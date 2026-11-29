Slovo „tajně“ v tomto případě neznamená hackerský průnik ani špionážní software. Facebook měl v aplikaci funkci, která uživatelům při procházení příspěvků nabízela fotografie a videa z jejich galerie jako tipy na nový příspěvek. Funkce se automaticky aktivovala poté, co uživatel jednou povolil aplikaci přístup k fotografiím. Facebook přitom nevyžadoval žádný další souhlas ani srozumitelně nevysvětloval, co přesně s obsahem galerie dělá. Italský úřad Garante proto rozhodl, že Meta porušila italská pravidla pro přístup k údajům uloženým v koncovém zařízení, a udělil jí nejvyšší pokutu, jakou kdy italský regulátor technologické firmě vyměřil. Při kurzu ČNB 24,425 Kč za euro to představuje přibližně 19,66 miliardy korun.
Co přesně Facebook v telefonu dělal
Funkce nesla název „Get camera roll suggestions when you’re browsing Facebook“. Byla dostupná od roku 2023 a fungovala poměrně jednoduše: jakmile uživatel Facebooku na Androidu udělil systémové oprávnění k přístupu k fotografiím a videím (například proto, aby mohl nahrát jednu konkrétní fotografii), Facebook toto oprávnění využil také k průběžnému přístupu k celé knihovně médií v zařízení. Z galerie tak mohl získávat nejnovější fotografie a videa i související metadata, například datum pořízení, orientaci snímku nebo informaci o označení jako oblíbený. Následně je uživateli nabízel jako návrhy ke sdílení.
Meta tvrdila, že veškeré zpracování probíhalo přímo v telefonu a žádná data se neodesílala na její servery. Garante však konstatoval, že Meta toto tvrzení dostatečně neprokázala. Technická analýza ukázala, že použitá oprávnění typu READ_MEDIA umožňovala přístup ke všem fotografiím a videím v zařízení a také jejich případný přenos. Funkce byla navíc po udělení oprávnění ve výchozím nastavení zapnutá. Uživatel ji tedy musel sám najít a vypnout, místo aby ji nejprve aktivně povolil.
Proč za to padla pokuta a proč právě v Itálii
Vyšetřování nezačalo náhodným auditem. V červenci 2025 podala podnět spotřebitelská organizace Centro Tutela Consumatori Utenti z Bolzana. Italský úřad Garante se případem začal zabývat a opřel své rozhodnutí o článek 122 italského kodexu ochrany osobních údajů. Ten představuje národní úpravu evropských pravidel ePrivacy, která mimo jiné regulují přístup k informacím uloženým v koncových zařízeních.
Právě v tom spočívá podstata sporu. Meta namítala, že případ spadá pod mechanismus jednotného kontaktního místa (one-stop-shop) podle GDPR a měl by ho řešit irský úřad DPC. Garante tuto námitku odmítl. Přístup k informacím uloženým v zařízení uživatele totiž podle něj spadá pod pravidla ePrivacy, nikoli výhradně pod GDPR, a italský úřad proto může v této věci jednat samostatně.
Problémem nebylo využití dat k trénování umělé inteligence. Tím se Garante výslovně nezabýval a novou cloudovou funkci z roku 2026 si vyhradil pro samostatné šetření. Předmětem řízení bylo především to, že jedno obecné systémové oprávnění umožňovalo přístup k datům pro několik různých funkcí s odlišnými účely. Uživatel přitom nedostal možnost samostatně rozhodnout, zda s každým z těchto způsobů využití souhlasí.
Podle Garante se opatření týkalo přibližně 20 milionů uživatelů, tedy zhruba takového počtu lidí, kteří v Itálii používali Facebook na Androidu. Pokuta ve výši 805 milionů eur odpovídá přibližně 0,47 % celosvětového obratu skupiny Meta. Zákonný limit přitom činí až 4 %, takže regulátor zdaleka nevyužil maximální možnou sazbu.
Rekordní pokuta, ale jen v Itálii
Označení „rekordní“ je potřeba zasadit do správného kontextu. Podle Deutsche Welle jde o nejvyšší pokutu, jakou kdy italský regulátor uložil velké technologické firmě. V celoevropském měřítku však rekordní není. Irský úřad DPC udělil Metě v květnu 2023 pokutu 1,2 miliardy eur za přenosy osobních údajů do USA, tedy o téměř polovinu vyšší částku.
Pro představu: Meta v Evropě v posledních letech nasbírala pokuty v řádu stovek milionů eur. Patří mezi ně sankce ve výši 405 milionů eur za Instagram v roce 2022, souhrnná pokuta 390 milionů eur za Facebook a Instagram, dalších 265 milionů eur za únik databáze osobních údajů a 251 milionů eur v roce 2024. Italská sankce se tak řadí na druhé místo mezi nejvyššími pokutami, které Meta v Evropě dostala. Firma už oznámila, že se proti rozhodnutí odvolá.
Co to znamená pro české uživatele
Rozhodnutí se přímo vztahuje pouze na uživatele Facebooku na Androidu v Itálii. Na české uživatele se tedy automaticky nevztahuje. Představuje však důležitý precedens. Stejné základní principy, tedy konkrétní, oddělený a informovaný souhlas s jednotlivými funkcemi, které přistupují k údajům v koncovém zařízení, platí v celé EU. Český Úřad pro ochranu osobních údajů má pravomoc ukládat pokuty až do výše 20 milionů eur nebo 4 % celosvětového ročního obratu, podle toho, která částka je vyšší. Do jeho působnosti spadá také problematika přístupu k údajům v koncových zařízeních.
Ještě důležitější než samotný právní rozměr je praktický dopad. Jednou udělené systémové oprávnění k přístupu do galerie nemusí v praxi sloužit pouze k nahrání jedné fotografie. Aplikace ho může využívat také pro další funkce, které vývojář přidá později. Uživatel se o nich přitom nemusí dozvědět, dokud je sám neobjeví a nevypne.
Android sice od verze 13 nabízí nástroj Photo Picker, který umožňuje vybrat konkrétní fotografie bez udělení plošného přístupu ke galerii. Android 14 navíc přidal možnost povolit přístup pouze k vybraným fotografiím. Podle zjištění italského regulátora však Meta tyto méně invazivní možnosti nevyužila.
Jak funkci vypnout a na co nespoléhat
Garante výslovně uvedl, že v době vydání rozhodnutí problém u části uživatelů stále přetrvával. Meta má od doručení rozhodnutí 60 dnů na nápravu. Musí zajistit, aby byla funkce ve výchozím nastavení vypnutá, vyžadovat samostatný souhlas a získat nový souhlas také od uživatelů, kteří už dříve přístup k fotografiím povolili. Nespoléhejte proto na to, že se problém vyřeší automaticky.
Dva kroky, které můžete udělat hned:
- V aplikaci Facebook: Otevřete Nastavení → Camera roll sharing suggestions (v české lokalizaci může být funkce pojmenována například „Návrhy ze složky fotoaparátu“) a vypněte příslušný přepínač.
- V systému Android: Otevřete Nastavení → Aplikace → Facebook → Oprávnění → Fotky a videa a vyberte možnost Nepovolovat.
Italská pokuta ve výši přibližně 19,6 miliardy korun je pro Metu nepříjemná, ale existenčně ji neohrozí. Pro běžné uživatele je však důležitější samotný princip, který za rozhodnutím stojí: aplikace by neměla považovat jedno kliknutí na tlačítko „Povolit“ za automatický souhlas se všemi způsoby využití obsahu vašeho telefonu. Kontrola dvou přepínačů v nastavení zabere jen minutu. Vyplatí se ji nepodcenit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík