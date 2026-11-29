Stačí skleněná miska, rychlovarná konvice a role fólie ze šuplíku. Na dno se položí alobal, na něj zašlý prsten nebo lžička, přisype se soda a zalije se vařící vodou. Během chvilky začne černý povlak mizet a pod ním vykoukne světlý kov. Nejde o kouzlo ani o drhnutí. Probíhá drobná elektrochemická reakce, kterou chemici z univerzit a britská Královská chemická společnost (Royal Society of Chemistry) předvádějí jako školní pokus. Spočítali jsme, kolik vás tahle procedura stojí ve srovnání se zlatnickým ceníkem, ověřili jsme, proč funguje, a sepsali, které kusy do lázně rozhodně nepatří.
Stovky korun u zlatníka, koruna doma: kolik stojí světlé stříbro
Klenotnictví účtují za čištění stříbra ceny, které se při více kusech rychle sčítají. Orientační ceník oprav Keila uvádí u stříbrných prstenů, řetízků, náramků, náušnic i přívěsků položku „čištění + leštění“ za 100 až 200 Kč. Zlatnictví Centrum chce za ultrazvukové čištění 100 Kč za kus, za magnetické čištění s vyleštěním 200 Kč a leštění briliantových či starožitných šperků vyšplhá až na 490 Kč. Online služba Cenná zásilka začíná u čištění a leštění stříbra na 150 Kč.
Domácí varianta se počítá v haléřích. Jedlá soda v balení po 100 gramech stojí v Tescu 7,50 Kč. Polévková lžíce odpovídá zhruba 13,8 gramu, takže jedna dávka vyjde přibližně na 1,04 Kč. Role alobalu o délce 20 metrů se prodává kolem 45 až 50 Kč, třiceticentimetrový pruh tedy přijde asi na 75 haléřů.
Varianta Cena Ultrazvukové čištění u zlatníka 100 Kč/ks Čištění a leštění stříbra (klenotnictví) 100 až 200 Kč/ks Online zlatnická služba od 150 Kč Lžíce sody + kus alobalu doma pod 2 Kč
Rozdíl vynikne hlavně u šperkovnice plné zašlých kousků. Pět řetízků a pár náušnic u zlatníka snadno spolkne 500 až 1 000 Kč. Doma se vejdou do jediné misky, pokud se každý dotýká fólie. Podle nás tu domácí lázeň vítězí s přehledem: u obyčejného zčernalého stříbra dělá přesně to, kvůli čemu ho lidé ke zlatníkovi většinou nosí, tedy odstraní černou vrstvu.
Proč obyčejný alobal vrátí stříbru lesk
Stříbro tmavne kvůli síře. Ve vzduchu se drží stopy sirovodíku a dalších sirných sloučenin, které s kovem reagují a vytvářejí na povrchu černý sulfid stříbrný. Jde tedy o chemickou proměnu povrchu, s prachem či mastnotou nemá mnoho společného.
Hliník je mnohem reaktivnější kov než stříbro. Když se oba kovy dotýkají v horké vodě se sodou, vznikne miniaturní galvanický článek. Roztok slouží jako elektrolyt, kterým se pohybují ionty, a mezi kovy proteče slabý proud. Hliník se oxiduje a síru si vezme k sobě, stříbro ze sulfidu se redukuje zpět na čistý kov. Královská chemická společnost popisuje děj rovnicí 3 Ag₂S + 2 Al → 6 Ag + Al₂S₃.
Odtud plyne zásadní výhoda proti pastám. Leštidlo černou vrstvu mechanicky obrušuje a s ní odchází i tenoučká vrstva kovu. Kanadský institut pro konzervaci (CCI) upozorňuje, že časté leštění zanechává jemné škrábance a stříbro postupně ubývá. Elektrochemická lázeň naopak síru odebere a stříbro nechá na místě.
Z chemie vyplývá také nejdůležitější pravidlo celého postupu: předmět musí ležet přímo na alobalu. Bez fyzického dotyku se obvod neuzavře a voda se sodou sama o sobě černé vrstvě neublíží.
Zdroj fotografie: Freepik Postup krok za krokem: lázeň se sodou za tři minuty
Návod vychází z dávkování Královské chemické společnosti, která doporučuje 75 gramů sody na dva litry vody. Na čtvrt litru tak připadá zhruba 9,4 gramu, na půl litru 18,8 gramu. Jedna polévková lžíce proto bohatě poslouží pro menší misku s 250 až 400 mililitry, u velké mísy s příbory stačí dávku zdvojnásobit či ztrojnásobit.
Dno skleněné nebo jiné žáruvzdorné mísy vyložte alobalem, podle tradičních návodů lesklou stranou nahoru. Stříbro rozložte na fólii tak, aby se jí každý kus dotýkal. Do menší misky nasypte jednu polévkovou lžíci jedlé sody. Zalijte horkou až vařící vodou, aby byly předměty zcela ponořené. Nechte působit dvě až tři minuty a sledujte, jak černání ustupuje. Stříbro vyjměte, opláchněte čistou vodou, pečlivě osušte a přejeďte měkkým hadříkem.
Během reakce se může z misky linout zápach po zkažených vejcích. Jde o sirovodík, proto drogerie dm radí otevřít okno. S horkou vodou zacházejte opatrně a šperky vytahujte lžící nebo plastovou pinzetou, holé prsty v téhle fázi do misky nepatří.
Celá procedura včetně ohřátí vody zabere méně času než cesta do nejbližšího klenotnictví. Jestliže máte doma rodinnou sadu příborů na sváteční tabuli, vyplatí se ji v klidu vyčistit po dávkách několik dní před Vánoci či Velikonocemi.
Kameny, perly a patina: kdy stříbro do misky nepatří
Lázeň se nejlépe hodí na hladké šperky a příbory z masivního stříbra. Čím jednodušší tvar, tím lépe. Tam, kde se ke stříbru přidává jiný materiál, vzniká riziko.
Do horké sody nedávejte:
šperky s perlami, které teplo i zásaditý roztok poškodí, prsteny a přívěsky s lepenými kameny, protože lepidlo ve vařící vodě povolí, předměty s dřevěnými, kostěnými či jinými nekovovými rukojeťmi, duté a uzavřené kusy, do nichž by roztok natekl a nešlo by ho vymýt, postříbřené zboží s tenkou vrstvou kovu na jiném podkladu, šperky se záměrně ztmavenou patinou v rytinách a ornamentech.
Poslední bod podceňuje řada lidí. Tmavé prohlubně na starém prstenu nebo broži často vytvořil sám zlatník, aby vzor vystoupil. Brněnský zlatník Martin varuje, že soda s alobalem dokáže tuhle patinu vymazat a šperk pak působí plošeji. CCI k tomu přidává obecnou opatrnost u historicky cenných předmětů.
Tady se podle nás láme rozhodnutí. U obyčejného řetízku z obchodního řetězce stojí za to sáhnout po misce a alobalu. U zděděného prstenu po babičce, u osazeného kousku nebo u starožitnosti se peníze za zlatníka vyplatí hlavně proto, že platíte za zkušené oko, které riziko posoudí dřív, než něco pokazíte. Sto korun za takovou kontrolu je levnější pojistka než nevratně odbarvená rytina.
Jak zčernání oddálit na celé měsíce
Po lázni může stříbro působit trochu matně. CCI upozorňuje také na to, že kusy čištěné elektrochemicky mohou černat rychleji než ty leštěné. Obojí se dá snadno ošetřit. Matný povrch oživí pár tahů měkkým hadříkem na stříbro, který se v českých e-shopech prodává kolem 130 Kč a vydrží roky.
Opláchnutí po lázni je důležitější, než vypadá. Zbytky sody na povrchu urychlují další reakce, takže ideální je opláchnout šperk destilovanou vodou a pak ho důkladně vysušit. Vlhkost patří k největším nepřátelům stříbra.
Konzervátoři doporučují pro skladování:
uchovávat každý kus zvlášť v uzavíratelném polyetylenovém sáčku, balit do bezkyselinového papíru bez síry, přidat do šperkovnice sáček silikagelu nebo aktivního uhlí, používat textilie impregnované proti černání.
Jak velký je rozdíl proti kupované chemii? Hotová ponorná lázeň Hagerty o objemu 170 mililitrů stojí 249 Kč, tekutý čistič Poliboy 119 Kč. Pracují rychle, CCI ale u ponorných lázní zmiňuje riziko přeleštění a drobných důlků v povrchu. Za cenu jedné lahvičky vystačí domácí směs na zhruba dvě stě koupelí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková