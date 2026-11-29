Vyklízíte chalupu po prarodičích a v kredenci najdete několik starých půllitrů s vybledlým nápisem pivovaru. Kontejner na sklo je hned za rohem a v autě už nezbývá místo. Jeden podobný kus ale v květnu 2026 na Aukru ukázal, že taková cesta ke kontejneru může přijít pořádně draho.
Půllitr ze skříně za 18 200 korun
V žebříčku nejzajímavějších aukcí, který Aukro sestavilo za květen 2026, se na osmé místo dostal starožitný půllitr o objemu 0,5 l. Pochází z budějovického pivovaru Budweis Bürgerbräu a kupec za něj zaplatil 18 200 Kč. Podle popisu v aukci byl v původním stavu, nikdo ho nebrousil ani neopravoval. V názvu aukce bylo uvedeno i slovo „smalt“.
Takové částky často zaskočí samotné prodávající. Pavel Krejčíř, který se na Aukru věnuje sběratelství, v září 2026 pro Blesk.cz uvedl, že majitele zděděných věcí jejich cena často překvapí. U pivních předmětů jde podle něj typicky o sbírku, kterou po sobě někdo zanechal a rodina ji teď prodává.
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Nápis na půllitru je německá podoba jména Budějovický měšťanský pivovar. Založili ho v roce 1795 budějovičtí právovárečníci, tedy měšťané s právem vařit pivo.
Po znárodnění v roce 1948 musela německy znějící jména firmy i piv zmizet a nahradily je jiné, například Samson nebo Crystal. Jako pivovar Samson ho lidé znají dodnes. Od roku 2014 patří společnosti AB InBev a pivo se znovu prodává pod značkou Samson.
Proč sběratelé platí tisíce
O ceně rozhoduje hlavně vzácnost. Sběratel z Klubu sběratelů kuriozit v roce 2023 uvedl, že se etikety cení orientačně od 1 Kč až po zhruba 5 000 Kč. Který kus je vzácný, pozná spíš zkušený sběratel než náhodný nálezce.
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Více obvykle vynesou kusy, které:
pocházejí z pivovaru, který už zanikl, vyšly jen v malém nákladu, mají tiskovou chybu a do oběhu se jich dostalo málo.
Půllitr z května měl v popisu výslovně uvedený původní stav. Když tedy doma najdete starou sklenici, nebruste ji a nedávejte ji opravovat, dokud nevíte, jakou má cenu.
Tácky, etikety i plechové cedule
„Takřka cokoliv se dá sbírat a má svou cenu,“ řekl Krejčíř serveru Blesk.cz. U piva to platí doslova. Sběratelé shánějí papírové drobnosti jako tácky, etikety, kalendáříky a účtenky, dále sklo, korbele a lahve, ale také uzávěry, kovové cedule a reklamní tabule.
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně Pivní tácky patří mezi oblíbené sběratelské drobnosti, vzácný kus z Vimperka se v květnu na Aukru prodal za 6 499 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Gary Walker-Jones / Unsplash.
Květnový žebříček Aukra měl ještě jednu pivní položku, tácek z Vimperka, který uzavřel první desítku. Další příklady vysokých cen, které Aukro zmínilo v září 2026 pro Blesk.cz, pocházejí z jiných aukcí:
Předmět Cena Odkud údaj je pivní tácek z Vimperka 6 499 Kč žebříček za květen 2026 etiketa zámeckého pivovaru Neuberk 20 300 Kč jiná aukce na Aukru korunkový uzávěr z 30. let 12 200 Kč jiná aukce na Aukru plechová pivní cedule 30 000 Kč, vyvolávací cena byla 1 Kč jiná aukce na Aukru Jak zjistit, kolik má věc cenu
Kdo doma objeví starý půllitr nebo krabici tácků, může se obrátit na kluby a spolky sběratelů nebo na odborníky na sběratelských veletrzích. Zkušený sběratel porovná váš kus s tím, za kolik podobné věci opravdu změnily majitele, a u oborů, které mají vlastní katalog, nahlédne i do něj. Svou roli hraje i to, jak je věc zachovalá a vzácná.
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S cenami z inzerátů a sběratelských skupin buďte opatrní. Částka, kterou si prodávající přeje, se od toho, co kupec nakonec zaplatí, může hodně lišit. Lepší představu dávají ukončené aukce.
Kupce lze hledat na sběratelských burzách, v aukcích nebo na internetových bazarech a sběratelé si kusy vyměňují i mezi sebou. Zájem ale není o všechno stejný. Podle sběratele z Klubu sběratelů kuriozit u některých kdysi drahých kusů poptávka slábne, protože chybějí mladí začínající sběratelé. Než tedy cokoli vyhodíte nebo prodáte levně, nechte si věc ocenit od někoho, kdo se v oboru vyzná.
Zdroje: https://www.denik.cz/hobby/sberatelstvi-pivni-suvenyry.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Budweiser_Bier_B%C3%BCrgerbr%C3%A4u, https://cs.wikipedia.org/wiki/Budějovický_měšťanský_pivovar, https://www.e15.cz/magazin/nejcennejsi-pivni-etikety-s-chybou-852686, https://www.blesk.cz/clanek/845799, https://www.samson.cz/our-brewery, https://www.e15.cz/magazin/ziji-v-hlavnim-meste-piva-doma-maji-tisice-plechovek-lahvi-i-tacku-845799, https://zpravy.kurzy.cz/863676-aukro-v-kvetnu-sada-svatovaclavskych-dukatu-pivni-artefakty-i-foglarovske-leto/
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