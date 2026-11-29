Sobota, třicet stupňů za oknem, na kuchyňské lince dvě plné tašky. Mleté maso skončí na horní polici, protože tam bylo místo. Vejce se rozestaví do dveřní přihrádky, jogurty se nasunou k zelenině a zbytek guláše ze čtvrtka se odsune dozadu. Za dva dny maso nevoní a guláš má na povrchu šedý povlak. Za tím obvykle stojí spíš rozmístění potravin než datum na obalu. Chladnička funguje jako soustava zón s odlišnou teplotou a prouděním vzduchu. Syrové maso a ryby patří dolů do uzavřené nádoby, mléčné výrobky a vejce do stabilního středu, hotová jídla nahoru a omáčky s marmeládami do dveří. Tahle drobná úprava domácího systému rozhoduje, zda lednice potraviny opravdu chrání, nebo jejich cestu ke zkáze jen o něco zpomaluje.
Nejchladnější místo v lednici: kde leží zóna pro maso a ryby
Výrobci se v detailech rozcházejí, v hlavních rysech se ale shodují. Bosch v českém návodu ke svým chladničkám umisťuje nejchladnější pásmo mezi zásuvku na zeleninu a skleněnou polici nad ní. Beko doporučuje syrové maso a ryby na spodní police, protože tam bývá nejnižší teplota. Oba výrobci zároveň označují dveře za nejteplejší část spotřebiče.
Měření v reálných domácnostech ukazují ještě pestřejší obrázek. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) shrnul několik studií, v nichž nejchladnější vycházela střední police. Dveřní přihrádky přitom téměř všude vyšly jako nejteplejší. Výzkumníci Evans a Redmond proměřili 43 domácích lednic a ve středové části zjistili průměrně 5,88 °C, ve dveřích 7,84 °C. Rozdíl necelé dva stupně zní nevinně. U vajec nebo otevřené šunky však znamená, že potravina tráví dny těsně nad hranicí, kterou potravinářské úřady považují za bezpečnou.
Moderní lednice s ventilátorem rozvádějí chlad rovnoměrněji, proto univerzální obrázek z internetu nemusí sedět na každý model. Nejspolehlivější postup kombinuje návod k vlastní chladničce s obyčejným teploměrem, který vložíte postupně na jednotlivé police.
Správné pořadí poliček odshora dolů
Rozložení podle doporučení výrobců a amerického Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) vypadá u běžné lednice takto:
Místo Co sem patří Proč Horní police hotová jídla, zbytky, potraviny k přímé konzumaci nic syrového nad nimi neodkapává Střední police mléko, jogurty, sýry, vejce v kartonu stálá teplota bez větších výkyvů Spodní police syrové maso, drůbež, ryby v uzavřené nádobě nejchladnější pásmo, šťáva nemá kam stéct Zásuvky ovoce, zelenina, saláty, bylinky vyšší vlhkost, oddělený prostor Dveře marmelády, hořčice, kečup, nápoje, případně máslo snesou kolísání při otevírání
Logika tabulky stojí na dvou pilířích: teplotě a gravitaci. Informační centrum bezpečnosti potravin ve své příručce o
správném uchování potravin v chladničce výslovně varuje před situací, kdy šťáva ze syrového masa odkapává na hotový pokrm. Kuřecí prsa v sáčku na horní polici tak ohrožují všechno, co leží pod nimi. Státní zemědělská a potravinářská inspekce navíc v hygienických pokynech pro obchody řadí mezi suroviny, které se skladují odděleně, také vejce a neočištěnou zeleninu.
Hromadné vybalení tašky do první volné mezery má ještě jednu nevýhodu. Přecpaná lednice brzdí proudění vzduchu a chlad se nedostane tam, kde je potřeba. FDA i české Informační centrum doporučují nechávat mezi potravinami volný prostor.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Proč se jídlo v lednici kazí i při nízké teplotě
Chlazení růst mikroorganismů a enzymatické procesy brzdí, zastavit je nedokáže. Část bakterií, kvasinek a plísní patří mezi takzvané psychrotrofní organismy, které se množí i těsně nad nulou. Americká služba pro bezpečnost a kontrolu potravin (USDA FSIS) upozorňuje, že plísně rostou při běžné teplotě chladničky a snášejí sůl i cukr lépe než většina jiných původců kažení. Proto se zelená skvrna objeví i na marmeládě nebo uzeném sýru.
