínku: trefit okno, kdy je půda už ledově studená, a přitom ještě nezamrzlá. Proč listopadový výsev mrkve a petržele předběhne jaro
Mrkev a zvlášť petržel klíčí líně. Šlechtitel Jan Prášil to pro Prima Living vysvětluje kumariny v semenech, které se odbourávají jen postupně. Na jaře k tomu přistupuje přísušek a škraloup na povrchu záhonu, přes který se drobný klíček těžko prodírá. Americká Colorado State University udává u mrkve klíčení 10 až 17 dní i za příznivých podmínek, petržel bývá v praxi ještě pomalejší.
Podzimní výsev tenhle problém obchází. Semeno leží v chladu, bobtná a zimní vláha z něj podle časopisu Naše krásná zahrada vyplavuje inhibiční látky. Šikulio k tomu přidává chladovou stratifikaci, tedy přirozené „probuzení“ semen mrazivým obdobím. Když se na jaře půda ohřeje, nemusí semeno čekat na nic dalšího a startuje okamžitě.
Biologie nahrává i načasování. Univerzita ve Wisconsinu uvádí pro mrkev i petržel minimální teplotu klíčení zhruba 7 °C. Pokud záhon dlouhodobě drží kolem 5 °C a méně, semena odpočívají a neklíčí. Přesně o to v listopadu jde.
Kdy zasít: poslední okna před ledovými dny
Šikulio doporučuje termín mezi 20. říjnem a 15. prosincem, podle polohy. V teplejších nížinách obvykle připadá na polovinu listopadu až začátek prosince, ve vyšších a chladnějších oblastech na konec října až polovinu listopadu. SEMO radí totéž jednou větou: sít co nejpozději těsně před mrazy, dokud půda nezmrzla.
Letošní kalendář tlačí na rychlost.
Měsíční výhled ČHMÚ pro období od 23. listopadu do 20. prosince 2026 počítá s teplotně podprůměrným obdobím, výrazným ochlazením a vysokou pravděpodobností ledových dnů. Na přelomu týdne mohou noční minima místy klesnout k −10 až −15 °C. Kdo ještě nezasel, musí využít každou chvíli, kdy hlína rozmrzne a dá se nakypřit. Do zmrzlé hroudy semínka neukládejte. Lepší je vyčkat oblevy, případně výsev přesunout na jaro.
Největší hrozbu představuje opačný scénář. Pokud někdo zaseje příliš brzy a přijde teplý týden, semena se probudí, vyklíčí a následný mráz útlé rostlinky spálí. Na tohle upozorňuje i Semena.cz. Pozdní termín je proto pojistkou.
Odrůdy, které zimu v záhonu zvládnou
Na předzimní výsev lze podle SEMO použít prakticky všechny odrůdy mrkve i petržele. Nejlépe však obstojí rané typy odolné proti vybíhání do květu. Osivářům se osvědčily tyto:
Plodina Odrůda Proč ji zvolit Mrkev Nantes 3 / Tip-Top raná karotka, vegetační doba 120 dní, kořen 16 až 20 cm Mrkev Karotina, Anina, Jarana F1 doporučení SEMO pro podzimní výsev Petržel Orbis poloraná, 182 dní, velmi dobře se skladuje Petržel Olomoucká dlouhá tradiční pozdní odrůda, 200 dní Petržel Hanácká, Alba tip Šikulio
Šikulio u mrkve obecně míří na rané a polorané karotky typu Nantes nebo Flakkee. Podzimní výsev se totiž hodí hlavně tomu, kdo chce první svazky čerstvé mrkve na stole co nejdřív. Na velké zásoby do sklepa si zahrádkáři obvykle nechávají pozdní skladovací mrkev z jarního výsevu. Podrobné parametry jednotlivých typů najdete v
katalogu mrkve SEMO.
Osivo by mělo být čerstvé, maximálně rok staré. Starší semena ztrácejí klíčivost a zimní půda jim žádnou slabinu neodpustí.
Postup výsevu: centimetry, které rozhodují
Celý úkon je krátký. Detaily ale rozhodují o tom, jestli na jaře uvidíte souvislé řádky, nebo prázdné mezery.
Záhon: propustný, povrchově prokypřený, s uleželým kompostem. Čerstvý hnůj ani čerstvé hnojení nepoužívejte. Řádky: mrkev 25 až 40 cm od sebe, petržel 30 až 40 cm. Hloubka: 1 až 1,5 cm, semena lehce zasypat a jemně přitlačit. Hustota: spíš řidčeji. Pomůže smíchat jeden díl semen se dvěma díly písku. Zálivka: po výsevu většinou zbytečná. Při extrémním suchu ale záhon zvlhčete. Ochrana: mulč, listí nebo bílá netkaná textilie tlumí výkyvy a holomrazy.
Podzimní výsevy mohou klíčit o něco řidčeji. Podle nás se vyplatí přidat mírnou rezervu, orientačně o desetinu až pětinu semen víc. Dvojnásobek nedoporučujeme. Hustý porost pak musíte jednotit a pach z vytrhané nati láká pochmurnatku mrkvovou.
Těžký jílovitý záhon, kde v zimě stojí voda, je pro tuhle metodu nejslabší místo. Semena v rozbahněné hlíně snadno zahnívají nebo je voda vyplaví. Na takové půdě zasejte jen krátký pokusný řádek a hlavní část nechte na jaro.
Ranější start jako zbraň proti pochmurnatce
Mrkvovou mušku, odborně pochmurnatku mrkvovou, zná každý, kdo na podzim vykopal kořeny provrtané hnědými chodbičkami. Materiál Mendelovy univerzity popisuje dvě generace. První dospělci létají od poloviny května, škodlivější druhá generace přichází v červenci.
Tady se listopadový náskok vyplácí. Porost, který vzejde o pár týdnů dřív, je v době náletů silnější a sklízet ho lze dřív. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) uvádí, že mrkev sklizená před koncem srpna se druhé generaci vyhne. Raná karotka z podzimního výsevu má k tomuto termínu výrazně blíž než pozdní mrkev zasetá v květnu. Jemná síťovina přes záhon v době letu ochranu ještě posílí.
Pokud by přece jen přišla obleva, semena vyklíčila a pak udeřil mráz, zachrání situaci rychlé přikrytí textilií nebo listím. Na jaře projděte řádky a prázdná místa dosejte. Začátečníkům radíme podzimní výsev vyzkoušet zatím na části záhonu, zbytek si nechat na jarní setí a v létě porovnat obě sklizně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková