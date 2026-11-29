Představte si dva kamarády, kteří si před lety koupili špičkový telefon s Androidem. Jeden na podzim, druhý o pár měsíců později. Ten, kdo kupoval dřív, má dnes v mobilu nejnovější verzi Androidu. Druhý ji mít nebude, přestože jeho telefon je mladší.
Starší Pixel, mladší Samsung
Google uvolnil Android 17 ve stabilní podobě 16. června 2026 a nejdřív ho dostaly jeho vlastní Pixely. Patřily k nim i Pixel 6 a Pixel 6 Pro, které přišly na trh v říjnu 2021, takže dnes je jim zhruba pět let. Pro oba modely šlo o poslední velkou verzi systému. Jejich pětiletá podpora skončila v říjnu 2026 a další čtvrtletní vydání už nedostanou.
Galaxy S22 od Samsungu se začal prodávat v únoru 2022 s Androidem 12, je tedy o pár měsíců mladší. Samsung mu slíbil čtyři generace systému a poslední z nich je Android 16. Android 17 s nadstavbou One UI 9 proto podle dosavadních informací nedostane. Stejně je na tom skládačka Galaxy Z Fold4 z roku 2022. Výrobce to u obou modelů výslovně neoznámil, vyplývá to ale z jeho slibu.
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Rozhoduje hlavně to, kolik aktualizací výrobce slíbí, a ten slib se může i změnit. Pixel 6 měl při uvedení na trh slíbené tři roky nových verzí Androidu, Google mu je v roce 2024 prodloužil na pět let. Samsung u řady Galaxy S22 zůstal u čtyř generací systému. Starší Pixel tak díky štědřejšímu slibu došel o jednu verzi dál. Rozdíl je dobře vidět u tří známých modelů:
Telefon Slib podpory Poslední velká verze Pixel 6 5 let (původně 3) Android 17 Galaxy S22 4 generace systému Android 16 Galaxy S23 4 generace systému Android 17
Novější telefony mají sliby výrazně delší. Samsung od řady Galaxy S24 slibuje sedm generací systému a sedm let bezpečnostních aktualizací. Google dává sedm let aktualizací systému i zabezpečení Pixelu 8 a novějším modelům, počítáno od začátku prodeje v Google Store v USA.
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U Samsungu měly stabilní Android 17 k 11. listopadu 2026 mimo jiné řady Galaxy S23 až S26, skládačky od Fold5 a Flip5 a také řada A včetně modelů Galaxy A34 a A54 z roku 2023. Pro Galaxy S23, který vyšel s Androidem 13, je to čtvrtá a podle slibu poslední velká verze.
Co Android 17 přináší, představil Google na Pixelech: aplikace v plovoucích bublinách, nové nahrávání obrazovky se selfie kamerou, zamknutí ztraceného telefonu biometrií a méně pokusů o uhodnutí PINu. U ostatních značek se nabídka funkcí může lišit, protože si každý výrobce systém upravuje po svém.
Asus, Motorola a Xiaomi zatím čekají
U dalších značek Android 17 teprve přichází a každá postupuje jinak:
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně Asus u ROG Phone 9 a Zenfone 12 slibuje jen dva upgrady systému a předchozí verzi dostaly tyto modely až zhruba pět měsíců po vydání. Závazný termín pro Android 17 zatím nezveřejnil. Motorola podle tiskové zprávy ze 17. listopadu 2026 počítá s Androidem 17 u 29 modelů. Devět ho už dostává, zbylých 20 ho má dostat postupně v dalších měsících, zatím bez termínů. Odhadnout pořadí je u Motoroly těžké, mezi prvními je vedle letošních novinek i skládačka Razr 50 Ultra z roku 2024. Xiaomi rozesílá HyperOS 4 postavený na Androidu 17 ve třech vlnách, na začátku a v polovině listopadu a v prosinci 2026. Termíny jsou orientační.
Aktualizace navíc chodí postupně podle modelu, operátora a země. I na podporovaný telefon tak může dorazit až za několik týdnů. Jestli je pro váš telefon připravená, zjistíte v nastavení. U Pixelu jděte do Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru, u Asusu do Nastavení → Systém → Aktualizace systému.
Co když váš mobil už nic nedostane
Telefon po konci velkých aktualizací funguje dál a aplikace na něm běží jako dřív. Bezpečnostní záplaty mohou chodit ještě dlouho, Galaxy S22 je má dostávat do roku 2027.
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Kdo si teď vybírá nový telefon, měl by se v obchodě nebo na webu výrobce podívat, do kdy má model slíbené nové verze Androidu a do kdy bezpečnostní záplaty. Rozdíl mezi dvěma podobně drahými telefony může být i několik let.
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