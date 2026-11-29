Stačí jeden krok metodou drag-and-drop a z PDF plného osobních údajů získáte verzi, kterou můžete bezpečněji poslat do ChatGPT, Claude nebo Groku. Philter Desktop je desktopová aplikace pro Windows 10 a 11, která pracuje výhradně lokálně. Žádný soubor tedy neopouští váš počítač. Pro osobní použití je zdarma, a to nikoli jako omezená zkušební verze: jde o stejnou verzi aplikace, jakou si pořizují firmy. Komerční licence přidává oprávnění k pracovnímu nasazení, podporu a garantované aktualizace, funkčně se však obě verze neliší. Nástroj vyšel 4. července 2026 a aktuální verze 1.3.1 pochází z 12. listopadu 2026. Jde tedy o poměrně novou aplikaci, která zatím uniká širší pozornosti.
Proč vůbec čistit dokumenty před nahráním do ChatGPT
U osobních účtů ChatGPT (Free, Plus i Pro) je ve výchozím nastavení zapnutá volba „Improve the model for everyone“. To znamená, že OpenAI může obsah konverzací včetně nahraných souborů využívat ke zlepšování svých modelů. Soubory se navíc mohou ukládat nejen v rámci konverzace, ale také samostatně v takzvané Library. Smazání chatu proto automaticky neznamená odstranění souboru uloženého v Library. Jde o dvě samostatné operace, které si uživatelé snadno spletou.
Riziko lze omezit několika způsoby: přejít do dočasného chatu, vypnout vylepšování modelu v nastavení nebo používat firemní tarif, u kterého OpenAI výslovně uvádí, že data zákazníků k trénování modelů nepoužívá. Většina běžných uživatelů ale žádný z těchto kroků neudělá. Právě pro ně dává smysl dokument nejprve vyčistit, ještě než ho vůbec nahrají do konverzace.
Co přesně Philter Desktop odstraní a co ne
Vestavěné filtry pokrývají širokou škálu citlivých údajů:
- jména a příjmení (detekuje je lokální AI model, který vyhodnocuje kontext věty, takže dokáže zachytit i méně obvyklá jména s diakritikou)
- e-mailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresy a PSČ
- čísla dokladů: pasů, řidičských průkazů, rodných čísel (SSN) a daňových identifikačních čísel
- finanční údaje: čísla platebních karet, IBAN, bankovní směrové kódy a bitcoinové adresy
- IP adresy, URL, data a věkové údaje
- skryté vrstvy dokumentů: metadata, komentáře, sledování změn a skrytý text ve Wordu i PDF
Podporované formáty zahrnují PDF (včetně skenovaných dokumentů zpracovaných pomocí lokálního OCR), DOCX, XLSX, CSV, TXT, RTF a e-mailové soubory EML a MSG. Důležité upozornění: prezentace v PowerPointu ani samostatné obrázky mimo PDF aplikace oficiálně nepodporuje.
Co ale Philter Desktop ve výchozím nastavení nemusí zachytit, jsou názvy firem, interní kódy projektů nebo specifické oborové identifikátory. Ty je nutné přidat ručně pomocí funkcí Always Redact nebo Custom Identifiers. Výrobce tuto skutečnost nijak neskrývá a opakovaně zdůrazňuje, že automatická redakce pracuje na základě pravděpodobnosti. Výstupní soubor proto záměrně pojmenovává příponou _redacted-draft, která připomíná, že jde pouze o návrh vyžadující lidskou kontrolu, nikoli o zaručeně bezpečný dokument.
Jak to funguje v praxi
Instalace nevyžaduje administrátorská práva. Stáhnete instalátor z webu Philterd nebo z Microsoft Store, spustíte ho dvojklikem a můžete začít pracovat. Výchozí pravidla (policy) i kontext jsou přednastavené, takže pro základní použití stačí přetáhnout soubor do okna aplikace a kliknout na Redact.
Pro pokročilejší práci nabízí Philter Desktop systém kontextů a šifrovanou lokální databázi. Ta zajišťuje, že stejné jméno dostane stejný náhradní štítek napříč celou dávkou dokumentů. Jde o pseudonymizaci: například Jan Novák se v každém souboru změní na stejné náhradní označení, takže zůstane zachována návaznost mezi jednotlivými dokumenty. Pozor ale, pseudonymizace není totéž co anonymizace. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů tyto pojmy jasně rozlišuje. Pseudonymizovaná data, u nichž existuje klíč umožňující zpětné přiřazení k původní osobě, jsou podle GDPR stále osobními údaji. Teprve odstranění identifikátorů bez možnosti zpětného propojení se blíží skutečné anonymizaci.
Za zmínku stojí také praktický detail: exportovaný auditní soubor „Explanation“ ve formátu JSON obsahuje původní nalezené texty. Hodí se pro zpětnou kontrolu, sám však může obsahovat citlivé údaje. Zacházejte s ním proto stejně opatrně jako s originálním dokumentem.
Není to jediný nástroj, ale na Windows nabízí široké možnosti
Na trhu existují i alternativy. Projekt Anonymizer funguje na macOS i Windows, pracuje s PDF, DOCX a prostým textem a nabízí stabilní náhradní označení typu [PERSON_1] nebo [ORG_1]. K dispozici má také volitelnou vrstvu LLM a podporuje angličtinu a finštinu. Philter Desktop však nabízí širší podporu podnikových formátů, jako jsou Excel, e-maily a CSV, a důkladněji se zaměřuje na čištění dokumentů. Dokáže odstranit také metadata, sledování změn a skryté textové vrstvy, které Anonymizer neřeší.
Pokud jde o samotné chatboty, liší se především výchozím nastavením ochrany dat. Claude u spotřebitelských účtů uvádí, že data využívá k trénování pouze s výslovným souhlasem uživatele nebo v rámci bezpečnostní kontroly. V režimu Incognito se k trénování nepoužívají. Grok nabízí soukromý chat bez využití dat k trénování, společnost xAI ale současně výslovně varuje, aby uživatelé neposílali osobní ani citlivé údaje. U osobního ChatGPT je výchozí nastavení méně restriktivní: vylepšování modelu je zapnuté, dokud ho sami nevypnete.
Bezpečnost má své hranice, a to je v pořádku
Philter Desktop nedokáže zaručit, že v dokumentu nezůstane ani jediný citlivý údaj. U PDF po zploštění stránek dokonce nově nezobrazuje stav „clean“, ale „Not checked (PDF)“. OCR skenovaných dokumentů navíc funguje na principu nejlepšího možného výsledku, nikoli se stoprocentní přesností. Žádná automatická kontrola zbytkových údajů nedokáže spolehlivě prokázat, že v souboru skutečně nezůstalo nic citlivého.
Správný postup je proto jednoduchý: lokální redakce → náhled a porovnání s originálem → ruční kontrola → teprve potom nahrání do chatbotu.
Oficiální dokumentace i zákaznická podpora jsou v angličtině. Českou lokalizaci jsme v dostupných materiálech nenašli. Uživatelé bezplatné verze mají k dispozici komunitní podporu přes GitHub, platící zákazníci mohou využít přímý e-mailový kontakt.
Jediný nástroj nezajistí stoprocentní ochranu. Dokument, který ale projde lokálním čištěním a následnou lidskou kontrolou, je podstatně bezpečnější než soubor nahraný do ChatGPT přímo z e-mailové schránky, včetně komentářů od šéfa, sledování změn a telefonního čísla klienta v patičce.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda