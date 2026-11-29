Foto: Ve Velkém Šenově se zřítil strom na projíždějící auto, je zdemolované
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Nehoda ve Velkém Šenově. Na auto spadl strom. Foto: Hasiči Velký Šenov
Článek byl publikován 29.11.2026 20:47
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