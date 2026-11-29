Večer v ulici nových rodinných domů vrní skoro u každého plotu venkovní jednotka tepelného čerpadla. U některých domů je přesto ticho, i když se v nich topí také čerpadlem. To bere teplo ze země pod trávníkem a podle jednoho odborníka spotřebuje znatelně méně elektřiny. Úspora se týká účtů za provoz, pořízení vyjde naopak dráž, a proto se takové řešení nehodí každému.
Vzduchová čerpadla jasně vedou
Že Češi sázejí hlavně na vzduch, potvrzují data Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle statistiky MPO za rok 2024 tvořila čerpadla vzduch-voda 93 % dodávek na český trh. Zpráva ministerstva z dubna 2026 uvádí, že v roce 2025 se dodávky udržely na stejné úrovni a podíl vzduchových čerpadel byl 92 %. V provozu je v Česku přibližně 330 000 tepelných čerpadel.
Důvody obliby jsou praktické. Vzduchové čerpadlo nepotřebuje zemní práce, montáž obvykle trvá dva až tři dny a hodí se i do starých domů.
Přečtěte si také: Norma Euro 7 platí od 29. listopadu 2026: Řidiči se bojí o starší auta zbytečně, smí jezdit dál bez přestavby Kolik se dá ušetřit na provozu
„U zemního tepelného čerpadla se můžeme bavit až o třicetiprocentní úspoře provozních nákladů,“ odhaduje v listopadovém rozhovoru pro Dřevostavitel Michal Fryš, odborník na vytápění ze společnosti IVT, která tepelná čerpadla dodává.
Jeho odhad lze porovnat s orientačními ročními topnými faktory, které uvádějí výrobci. Topný faktor vyjadřuje, kolik kWh tepla čerpadlo vyrobí z 1 kWh elektřiny:
Typ čerpadla Roční topný faktor (orientačně) Pořízení Vzduch-voda 2,5–3 nejlevnější Země-voda s plošným kolektorem 3,5–4 dražší Země-voda s vrtem 4–4,5 nejdražší Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde
Spotřeba elektřiny je potřebné teplo vydělené topným faktorem. Při srovnání vzduchového čerpadla s faktorem 3 a zemního s faktorem 4 vychází podle našeho přepočtu u zemního o 25 % méně elektřiny. S jinými hodnotami z tabulky je rozdíl menší, nebo naopak větší, takže výsledek závisí na konkrétním domě a typu zemního zdroje.
Pod zemí je teplo celý rok
Rozdíl v topném faktoru vychází z toho, odkud čerpadlo teplo bere. Obě čerpadla ho odebírají z okolí a předávají do topné vody. Vzduchové ho v zimě musí získávat z mrazivého vzduchu, zatímco v hloubce pod zemí je po celý rok stabilně kolem 10 °C.
S chladnějším zdrojem a teplejší topnou vodou faktor klesá. Za zemním čerpadlem vzduchové výrazně zaostává zhruba od −15 °C. Tak silné mrazy jsou ale v Česku vzácné, a na celoroční spotřebu proto mají jen omezený vliv.
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně Dražší start a cesta na úřad
Plošný kolektor potřebuje velkou plochu. U domu s tepelnou ztrátou 9 kW jde asi o 300 až 500 m² pozemku. Nejlépe vychází tam, kde se dům teprve staví, nebo na pozemku s měkkým podložím. U starých domů zemní systém často nejde.
Vrt zabere málo místa a nejlépe se uplatní v tvrdém podloží. U rodinného domu bývá hluboký 100 až 130 m a dělá ho výhradně specializovaná firma s vrtnou technikou. Na vrt, ze kterého se nečerpá voda, je potřeba souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona o vodách a úřad může chtít i vyjádření hydrogeologa. Přísnější pravidla platí v ochranných pásmech vodních zdrojů, v záplavových územích a v lázeňských ochranných pásmech. Úřad tam vrt posuzuje důkladněji a vyhovět žádosti nemusí.
Vrt pro zemní tepelné čerpadlo u rodinného domu bývá hluboký 100 až 130 metrů a potřebuje souhlas vodoprávního úřadu. Ilustrační foto. Zdroj: Freek Wolsink / Pexels. Komu se zemní čerpadlo vyplatí
Celá technika zemního čerpadla se vejde do kotelny. Před domem tak nestojí žádný přístroj, kterému by škodil déšť a sníh nebo který by hlukem obtěžoval sousedy. V létě umí pasivně chladit: kompresor stojí a běží jen oběhová čerpadla s malým příkonem. Účinek je slabší a pomalejší a hodí se hlavně k podlahovému nebo stropnímu chlazení. Vzduchové čerpadlo chladí s kompresorem.
Přečtěte si také: Proč senioři v lékárně najednou platí méně: Po vyčerpání limitu 1 000 Kč převezme část doplatků pojišťovna
Tentýž odborník z IVT považuje 15 let provozu vzduchového čerpadla bez zásadních zásahů za výjimku, u zemních počítá s více než 20 lety. Delší životnost zemních čerpadel uvádí i společnost Master Therm. Srovnávací data o spolehlivosti jednotlivých typů ale chybějí a životnost ovlivňuje hlavně správné dimenzování, provoz bez častého zapínání a pravidelná údržba.
Než se rozhodnete, nechte si od projektanta nebo topenáře spočítat tepelnou ztrátu domu a doporučit vhodný zdroj. U vrtu vybírejte zkušenou firmu, protože špatně provedený vrt může propojit oddělené vrstvy podzemní vody, zakalit okolní studny nebo narušit podloží staveb. Firmy se předem zeptejte, zda povolení zajistí.
Zdroje: https://mpo.gov.cz/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/zprava-o-tepelnych-cerpadlech-za-rok-2025–292413/, https://mpo.gov.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/2025/4/Rocni-dodavka-TC-na-trh_2024.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254, https://mzp.gov.cz/system/files/2024-08/OG-Metodika_CAH_TC_prirucka-20240119.pdf, https://www.cez.cz/cs/clanky/tepelna-cerpadla/srovnani-ceny-a-instalace-tepelneho-cerpadla-zeme-voda-a-vzduch-voda-174089, https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/rady-a-informace/rady-a-tipy-tepelna-cerpadla/tepelna-cerpadla-srovnani/, https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/rady-a-informace/rady-a-tipy-tepelna-cerpadla/chlazeni-tepelnym-cerpadlem/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/ukladani-tepla-do-zeme-pri-chlazeni-tepelnym-cerpadlem-zeme-voda-33979.html, https://www.denik.cz/stavba/tepelne-cerpadlo-provoz.html, https://www.estav.cz/cz/3476.tepelne-cerpadlo-jakou-ma-zivotnost-a-jake-jsou-zaruky, https://www.tzb-info.cz/2080-rizika-spojena-s-provadenim-vrtu-pro-tepelna-cerpadla, https://nibe.eu/download/18.1f70821e18fbabf3292b1/1716891040805/240419_www.dumazahrada.cz.pdf, https://www.estav.cz/cz/3922.ucinnost-tepelneho-cerpadla-co-je-topny-faktor, https://www.drevostavitel.cz/clanek/vzduchova-tepelna-cerpadla-maji-zasadni-nevyhodu