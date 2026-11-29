Stejně jako Lela Vémola či Honza Musil, jak jsme vás informovali, teď i zpěvačka Bára Basiková přišla se zdrcující kritikou moderování přímého přenosu hudebních cen Český slavík 2026 v podání Ondřeje Sokola a Aleše Hámy. Oba si utahovali z celebrit jako Agáta Hanychová, Ornella Koktová, Michal David, Bohuš Matuš a mnoho dalších.
„Bylo to nechutný“
„Nemohla jsem se včera dívat v přímém přenosu, tak jsem si to pustila teď. Normálně jsem v šoku. Myslím si, že jsem úplně normální, že se umím bavit, že jsem pro každou srandu, i když je za čarou. Mám ráda i nekorektní humor, černý humor a mám ráda Sokola i Hámu,“ začala zpěvačka Bára Basiková na svém Instagramu.
„Ale to, co byli schopní předvést v přímém přenosu, mi připadá absolutně strašný, trapný, nevkusný, nechutný, ubohý, strašně zbytečný, na sílu,“ zkritizovala Basiková.
„Trefovat se do céčkových celebrit je ubohost“
Přemýšlí nad tím, zda k tomu moderátory někdo tlačil, například vedení nebo dramaturgie. „Bylo to opravdu ubohý a myslím si, že trefovat se do zoufalých nebo nešťastných a céčkových celebrit je fakt ubohost,“ míní zpěvačka.
Sama tak trochu ponížila celebrity, ze kterých si Sokol s Hámou utahovali, protože obecně se v showbyznysu považují za nejlepší ty celebrity, které se označují jako „áčkové“. Tedy nejslavnější a nejvíce výdělečné po všech stránkách. Kdo má právo určovat, která celebrita je áčková a která céčková?
„Vůbec komentovat všechny ty věci tak, aby všechny urazili, aby všechny ponížili. Proč? Já mám pocit, že právě v této době, kdy dostávají všichni čoud na sítích, kdy nás tepe bulvár, kdy nás může hejtovat kdekdo a děje se to, tak že nám ještě přidají oni,“ přemítá Basiková.
„Kde byla paní Rottrová nebo Kamil Střihavka?“
Podle ní by Český slavík měl být oslavou muziky, oslavou zpěváků a zpěvaček, jejich slávy a popularity. „Proč se celý večer nemluvilo o úspěších? Kdo co skvělého udělal, natočil, vydal, koncertoval?“ ptá se dál.
„Mimochodem, proč v publiku nesedí ti, kterých se to nejvíc týká? Zpěváci a zpěvačky. Kde je paní Rottrová? Kde je Dan Bárta? Kamil Střihavka? Ondra Ruml? Petr Košťál? Já nevím, jestli tohle takhle má být,“ dodala Basiková. Zároveň ale ocenila, že zpěvákem roku se stal Václav Noid Bárta.
Zdroje: ČRzprávy, Instagram
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