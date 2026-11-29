Kupec obytného vozu přiveze prodávajícímu na dvůr balík korun a ke zbytku ceny přidá eurové bankovky, které mu zbyly z dovolené. Myslí si, že když platí dvěma měnami, žádnou hranici nepřekročí. Oba se rozcházejí spokojeni a mají pocit, že udělali všechno správně. Pravidla pro placení v hotovosti si ale mnoho lidí vykládá po svém a takový obchod pak může oba přijít draho.
Hranice je 270 000 korun
Podle zákona č. 254/2004 Sb. ve znění platném v listopadu 2026 se platba přesahující 270 000 Kč musí provést bezhotovostně. Částka přesně 270 000 Kč v bankovkách ještě projde. Pravidlo platí pro firmy i pro obyčejné lidi s pobytem v Česku, kteří spolu obchodují soukromě, třeba při prodeji ojetého auta nebo chaty. Patří sem i půjčky, jejich splácení a dary.
Zákon přitom neomezuje, kolik peněz máte doma nebo u sebe. Týká se jen úhrady mezi dvěma stranami, takže vklad hotovosti na vlastní účet ani výběr z účtu za platbu nepovažuje. Výjimku mají také některé platby, například:
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Kdo bankovky podává, nemůže se schovat za toho, kdo je bere. Zákon zakazuje nadlimitní hotovost zaplatit stejně jako ji přijmout, takže přestupek spáchá každá ze stran sama za sebe. Protože koruny i eura za obytný vůz dohromady přesáhly 270 000 Kč, riskoval by pokutu kupec i prodávající.
Člověk, který nepodniká, může podle zákona platného v listopadu 2026 zaplatit nejvýš 500 000 Kč. Živnostníkům a firmám může úřad uložit až 5 000 000 Kč. Porušení zjišťují finanční i celní úřady a konkrétní částku určí podle okolností a závažnosti případu.
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Oblíbeným trikem je rozdělit peníze do několika předání během dne. Zákon však sčítá všechny hotovostní platby téhož plátce témuž příjemci za jeden kalendářní den.
Neuspěje ani placení v eurech či jiné cizí měně. Částka se přepočte na koruny kurzem devizového trhu ČNB platným v den platby a připočte se ke korunám.
Český zákon i potom sčítá jen platby z jednoho dne. U obchodníků k němu ale od 10. července 2027 přibude evropské pravidlo, které sečte i platby rozložené do více dnů, pokud spolu zjevně souvisejí.
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Od 10. července 2027 začne platit nařízení EU 2024/1624. Obchodníci a poskytovatelé služeb pak smějí v hotovosti přijmout nebo zaplatit nejvýš 10 000 eur, a to i v součtu plateb, které spolu zjevně souvisejí, i když proběhnou v různých dnech. Český limit platí dál a u obchodníků rozhodne nižší z obou hranic. Která to bude, záleží na kurzu koruny k euru.
Obě hranice se liší tím, koho se týkají a jak se platby sčítají.
Český limit Evropský strop Výše 270 000 Kč 10 000 eur Platnost podle zákona platného v listopadu 2026 od 10. července 2027 Koho se týká lidí i firem obchodníků a poskytovatelů služeb Sčítání plateb za jeden kalendářní den zjevně související, i přes více dnů Přečtěte si také: Proč senioři v lékárně najednou platí méně: Po vyčerpání limitu 1 000 Kč převezme část doplatků pojišťovna
Evropský strop se nevztahuje na platby mezi lidmi mimo jejich podnikání ani na platby a vklady přímo v bance, kde ovšem banka nadlimitní hotovost nahlásí finanční zpravodajské jednotce. Ministerstvo financí v roce 2026 navrhlo zákon o ekonomické ochraně státu, který by dnešní zákon nahradil a strop 10 000 eur rozšířil i na obchody mezi nepodnikajícími lidmi. Zatím jde o neschválený návrh, takže jeho výsledná podoba může vypadat jinak.
Když chcete mít klid
Bezpečně projde bankovní převod, a pokud to banka umí, i okamžitý, takže prodávající vidí peníze na účtu ještě předtím, než podá klíče. Pokud kupující drží úspory v bankovkách, nemusí je vozit v tašce. Zákon nepočítá jako platbu vklad hotovosti na účet, a tak může peníze složit v bance přímo na účet prodávajícího.
Bankovní převod kupní ceny je bezpečná cesta a výpis z účtu poslouží i jako doklad pro případný spor. Ilustrační foto. Zdroj: Negative Space / Pexels.
Převod se vyplatí i pro případ pozdějšího sporu. Bankovní výpis poslouží jako doklad, že kupní cena opravdu odešla, a to i po letech, kdyby se strany přely třeba o skrytou vadu. Do poznámky k platbě proto napište, za co platíte, například typ vozu a jeho registrační značku.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-254, https://www.e-sbirka.cz/sb/2004/254, https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/financni-sprava-varuje-za-tuto-platbu-v-hotovosti-hrozi-pokuta-az-500-tisic-korun-1434598, https://www.epravo.cz/top/clanky/limity-pro-hotovostni-platby-a-vyjimky-112562.html, https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/omezeni-plateb-v-hotovosti, https://money.cz/novinky-a-tipy/dane/omezeni-plateb-v-hotovosti-a-navrh-eet-od-roku-2027/, https://www.podnikajte.sk/europska-legislativa/obmedzenie-platieb-v-hotovosti-od-10-7-2027-limit-eu, https://energozrouti.cz/clanek/zmena-pravidel-plateb-v-hotovosti-prodej-auta, https://www.banky.cz/clanky/hotovost-nad-10-tisic-eur-v-eu-konci-obcanka-ale-neni-univerzalni-vstupenka-k-drahemu-nakupu/, https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/fight-against-terrorist-financing/, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32024R1624, https://www.banky.cz/clanky/hotovost-nad-270-tisic-korun_zakon-miri-na-platce-i-prijemce-a-rozdeleni-castky-nepomuze/