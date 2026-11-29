„Geňa se nám ztratil, přestože podle mě neúčast na StarDance omlouvám jen, pokud by se ženil nebo přebíral Nobelovu cenu za mír, ale ani jedno mi v jeho případě nepřipadá moc pravděpodobné,“ rýpl si do Richarda Genzera moderátor StarDance Marek Eben.
Révai: Lepší než sedět ve Sněmovně
Baviče a tanečníka v porotě vystřídal na jeden večer herec Jan Révai, který se v minulosti také věnoval tanci a dříve již v porotě této soutěže zasedal. „Myslím, že je lepší sedět tady než třeba ve Sněmovně,“ smál se Révai na dotaz Ebena, jaké to je vrátit se do poroty StarDance.
„Těším se, jsem si vědom toho, že jsem tady jen na skok,“ dodal herec, který nahradil Richarda Genzera, jenž musel na natáčení pořadu Partička.
Jan Révai rozhodně neměl ambici Genzera jakkoli uprostřed napínavé soutěže nahradit, zvolil proto taktiku neutrálního hlasování. Všechny chválil a všem tanečním párům po celou dobu dával nejvyšší hodnocení zlatých deset bodů.
„Révai je výborný“
Většina diváků to komentovala s nadšením. „Jan Révai v porotě je výborný, líbí se mi, jak hodnotí a mluví… Všichni jsme pochopili jeho ‚zlaté 10‘,“ hodnotila nadšeně divačka Klára na oficiálním profilu StarDance. „Byl skvělý. Geňa je fajn komik a improvizátor, ale pan Révai se mi do poroty taky více hodí,“ přidala se divačka Michaela.
„Honza přinesl svěží vítr do poroty. A zlaté desítky jsou ta správná motivace,“ chválí si herce v porotě další z divaček. „No, mně přijde, že Geňa spíše zapojuje komiku, a Honza empatii,“ hodnotí jiná divačka.
Porota nakonec nejvíce, 113 bodů, udělila dvojici Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová. V závěsu se 111 body byli Vojtěch Dyk a Catharina Málek. Třetí na počet bodů byli Marta Jandová a Martin Prágr, kteří přesto ze soutěže vypadli kvůli nejmenšímu počtu hlasů od diváků.
105 bodů od poroty s Janem Révaiem získali Luciana Tomášová a Robin Ondráček a nejméně, tedy 97 bodů, dali porotci Sare Prachař Sandevě a Danielu Makovcovi.
Zdroje: Autorský text, Facebook, ČT
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