Bunda z Temu dorazila o číslo menší. Vrátili jste ji a teď každý den kontrolujete účet. Kdy by tam peníze měly být a co dělat, když nepřijdou? Čínské tržiště se teď evropským úřadům písemně zavázalo právě k věcem, které se takových chvil týkají.
Kdy přijdou peníze zpátky
Podle oznámení Evropské komise a irského úřadu CCPC z 26. listopadu 2026 se Temu zavázalo zpracovat vrácení peněz do 14 dnů. Formulář pro odstoupení od smlouvy nabídne ve všech úředních jazycích EU a EHP, tedy i v češtině. Nový zákon tím nevznikl. Temu přijalo závazky vůči síti spotřebitelských úřadů EU, které je teď mohou vymáhat.
Stejnou lhůtu žádá český občanský zákoník ve znění platném v listopadu 2026 po každém e-shopu. Podle § 1832 vám prodávající musí peníze poslat do 14 dnů od chvíle, kdy od nákupu odstoupíte. Vrací je stejným způsobem, jakým jste platili, a včetně nákladů na dodání. Když jste si zvolili dražší než nejlevnější nabízené dodání, dostanete za dopravu zpět jen tolik, kolik stálo to nejlevnější.
Přečtěte si také: Norma Euro 7 platí od 29. listopadu 2026: Řidiči se bojí o starší auta zbytečně, smí jezdit dál bez přestavby
Prodávající ale smí s penězi počkat, dokud mu zboží nedorazí, nebo dokud mu neukážete doklad o odeslání, podle toho, co nastane dřív. Balík proto pošlete brzy a podací lístek si schovejte. Na samotné odstoupení máte podle § 1829 téhož zákoníku 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta běží od převzetí zboží, u dílčích dodávek od převzetí posledního kusu.
Prodávající smí s vrácením peněz počkat, dokud mu zboží nedorazí nebo dokud neuvidí doklad o odeslání. Ilustrační foto. Zdroj: Didier VEILLON / Pexels. Temu dává na vrácení víc času
Kromě zákona platí dobrovolná pravidla Temu. Podmínky pro Česko aktualizované 18. června 2026 slibují delší lhůty a první vrácení z každé objednávky zdarma.
Co Lhůta Odkdy běží Odstoupení podle zákona 14 dnů od převzetí zboží Vrácení peněz podle zákona 14 dnů od odstoupení Dobrovolné vrácení u Temu 90 dnů od nákupu Část elektroniky a velkých spotřebičů u Temu 45 nebo 60 dnů od nákupu Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde
Náklady na vrácení zboží jinak obvykle nese kupující. Neplatíte je, když je prodejce převezme sám, nebo když vás před nákupem neupozornil, že je ponesete vy.
Od nákupu nelze odstoupit u hygienického zboží s otevřeným ochranným obalem, u výrobků na míru, u rychle se kazícího zboží a u nahrávek a softwaru s porušenou pečetí. U nákupu od soukromé osoby zákonné právo odstoupit neplatí, a proto si ověřte, že prodávající na tržišti vystupuje jako obchodník.
Méně her a nátlaku při nakupování
Závazky platí pro verze webu a aplikace určené pro EU a EHP, tedy i pro Česko. Podle CCPC už Temu řadu změn zavedlo. Nakupující si všimnou hlavně těchto:
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně zmizí hry jako kolo štěstí, které zákazník musel odehrát, než se dostal k nabídce, a to na webu, v aplikaci i v reklamách, z hlavní stránky a z nabídek zboží zmizí nátlakové hlášky typu „téměř vyprodáno“, slevou se označí jen skutečné zlevnění, odděleně od srovnání s obecnou referenční cenou, daně a poplatky uvidíte ještě před dokončením objednávky, objednávku potvrdíte tlačítkem „objednat a zaplatit“, takže bude jasné, že tím vzniká povinnost platit, přibudou kontakty na podporu včetně telefonní linky a chatbota ve všech úředních jazycích EU a EHP. Úřady mohou sliby vymáhat
Plnění závazků teď hlídají národní úřady a za porušení hrozí donucovací opatření včetně pokut. Závazky platí i pro budoucí podoby webu a aplikace. Kdyby Temu stejnou praktiku přesunulo na upravenou stránku, mohou úřady zakročit. Takovou pojistku síť CPC sjednala poprvé. Členka irského úřadu CCPC Clara Thornton v tiskové zprávě zdůraznila, že zákon platí pro každého obchodníka.
Závazky Temu platí i pro budoucí podoby jeho webu a aplikace, takže úřady mohou zakročit i po jejich úpravě. Ilustrační foto. Zdroj: V H / Unsplash.
Podle tiskové zprávy České obchodní inspekce z 29. května 2026 dostalo Temu po kontrole z roku 2024 úhrnnou pokutu 1 000 000 Kč, pravomocnou od února 2026. Nelegálním zbožím se Evropská komise zabývá odděleně podle aktu o digitálních službách a listopadové závazky toto řízení neřeší. V květnu 2026 Komise Temu pokutovala za nedostatečné posouzení rizik a 17. listopadu 2026 oznámila předběžné zjištění dalšího porušení. Podrobnosti o obou řízeních najdete ve zdrojích pod článkem.
Přečtěte si také: Proč senioři v lékárně najednou platí méně: Po vyčerpání limitu 1 000 Kč převezme část doplatků pojišťovna Kam se obrátit, když peníze nechodí
Když vám peníze ve lhůtě nepřijdou, napište nejdřív zákaznické podpoře Temu a celou komunikaci si uložte. Pokud to nepomůže, obraťte se na Českou obchodní inspekci.
U sporů s prodejcem z jiné země pomáhá Evropské spotřebitelské centrum, které podle portálu Your Europe působí ve všech zemích EU. Mějte po ruce číslo objednávky, datum převzetí a odstoupení a doklad o odeslání balíku.
Zdroje: https://commission.europa.eu/topics/consumers/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/market-places-and-digital-services_en, https://www.rte.ie/news/business/2026/1126/1600757-temu-commits-to-changing-some-commercial-practices-in-eu/, https://dataconomy.com/2026/11/27/eu-forces-temu-to-end-fake-discounts-and-reviews/, https://compound.ie/news/temu-eu-consumer-commitments-ireland-2026/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/returning-unwanted-goods/index_cs.htm, https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/market-places-and-digital-services_cs, https://coi.gov.cz/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-29-COI-TEMU.docx, https://www.temu.com/cz/return-and-refund-policy.html, https://www.lupa.cz/aktuality/temu-v-cesku-dostalo-milionovou-pokutu-za-prodej-nebezpecnych-hracek/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2903284, https://www.ccpc.ie/news-and-media/news/article/2026/11/26/ccpc-and-eu-consumer-authorities-secure-consumer-protection-commitments-from-temu
Přečtěte si také: Vánočky ze supermarketu (Test 2025): Vyhrála Sváteční z Albertu za 54,90 Kč, známá značka skončila v dolní polovině