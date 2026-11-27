Většina lidí nechává mobilní telefon dobít do stoprocentní kapacity, aniž by tušili, že tak snižují životnost baterie. Podívejte se, jak správně telefon dobíjet.
Když si pořídíte nový telefon, baterie většinou šlape jako na drátkách a nemusíte v podstatě nic řešit. Jak uvádí
TN, potíž je v tom, že všechny baterie začnou v čase degradovat a ztrácet schopnost udržet nabitý telefon po stejně dlouhou dobu jako dříve. Nemusíte s tím dělat vůbec nic. Pokud však chcete významně prodloužit životnost baterie, rozhodně nedělejte tyto věci. Nenabíjejte baterii do 100 %
Lithium-iontové baterie, které všechny moderní telefony obsahují, s časem ztrácejí dobíjecí kapacitu. S tím toho příliš nenaděláme, ale rozhodně
můžeme tento proces podstatně zpomalit. Jestli dodržujete pravidlo, že baterie by se měla vždy dobíjet do plna, pak vězte, že to není ten nejlepší způsob, jak co nejdéle udržet její dobíjecí kapacitu.
„Pro optimalizovanou výdrž baterie by váš telefon neměl klesat pod 20 % nebo nad 80 procent kapacity baterie. Může vás uklidnit, když baterie vašeho smartphonu ukazuje 100% nabití, ale řekl pro portál ve skutečnosti to pro baterii není ideální. Lithium-iontová baterie nemá ráda, když je plně nabitá a teplá,“ GearPatrol generální ředitel Cadex Electronics
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Pokud budete váš mobil udržovat nabitý v rozmezí 20–80 %, získáte více dobíjecích cyklů, než když jej necháte naplno nabít a poté necháte vybít téměř na nulu. Baterii nevadí, když ji
dáte do nabíječky i několikrát za den. Nechávat telefon přes noc v nabíječce není ideální, zapnutá funkce optimalizovaného dobíjení však zatížení baterie může omezit. Na většině smartphonů už tuto funkci najdete. Fotografie: Freepik
Když baterie začne zlobit a ukazuje vám vysoké procento nabití, a přesto se telefon brzy vypne, pak jej zkuste překalibrovat. Telefon nabijte na 100 % a následně jej nechte vybít na nulu.
Poté ho opět dobijte do 100 %. Úplný cyklus od 100 % do nuly provádějte jen výjimečně, když se baterie chová podivně (např. se telefon vypíná při zdánlivě dobrém stavu), jinak budete baterii škodit. Na webu Svět kreativity jsme také psali, že sběratelé kupují staré telefony i za desítky tisíc. Možná tak máte v šuplíku skutečný poklad.
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Telefon není třeba nabíjet do posledního procenta. Šetrnější je pásmo 20 až 80 % a zapnuté optimalizované dobíjení pochází z webu Světkreativity.