Ručníky vyprané před pár dny zase zatuchle páchnou, přestože prošly pračkou na úsporném programu. U prádla, které je tělu nejblíž, ovlivňuje čistotu teplota, prací prostředek, délka programu i to, co se s prádlem a pračkou děje potom.
Proč zrovna spodní prádlo a ručníky
Každé oblečení nese neškodné bakterie z kůže. Jinak je tomu u kusů, které se dotýkají míst, kudy tělo vylučuje. Nejvíc zárodků bývá ve spodním prádle, ponožkách, ručnících a ložním prádle.
Svrchní oblečení se výměšky ušpiní jen zřídka. U lehce ušpiněného trička nebo svetru tak 30 °C obvykle stačí, jen skvrny je dobré předem ošetřit.
Přečtěte si také: Norma Euro 7 platí od 29. listopadu 2026: Řidiči se bojí o starší auta zbytečně, smí jezdit dál bez přestavby Bez bělidla bakterie zůstávají
Na 30 °C bakterie v prádle přežívají hlavně tehdy, když perete bez bělidla. Bělidlo obsahují univerzální prací prášky a tablety, které bakterie zabíjejí už při 30 °C. Barvy textilu ale zesvětlují, takže se hodí hlavně na bílé ručníky a spodní prádlo. Tekuté univerzální prostředky, prostředky na barevné prádlo a jemné prací prostředky bělidlo nemají a bakterií v prádle s nimi skoro neubude.
Šedesát stupňů jako výchozí volba
Spodní prádlo, ručníky, ložní prádlo, utěrky a hadry na úklid potřebují kvůli hygieně vyšší teplotu. Německý zdravotní portál gesund.bund.de uvádí 60 °C, Spolkový úřad pro životní prostředí Umweltbundesamt (UBA) 40 nebo 60 °C.
Prádlo nebo situace Teplota Na co myslet Lehce ušpiněné svrchní oblečení 30 °C Skvrny předem ošetřit Spodní prádlo, ponožky, ručníky, ložní prádlo, utěrky 60 °C UBA uvádí i 40 °C Přenosná nemoc v domácnosti, člověk s oslabenou imunitou 90 °C nebo dezinfekce Postup poradí lékař Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde
Ani 60 °C prádlo nesterilizuje. Odstraní velkou část zárodků, ale všechny ne. Švédští vědci z Univerzitní nemocnice v Uppsale v roce 2014 připomněli dřívější pokusy z nemocničních prádelen, v nichž odolné enterokoky vydržely i 10 minut praní na 60 °C.
Spodní prádlo a ručníky potřebují kvůli hygieně vyšší teplotu, nejčastěji se doporučuje 60 °C. Ilustrační foto. Zdroj: Limi change / Unsplash.
Praní na 90 °C nebo dezinfekci si nechte na chvíle, kdy doma někdo prodělává akutní přenosnou střevní nebo kvasinkovou infekci, případně když s vámi žije člověk s oslabenou imunitou. Jestli a jak prádlo dezinfikovat, se v takové situaci zeptejte lékaře. Ve zdravé domácnosti s běžně ušpiněným prádlem nejsou dezinfekční přísady do pračky ani vyvářka potřeba a k pravidelnému používání se nedoporučují.
Když látka horkou vodu nesnese
Studie Hochschule Rhein-Waal, kterou v roce 2014 otiskl Journal of Applied Microbiology, zkoušela praní v domácí pračce při 20 až 60 °C. Potřebná teplota v ní závisela na délce programu a druhu prostředku. Delší program nebo aktivní kyslíkové bělidlo nižší teplotu částečně vyrovná. V pokusu v domácí pračce ale kvasinka Candida albicans na aktivní kyslíkové bělidlo téměř nereagovala. V laboratorních testech se navíc kvasinka Candida albicans i plíseň Aspergillus niger ukázaly vůči bělicím systémům výrazně odolnější než bakterie.
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně
Pomůže i sušení. Mokrý ručník mezi použitími rozprostřete a nechte proschnout ve větrané místnosti, protože ve vlhku se bakterie i plísně množí rychleji. Uppsalská studie zjistila, že v nemocniční prádelně ubrala bubnová sušička další bakterie, kdežto nesušené prádlo mohlo bakterie z pračky naopak nabrat. Doma z toho plyne prostá rada: vyprané prádlo usušte důkladně.
Kde se bakterie schovávají v pračce
Bakterie se umějí usadit i v samotné pračce. Studie Univerzitní nemocnice Bonn ze září 2019 v časopise Applied and Environmental Microbiology popsala výjimečný případ z německé dětské nemocnice. Multirezistentní bakterie Klebsiella oxytoca se tam na novorozence dostávala z pračky domácího typu. Děti byly bakterií osídlené, nemocné nebyly, a přenos skončil až po odstranění pračky.
Autoři předpokládají, že bakterie přecházely na prádlo přes zbytkovou vodu v gumovém těsnění a studené poslední máchání bez pracího prostředku. Pro domácnost z toho plyne hlavně poučení o pravidelné údržbě. Po pěti praních, nebo nejpozději jednou za dva týdny, pusťte jeden cyklus na 60 °C s univerzálním pracím prostředkem s bělidlem v prášku nebo tabletě, aby se v pračce netvořil bakteriální povlak.
Přečtěte si také: Proč senioři v lékárně najednou platí méně: Po vyčerpání limitu 1 000 Kč převezme část doplatků pojišťovna Bakterie se mohou usadit i ve zbytkové vodě v gumovém těsnění pračky, proti povlaku pomáhá pravidelný cyklus na 60 °C. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podle informace německého Spolkového institutu pro hodnocení rizik z roku 2005 se v dlouho nepoužívané pračce mohou ve zbytkové vodě hromadit bakterie. Obvykle je odstraní praní na 60 °C, předejít se jim dá pravidelným používáním.
Zdroje: https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/wasch-reinigungsmittel/umweltbewusst-waschen-reinigen/waschtemperaturen, https://www.umweltbundesamt.de/hygiene-im-privatbereich, https://www.BFR.bund.de/cm/343/ueberleben_bakterien_das_waschen_in_der_waschmaschine.pdf, https://www.vzhh.de/themen/umwelt-nachhaltigkeit/wasch-reinigungsmittel/wie-wird-waesche-richtig-umweltschonend-sauber, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4229498, https://agris.fao.org/search/en/records/65dfea50b766d82b18037bb6, https://asm.org/press-releases/2019/september-1/your-energy-efficient-washing-machine-could-be-har, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7657631, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-jak-casto-je-dobre-prat-rucniky-40413717, https://www.bosch-home.com/cz/inspirujte-se/pruvodce-pranim/hygiena-v-domacnosti, https://gesund.bund.de/haushaltshygiene