Kažení se po lednici šíří několika cestami. Spory plísní putují vzduchem, bakterie přeskakují přímým dotykem, vlhkostí a šťávou z masa. Plesnivou potravinu proto rovnou zabalte a vyhoďte, aniž byste k ní čichali. Vytřete místo, kde ležela, a prohlédněte sousední jídlo. Měkké a vlhké potraviny jdou při plísni pryč celé, týká se to zbytků masa, jogurtů, zakysané smetany, měkkých sýrů i pečiva. Tvrdý sýr nebo pevnou zeleninu lze zachránit, pokud kolem malého ložiska a pod ním odkrojíte aspoň 2,5 centimetru a nožem se plísně nedotknete.
Zvláštní kapitolu tvoří vejce. Kartonová plata mají pórovitou strukturu a špatně se čistí. Zemědělská poradenská služba v Alabamě uvádí, že po čtrnácti dnech skladování nesly papírové kartony více než čtyřnásobek bakterií oproti plastovým. FDA přesto doporučuje nechávat vejce v původním obalu, protože i čistá a nepoškozená skořápka může skrývat salmonelu. Rozhodující je umístění: vejce patří dovnitř lednice. Dveřní přihrádka s ‚vajíčkovými důlky‘ je kvůli kolísání teplot tím nejhorším možným místem.
Teploměr do lednice a skladovací lhůty, které stojí za hlídání
Doporučené hodnoty se u úřadů i výrobců pohybují ve stejném pásmu. Informační centrum bezpečnosti potravin radí uchovávat potraviny do 5 °C. Electrolux doporučuje chladničku nastavit na 4 °C nebo níž, mrazák na −18 až −19 °C. LG uvádí rozmezí 1 až 5 °C a za bezpečný střed pro většinu domácností považuje 3 °C.
Kolik stupňů lednice skutečně drží, ví málokdo. Podle přehledu Evanse a Redmonda 44 až 68 % spotřebitelů nezná doporučenou teplotu a 65 až 75 % ji nikdy neměřilo. FDA radí umístit teploměr dopředu na dobře čitelné místo a kontrolovat ho jednou týdně. U otočného termostatu s čísly místo stupňů pomůže zvýšit chlazení o jeden dílek a po několika hodinách měřit znovu. Pozornost si zaslouží zejména starší spotřebiče. EFSA cituje britská data, podle nichž lednice staré jeden až dva roky držely průměrně 3,7 °C, kdežto přístroje starší pěti let 6,4 °C.
Bezpečné lhůty pro jednotlivé potraviny shrnuje chladírenská tabulka amerického webu
FoodSafety.gov: syrová drůbež a mleté maso: 1 až 2 dny ryby: obvykle 1 až 3 dny steaky a kotlety: 3 až 5 dní uzeniny po otevření nebo nakrájení: 3 až 5 dní hotové zbytky: 3 až 4 dny vejce ve skořápce: 3 až 5 týdnů při 4 °C nebo méně
Mleté maso, které se zkazí po dvou dnech, tedy odpovídá běžné lhůtě. Problém nastává, když tuhle krátkou dobu stráví na nejteplejší polici nebo se šťávou v otevřeném obalu.
Kolik jídla česká domácnost vyhodí za týden
Podle
Ministerstva zemědělství připadalo v Česku za rok 2023 na obyvatele 98 kilogramů potravinového odpadu, z toho 59 kilogramů vzniklo v domácnostech. Na týden to dělá zhruba 1,1 kilogramu na osobu a čtyřčlenná rodina se dostává ke 4,5 kilogramu. Ovoce a zeleninu podle stejného zdroje občas vyhazují tři pětiny domácností, mléčné výrobky dvě pětiny. Obě skupiny přitom patří k potravinám, kterým nevhodné místo v lednici škodí nejrychleji. Finanční ztráta se odvíjí od nákupního koše, ale každé vyhozené balení kuřecího masa nebo sýra je znát.
Léto riziko násobí. Kuchyně se ohřívá, dveře lednice se otevírají častěji a do košíku míří grilovací maso, ryby a hotové saláty. FDA doporučuje nenechávat chlazené potraviny venku déle než dvě hodiny, při teplotě vzduchu nad 32 °C (90 °F) jen hodinu. Electrolux připomíná, že chladničky pracují optimálně při okolní teplotě 20 až 25 °C, a některé modely proto nabízejí letní režim. Pokud nakupujete víc, než stihnete spotřebovat, pomůže i rada amerického ministerstva zemědělství (USDA): menší dávky a rychlejší spotřeba.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková