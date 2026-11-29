Kdo bere několik léků na recept, nechá v lékárně za rok nemalou částku. Zákon přitom seniorům tyhle výdaje hlídá a po dosažení určité hranice převezme část doplatku zdravotní pojišťovna. O ochranném limitu se moc nemluví a dnes ho lékárna počítá sama, takže řada lidí tu částku nikdy neviděla. Kdo ji zná, pochopí, proč u okénka najednou platí méně než minule.
Čím starší, tím nižší strop
Ochranný limit je nejvyšší částka, kterou pojištěnec za kalendářní rok zaplatí na takzvaných započitatelných doplatcích za léky. V roce 2026 ho upravuje § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění a novela ho může změnit. Lidé od 65 do 69 let mají limit 1 000 Kč, lidé od 70 let jen 500 Kč.
Senioři mají ve srovnání s ostatními dospělými strop výrazně nižší:
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Skupina pojištěnců Roční limit v roce 2026 Kdy se limit uplatní dospělí bez nároku na snížení 5 000 Kč bez věkové úlevy děti 1 000 Kč do konce roku, v němž dovrší 18 let senioři od 65 do 69 let 1 000 Kč od roku, v němž dovrší 65 let, do roku před sedmdesátinami senioři od 70 let 500 Kč už celý rok, v němž dovrší 70 let, a dál
Pokud tedy táta slaví sedmdesátiny až v prosinci 2026, limit 500 Kč pro něj platí po celý tento rok. K 1. lednu se načítání doplatků vrací na nulu a počítá se znovu.
Limit hlídá jen část doplatku
I s limitem 1 000 Kč můžete za léky za rok zaplatit víc, protože limit hlídá jen započitatelnou část doplatku. Do limitu se zpravidla započítá jen částka přepočtená podle dostupného léku se stejnou léčivou látkou a stejnou cestou podání, který má nejnižší doplatek na jednotku látky. Lékárna si navíc může účtovat svou přirážku.
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Tyto položky jsou mimo limit a platíte je i po jeho vyčerpání:
volně prodejné léky, léky na recept, které pojišťovna nehradí, zpravidla příplatek za dražší variantu léku, zdravotnické prostředky.
Senioři od 65 let mají výhodu, kterou mladší nemají. Do limitu se jim počítají i doplatky na léky pro podpůrnou či doplňkovou léčbu a na individuálně připravované léky. Pro všechny pak platí, že když lékař na receptu vyznačí, že lék nelze nahradit, započítá se celý doplatek.
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Od 1. ledna 2025 se limit sleduje v systému eRecept, který provozuje SÚKL. Při výdeji lékárna vidí, jestli je limit vyčerpaný, a započitatelnou část doplatku vám pak neúčtuje, protože ji uhradí pojišťovna. Přeplatky poštou ani na účet už nechodí.
Kolik vám ještě zbývá, ukazuje webová i mobilní aplikace eRecept. Přihlásíte se přes NIA, třeba bankovní identitou, eObčankou nebo Mobilním klíčem eGovernmentu. V lékárně si také můžete říct o doklad o výdeji, na kterém je uvedená částka započítaná do limitu.
Kolik zbývá do ochranného limitu, si pojištěnec ověří v mobilní aplikaci eRecept. Ilustrační foto. Zdroj: Vitaly Gariev / Unsplash.
Hlídat si to se vyplatí hlavně starším lidem. Podle dat, která VZP zveřejnila v tiskové zprávě v únoru 2025, tvořili lidé od 65 let v roce 2024 naprostou většinu jejích klientů s přeplatkem a nejvíc z nich bylo starších 70 let.
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Žádost o přezkoumání podáte u své zdravotní pojišťovny, a to nejdřív 1. ledna a nejpozději 30. června roku po tom, kdy jste limit překročili. Případný rozdíl vám pojišťovna vrátí do 90 dnů. Kdo mezitím změnil pojišťovnu, obrací se na tu, u níž byl pojištěný k 31. 12.
Levnější lék se stejnou látkou
Příplatek za dražší variantu léku se do limitu zpravidla nepočítá, a proto se vyplatí zeptat lékaře nebo lékárníka, jestli pro vás existuje levnější lék se stejnou účinnou látkou. Úhradu konkrétního léku a jeho započitatelný doplatek najdete v databázi SÚKL.
Lék kvůli ceně nikdy neměňte ani nevysazujte sami. Každou záměnu proberte s lékařem nebo lékárníkem, který zná i vaše ostatní léky. I u léků na recept se mezi lékárnami může lišit částka, kterou zaplatíte nad limit, protože každá lékárna si účtuje jinou přirážku. Úhrada pojišťovny a část započítaná do limitu jsou ale všude stejné.
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Zdroje: https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/konec-behani-se-slozenkami-na-postu-pojistenci-uz-nebudou-po-prekroceni-ochranneho-limitu-platit-v-lekarnach-zapocitatelny-doplatek/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48, https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/diky-novemu-systemu-sledovani-ochrannych-limitu-na-zapocitatelne-doplatky-nemuseli-pacienti-primo-v-lekarne-platit-pres-44-milionu-korun/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-pravidla-ktera-urcuji-kolik-doplacite-za-leky-jak-zbytecne-neplatit-vic-289674, https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/digitalizace-zdravotnictvi-v-praxi-novinka-ve-sledovani-ochrannych-limitu-na-zapocitatelne-doplatky-ktera-ulehci-zivot-statisicum-pojistencu-funguje-od-zacatku-roku-bez-problemu/, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/aplikace-erecept-pro-pacienty-S11087, https://www.denik.cz/zdravotnictvi/erecept-leky-preplatky-aplikace.html, https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-za-rok-2024-vraci-na-preplatcich-za-leky-poprve-vic-nez-miliardu-od-ledna-jiz-limity-hlidaji-lekarny, https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranne-limity