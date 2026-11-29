Někdo čeká na pohádkové dědictví, jiný zkouší škrábat losy. Možná ale zjistíte, že skutečný poklad máte už teď v peněžence.
O vzácné desetikoruně z roku 1993 slyšela asi většina lidí – vyšlo o ní i mnoho článků, díky kterým se dostala do povědomí. O podobně „drahé“ minci z řad dvacetikorun ale slyšel asi málokdo. Přitom se klidně může stát, že ji máte doma.
Vzácné mince obíhají mezi lidmi
Přestože od roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika, ještě není tak daleko, sběratelé vzácných mincí už mají mezi oběhovými korunami několik vyhledávaných kousků. Kdekdo asi slyšel o
vzácné desetikoruně pocházející z roku 2000 či té z roku 1993, zmiňuje ČeskýRozhlas. Podle tohoto webu se cena první zmiňované může pohybovat v řádech jednotek tisíc, druhá mince pak může šťastnému nálezci přinést několik desítek tisíc.
Taková „bílá vrána“ se ale nachází i o trochu výše – konkrétně mezi dvacetikorunami.
Cena této mince se pohybuje dokonce až kolem 120 000 korun, jak uvedl web TN, přičemž do této výše se vyšplhala pravděpodobně i díky zájmu zahraničních sběratelů. V online aukci Kendro Numismatika v dubnu roku 2024 byla mince podle TN nabízena za 5 000 eur, tedy zhruba 120 000 Kč. Důležité je vědět, jak raritní minci poznat.
Vzácné české mince mohou mít hodnotu v řádech desetitisíců. Sbírají se i kusy z chyboražby Není dvacka jako dvacka
Jak uvádí web České národní banky, standardní dvacetikoruna obíhá mezi lidmi od května roku 1993. Autorem návrhu je Vladimír Oppl, přičemž jeho
motiv se razí do oceli plátované slitinou mědi a zinku. Na lícní straně se nachází český lev, na rubu je postava sv. Václava. Z roku 2000 pak pochází varianta s hodinovým strojkem, ta sama o sobě nikterak vzácná není. Fotografie: Depositphotos
Ta raritní mince se liší chybnou ražbou. Na líci i rubu tak najdete totožný motiv sv. Václava na koni. To zároveň znamená, že
na ní chybí státní znak a rok vydání. I za předpokladu, že takovou minci najdete, ještě ale nejásejte – záleží totiž na jejím stavu. Mezi sběrateli jsou žádané jen mince v perfektním stavu.
Ale pokud v peněžence tento jackpot nenajdete, nevěšte hlavu. Některé mince si na svůj okamžik slávy musí počkat, třeba jako
deseticentová mince, která ležela v trezoru 40 let, o níž jsme na webu Svět kreativity rovněž psali. Před prodejem nebo koupí nechte minci posoudit numismatikem nebo aukční síní. U mincí s vysokou cenou se mohou objevit padělky a cena závisí na stavu.
Zdroj:
ČeskýRozhlas, TN, Česká národní banka
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Dvacetikoruna s chybou ražby může mít cenu kolem 120 000 Kč. Na obou stranách má svatého Václava na koni pochází z webu Světkreativity.