Krabice po rodičích a v ní ohmatané sešity s Fifinkou, Myšpulínem, Bobíkem a Pinďou. Kdo takovou krabici najde na půdě, obvykle se zastaví a začne listovat. Brzy přijde otázka, jestli to celé nemá nějakou cenu. Za jeden z těch sešitů jsou sběratelé ochotní zaplatit opravdu hodně. Jeho cena v posledních letech stoupá, i když nerovnoměrně a bez záruky do budoucna.
Hledejte jedničku z roku 1969
Největší zájem je o úplně první Čtyřlístek, který šel do prodeje 15. května 1969. O jeho ceně pak rozhoduje hlavně stav. Sběratel se u starého komiksu nejdřív podívá, jestli sešit nemá trhliny, čmáranice ani jiné poškození a jestli v něm nechybí stránka. Ocení i zachovalou původní obálku. Nejvíc ovšem stojí právě první vydání oblíbené řady.
O ceně starého komiksového sešitu rozhoduje hlavně jeho stav a to, jestli jde o první vydání. Ilustrační foto. Zdroj: János Venczák / Unsplash.
Představte si sešit, do kterého si malý majitel kdysi dokreslil Bobíkovi knír. Pro rodinu je to milá vzpomínka, sběratel za něj ovšem tolik nedá.
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V dubnu 2026 se na Aukru vydražilo originální první číslo za 69 400 Kč, jak portál uvedl v květnové tiskové zprávě. Pro tento sešit je to nový cenový rekord. V dubnovém žebříčku deseti nejdražších aukcí Aukra obsadil páté místo.
Vydražený kus byl kompletní, v původním stavu, bez trhlin a bez čmáranic. Prodávající uvádí, že sešit ležel v šuplíku a nejméně 30 let si na něj nikdo nevzpomněl. Takový stav je u sešitu, který mohl projít mnoha dětskýma rukama, velká vzácnost.
„V takto zachovalém původním stavu se dnes první Čtyřlístek prakticky nedá sehnat,“ uvedl v tiskové zprávě Aukra Pavel Krejčíř, expert portálu na sběratelství a starožitnictví. Mluvčí Aukra Tomáš Skolek už v únoru 2024 řekl, že se jednička opakovaně objevuje mezi deseti nejdražšími komiksovými položkami v historii portálu.
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Na Aukru se první číslo prodalo už několikrát a částky se od sebe hodně liší.
Kdy se prodal Cena na Aukru rok 2020 44 900 Kč léto 2022 35 200 Kč leden 2024 55 000 Kč listopad 2025 (v rámci kolekce) 24 970 Kč duben 2026 69 400 Kč
Kus z léta 2022 vyšel levněji než kus z roku 2020. V listopadu 2025 šla jednička do aukce spolu s dalšími sešity z prvních let a celá sbírka byla ve velmi dobrém stavu. Listopadová částka platí za prodej v rámci celé sbírky, proto se s ostatními prodeji nedá přímo srovnávat. Jinak cenu nejvíc ovlivňuje stav konkrétního sešitu.
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U nejzachovalejších kusů ceny v posledních letech stoupají. Podle našeho výpočtu je dubnový rekord proti létu 2022 skoro dvojnásobný a proti lednu 2024 vyšší o 14 400 Kč, tedy o 26 %. Krejčíř soudí, že sběratelská cena dál roste. Kolik bude sešit stát za pár let, ovšem předem nikdo neví.
Od jednoho sešitu k masové oblibě
Postavy vymyslel výtvarník Jaroslav Němeček s manželkou Lucií. Na cestě do zahraničí v roce 1968 ho zaujaly barevné komiksové časopisy. V socialistickém Československu do té doby žádné samostatné komiksové sešity nevycházely.
Vydavatel s pokračováním původně nepočítal. Celý první náklad 30 000 výtisků se ale rychle rozebral, a tak vznikla další čísla. Koncem 80. let se tisklo až 220 000 výtisků a poptávka byla pořád větší.
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Děti si sešity mezi sebou vyměňovaly jako cenné zboží. Menší první náklad a pozdější obrovská obliba mohou být jedním z důvodů, proč sběratelé o jedničku tolik stojí.
Čtyřlístek si děti oblíbily natolik, že se koncem 80. let tiskl v nákladu až 220 000 výtisků. Ilustrační foto. Zdroj: Volodymyr Fedorychak / Unsplash. Co s nálezem z půdy
Pokud v krabici najdete jedničku z roku 1969, prohlédněte ji stejně pečlivě jako sběratel. Spočítejte stránky, prohlédněte obálku a hledejte trhliny i dětské kresby. Se sešitem zacházejte opatrně, aby se nepoškodil ještě víc. Každá nová trhlina nebo skvrna jeho cenu u sběratelů sníží.
Ceny z Aukra jsou výsledky jednotlivých aukcí a ukazují, kolik kupci zaplatili za konkrétní kus. Ohmataná jednička z dětského pokoje se k rekordu nejspíš nepřiblíží. Než sešit nabídnete, porovnejte jeho stav s prodanými kusy a počítejte s tím, že každá aukce může dopadnout jinak.
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Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/840664-listopadove-aukce-na-aukru-ovladli-veterani-ale-na-sve-si-prisli-i-sberatele-minci-radu-slavneho/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/542737-nemate-je-doma-za-stare-komiksy-muzete-dostat-i-poradny-balik, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2480851, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-pred-45-lety-vyslo-prvni-cislo-komiksu-ctyrlistek-228350, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/narozeniny-slavi-komiksovy-casopis-ctyrlistek-178104, https://www.denik.cz/ekonomika/ctyrlistek-miri-do-chytrych-te20111012.html, https://english.radio.cz/node/8584721, https://energozrouti.cz/clanek/sberatelstvi-predmety-hodnota, https://zpravy.kurzy.cz/859976-prvni-cislo-ctyrlistku-se-prodalo-za-temer-70-tisic-korun/