Kdo se po štědrovečerní večeři vydá na procházku, může nad střechami spatřit Měsíc, který svítí nápadně víc než jindy. Prosinec letos přinese nejbližší úplněk celého roku a připadne přímo na Vánoce. Nad velkou částí republiky ho ale může schovat šedá vrstva mraků. Jestli ho uvidíte, rozhodne i to, kde přesně budete svátky trávit.
Nejbližší úplněk roku připadne na Štědrý den
Úplněk připadne na 2:28 SEČ 24. prosince 2026. Nastane tedy uprostřed noci, která ze středy 23. prosince přechází na Štědrý den. Měsíc bude v tu chvíli 356 740 km od Země, blíž než při kterémkoli jiném úplňku roku 2026. Superúplňky letos nastaly už 3. ledna a 24. listopadu. Prosincový bude ze všech tří největší.
Měsíc obíhá Zemi po elipse, takže se k ní střídavě přibližuje a zase vzdaluje. Nejbližšímu bodu dráhy astronomové říkají perigeum. Když úplněk nastane v době, kdy je Měsíc tomuto bodu blízko, mluví se o superúplňku. Tento název zavedl roku 1979 astrolog Richard Nolle a astronomové ho sami nepoužívají. Silnější je při superúplňku i příliv a odliv, v Česku bez moře se to ale prakticky neprojeví.
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Podle NASA bývá superúplněk až o 14 % větší a o 30 % jasnější. Porovnává ho ovšem s nejmenším úplňkem roku, kdy je Měsíc od Země nejdál. Proti průměrnému úplňku bude ten prosincový jasnější asi o 16 %.
Vyšší jasnosti si všimnete snáz než rozdílu ve velikosti, ten okem skoro nepoznáte. Představte si dva hrnky, z nichž jeden je o kousek širší. Postavené vedle sebe je rozeznáte, ale kdybyste jeden viděli dnes a druhý za půl roku, rozdíl by vám unikl.
Když Měsíc vychází a je nízko nad obzorem, působí obrovský. Jde o optický klam. Když má oko vedle Měsíce pro srovnání střechy nebo hřeben lesa, vyhodnotí ho jako mnohem větší, než když je sám vysoko na prázdné obloze. S jeho vzdáleností to nesouvisí.
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Jaké počasí bude na Vánoce, zatím nikdo neví. Na podzim a v zimě jsou ale časté inverze. Studený vzduch se při nich drží u země, tvoří se mlhy a nízká oblačnost a takové počasí vydrží i několik dní. Jasno pak v nížinách bývá jen ojediněle a pod mraky zůstane většina území.
Mraky při inverzi sahají jen do určité výšky. Kdo se dostane nad ni, má často nad hlavou čistou oblohu, zatímco dole v údolí je šedo. Ve městě se přidá další překážka, protože východní obzor zakrývají domy.
Při inverzi bývá nad vrstvou mraků často jasno a kdo vyjede výš, může mít Měsíc jako na dlani. Ilustrační foto. Zdroj: Leon Aschemann / Pexels.
Jak to může dopadnout, ukázal listopadový superúplněk. Na jeho podvečer hlásila předpověď na severu a místy na východě Česka zataženo a ojediněle sněhové přeháňky.
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Dívat se vyplatí krátce po západu Slunce k východnímu obzoru. Žádnou techniku nepotřebujete. Kdo má doma obyčejný dalekohled, může ho zaměřit na Měsíc a uvidí na jeho povrchu mnohem víc podrobností než pouhým okem. V zimě je úplněk na obloze vysoko, protože je naproti Slunci, které je kolem slunovratu nejníž. Noci jsou dlouhé, takže Měsíc zůstane nad obzorem většinu noci.
Šanci zvýší několik jednoduchých kroků:
v předvečer sledujte předpověď ČHMÚ a hledejte v ní zmínky o inverzi, mlhách a nízké oblačnosti, při inverzi vyjeďte výš, na vyšší kopec nebo do hor, kde bývá nad mraky jasno, vyberte místo s volným výhledem na východ, třeba pole za obcí nebo vyhlídku, vezměte si teplé oblečení a termosku s čajem. Když to nevyjde, zbývají další večery
Měsíc vypadá plný i den před úplňkem a den po něm. Pozorovat se tak dá zhruba od 23. do 25. prosince, takže když jeden večer zakryjí mraky, zbývají ještě další dva.
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Další superúplněk připadne na 22. ledna 2027. Lednové noci jsou stále dlouhé, takže času na pozorování bude dost. Rady zůstávají stejné: sledovat předpověď a při inverzi zamířit výš nad mraky.
Zdroje: https://science.nasa.gov/moon/supermoons/, https://skyatnightmagazine.com/news/christmas-eve-supermoon-2026, https://www.space.com/supermoon-what-is-it-2026, https://cnn.iprima.cz/je-tu-zarivy-superuplnek-obri-mesic-je-ale-iluze-realne-srovnani-prekvapi-490808, https://www.echo24.cz/a/HKV5P/zpravy-domov-superuplnek-ve-stredu-rozzari-oblohu-nad-ceskem, https://energozrouti.cz/clanek/nejvetsi-a-nejjasnejsi-superuplnek-za-7-let-na-stedry-den-2026, https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/super-full-moon.html, https://starwalk.space/en/news/full-moon-december-cold-moon, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/jako-poklicka-nad-hrncem-podzimni-i-zimni-inverze-zpusobuji-radu-problemu-26869, https://www.echo24.cz/a/HfFqX/zpravy-domov-cesku-dominuje-inverze-slunce-bude-jenom-na-horach-chladneji-v-nizinach, https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-cesko-zahali-mlha-za-sluncem-musite-na-hory-40552851, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/662029-cesko-ceka-nebeska-podivana-oblohu-rozzari-bobri-mesic