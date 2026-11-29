Dítě vyleze na stupínek, strčí nohy v nových botách do otvoru dřevěné skříňky a nakloní se k průzoru. Uvnitř vidí vlastní kosti, a když zahýbe prsty, kosti se pohnou s nimi. Takový zážitek si z obchodu s obuví odnášely celé generace dětí v Americe i v západní Evropě. Rodiče přitom věděli, že jde o rentgen, protože obchody se tím chlubily. Netušili ale, jak záření nohám i lidem kolem škodí, přestože o jeho nebezpečí se vědělo už dlouho.
Rentgen v dřevěné skříňce
Skříňka byla vysoká asi 1,2 metru. Dole měla otvor na nohy a nahoře obvykle tři průzory, aby se mohli dívat dítě, rodič i prodavač. Zdroj záření, rentgenka, byl schovaný dole v podstavě skříňky, rovnou pod chodidly zákazníka. Od nohou ho odděloval jen hliníkový filtr o tloušťce asi 1 milimetr.
Na stínítku nahoře se objevily kosti nohy a obrys boty včetně prstů. Záření pouštěl prodavač tlačítkem s časovačem, nejčastěji na 20 sekund. Některé přístroje měly zvlášť nastavenou sílu záření pro muže, ženy a děti.
Prodavač pouštěl záření obvykle na 20 sekund a na stínítku se objevovaly kosti nohou i obrys boty. Ilustrační foto. Zdroj: Rohit Choudhari / Unsplash.
Vynálezcem byl nejspíš bostonský lékař Jacob Lowe. Za první světové války prosvěcoval raněným vojákům nohy, aniž by je musel zouvat, a po válce přístroj upravil pro obchody. Obchodníkům s obuví ho poprvé předvedl na jejich sjezdu v Bostonu v roce 1920.
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Nejčastěji se u skříňky zkoušely dětské boty. Dětem noha pořád roste a ony samy těžko řeknou, jestli je bota tlačí. Reklamy proto oslovovaly hlavně matky a slibovaly zdravé dětské nohy, pro děti byl přístroj atrakcí.
Historici Jacalyn Duffinová a Charles R. R. Hayter ve studii v časopise Isis z roku 2000 došli k závěru, že přístroj sloužil hlavně k tomu, aby do obchodu přilákal zákazníky a pomohl prodat víc bot. Obchody ho stavěly na viditelné místo jako ozdobu. První vědecká hodnocení z roku 1948 navíc ukázala, že při zkoušení bot nepomáhá, a prodavači ho v jednom průzkumu označili za reklamní pomůcku.
V Americe i v Evropě
Počátkem 50. let patřily skříňky k běžné výbavě obchodů s obuví v Severní Americe i v Evropě, stály třeba v Německu, Švýcarsku a Dánsku. Konec přišel v každé zemi jindy.
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Země Přístrojů počátkem 50. let (odhad) Jak používání skončilo USA 10 000 první zákaz v Pensylvánii v roce 1957, v roce 1970 zákaz ve 33 státech a přísné omezení ve zbylých 17 Británie 3 000 v omezené míře v provozu nejméně do roku 1970 Kanada 1 000 v omezené míře v provozu nejméně do roku 1970 Doplatili hlavně prodavači
Podle měření z konce 40. let dostaly nohy za jedno dvacetisekundové prosvícení 7 až 14 rentgenů a někteří zákazníci se nechali prosvítit víckrát za sebou, když zkoušeli víc párů. Část záření se rozptylovala do okolí a stínění bylo někdy odstraněné, takže zasahovalo i prodavače a lidi poblíž. Pro děti bylo záření nebezpečnější.
Doložené škody se týkají obsluhy. Prodavačky, které přístroj zhruba 10 let pouštěly mnohokrát denně, trpěly radiačním zánětem kůže. Modelce, která předváděla boty, museli kvůli popálenině amputovat nohu.
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U zákazníků zranění doložená nejsou. Dlouhodobé následky se ale ověřit nedají, protože o prosvíceních nikdo nevedl záznamy. Kdo se obává následků ozáření z dětství, může to probrat s lékařem.
Varování zaznívala dávno předem
Už v roce 1904, tedy dlouho předtím, než Lowe v Bostonu předvedl svou skříňku, zemřel na následky ozáření Clarence Dally. Při pokusech s rentgenem pomáhal Thomasu Edisonovi.
V roce 1946 navrhla americká normalizační asociace ASA pro děti nejvýš 12 prosvícení za rok. Britské ministerstvo vnitra v roce 1958 nařídilo, aby na přístrojích byl štítek s varováním, že víc než 12 prosvícení ročně je pro zákazníky nerozumné.
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Výrobci a obchodníci s obuví přesto veřejně tvrdili, že přístroj neškodí, a jeden britský výrobce obavy ve svých materiálech odbýval jako výmysl. Které firmy riziko zlehčovaly, uvádějí zdroje pod článkem.
Dnes patří do muzea
Z obchodů skříňky postupně zmizely a dnes jsou z nich muzejní exponáty. Vystavuje je třeba londýnské Science Museum nebo kodaňské Medicinsk Museion a jeden patří i do sbírky ORAU. V Kodani v něm starší návštěvníci poznávají přístroj ze svého dětství.
Ve Švýcarsku se s pedoskopy loučili ještě později. Poslední tamní přístroj vypnuli až v roce 1989.
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