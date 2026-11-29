Neděle, v troubě se peče vepřová plec a kolečko ukazuje na ikonku vrtulky. Teplota 200 °C, stejně jako u babičky, která pekla na horním a dolním ohřevu. Za dvě hodiny je kůrka krásně tmavá, uvnitř ale maso drolivé a suché. Chyba se stala už při otočení voliče. Vějířek, tedy piktogram ventilátoru se třemi lopatkami, zapíná proudění horkého vzduchu a s ním i úplně jiný přenos tepla. Prošli jsme oficiální návody značek Electrolux, Bosch, Mora, Gorenje, Whirlpool a Beko. Ukázalo se, že tatáž vrtulka se na panelech objevuje v několika podobách a každá z nich znamená něco jiného.
Vějířek v kruhu, mezi čarami i u grilu: co který symbol ventilátoru spouští
Základní pravidlo zní jednoduše: vrtulka znamená, že se v troubě roztočí ventilátor a vzduch začne cirkulovat. Rozhodující jsou ovšem doplňky okolo ní. Samotný vějířek nebo vějířek obtočený kruhem obvykle značí horký vzduch, u některých výrobců nazývaný pravý horký vzduch. Kruh symbolizuje kruhové topné těleso v zadní stěně, které ventilátor obklopuje.
Jakmile se nad a pod vrtulkou objeví vodorovné čáry, mění se princip. Trouba hřeje klasicky shora i zespodu a ventilátor jen rozhání teplo, které sálají tělesa. Zubatá čára nahoře pak prozrazuje grilovací spirálu a celá ikona odkazuje na turbo gril, jinde pojmenovaný gril s ventilátorem.
Jak symbol vypadá Co obvykle znamená Kde se hodí Vějířek samotný / v kruhu Horký vzduch, pravý horký vzduch Rovnoměrné pečení, víc plechů najednou Vějířek mezi dvěma čarami Horní a dolní ohřev s ventilátorem Tradiční pečení s rychlejším prohřátím Vějířek se zubatou čárou Turbo gril, gril s ventilátorem Kůrka u větších kusů masa a drůbeže Vějířek se spodní čarou Horký vzduch se spodním ohřevem Pokrmy, které potřebují propečený spodek
Názvosloví se mezi značkami rozchází. Electrolux pracuje s pojmy horkovzdušné pečení, pravý horký vzduch a turbo gril. Bosch u ventilátoru v kruhu píše o 4D horkém vzduchu s rozsahem 30 až 250 °C. Mora v návodu k modelu VTS 786 BXB rozlišuje horní a spodní ohřev s ventilátorem a velký gril s ventilátorem. Beko má ohřev ventilátorem, spodní a horní ohřev s pomocí ventilátoru a funkci 3D. Whirlpool zase odlišuje horký vzduch od tradičního pečení s ventilátorem.
Proč se ve vějířcích ztrácí i ostřílený kuchař
Kdo léta peče doma, má zažitý reflex: vrtulka rovná se horkovzduch. Tenhle zjednodušující návyk je přitom nejčastějším zdrojem potíží. Na jednom ovládacím panelu může ventilátor figurovat ve čtyřech i pěti ikonách a liší se jen detailem velkým pár milimetrů. Novější trouby přidávají další varianty. Gorenje má vedle klasického horkého vzduchu také funkci Air Fry pro křupavost bez přidaného tuku a šetrný režim Eco Hot Air, Bosch nabízí 3D i 4D horký vzduch.
Podle nás je tohle jádro problému. Zkušenost tu paradoxně škodí, protože člověk sebejistě sáhne po známém obrázku a dál už nezkoumá. Zatímco začátečník si návod otevře, matador kuchyně volič otočí po paměti. A když přejde na novou troubu jiné značky, stejně vyhlížející symbol může zapnout odlišnou kombinaci topných těles.
Ventilátor mění i samotnou fyziku pečení. Proudící vzduch strhává z povrchu masa vlhkost výrazně rychleji než klidné sálavé teplo. Gorenje v návodu otevřeně uvádí, že režim horkého vzduchu víc vysušuje povrch jídla a vytváří silnější kůrku. U bábovky je to žádoucí. U krkovice, která se peče dvě hodiny, to může znamenat rozdíl mezi šťavnatou pečení a podrážkou.
Horkovzduch a šťavnaté maso: uberte dvacet stupňů
Nejrozšířenější chybou podle návodů výrobců je ponechat stejnou teplotu i čas, jaké uvádí recept psaný pro klasický ohřev. Většina kuchařek, a zvlášť těch starších, počítá s horním a dolním ohřevem. Proudění vzduchu přitom přenáší teplo účinněji, takže stejné číslo na voliči ve skutečnosti peče ostřeji.
Oficiální podpora značky Electrolux k tomu dává konkrétní vodítko. Na stránce o
symbo lech a funkcích trouby doporučuje nastavit při horkovzduchu teplotu o 20 °C nižší než při běžném pečení. Americký výrobce GE Appliances uvádí podobné pravidlo, jen s mírnějším snížením zhruba o 14 °C (25 °F). Pro domácí praxi dává smysl držet se dvaceti stupňů, pokud manuál konkrétní trouby neříká jinak.
Recept na 200 °C tedy při zapnuté vrtulce v kruhu znamená přibližně 180 °C. Hlídat se vyplatí i čas, protože maso bývá hotové dřív. Kdo nechá pečeni v troubě „pro jistotu“ ještě čtvrthodinu navíc, zaplatí za opatrnost vysušenými okraji.
Horkovzduch má ovšem i silné stránky. Electrolux uvádí, že umí péct až na třech úrovních současně bez mísení pachů, Bosch u 4D horkého vzduchu slibuje rovnoměrné rozložení tepla dokonce na čtyřech úrovních díky ventilátoru, který mění směr otáčení. Whirlpool popisuje pečení různých jídel na dvou úrovních bez vzájemného ovlivnění chutí. Pro větší kus masa na jednom plechu to znamená hlavně stejnoměrné prohřátí ze všech stran.
Kůrka, vnitřní teplota a teploměr místo odhadu
O šťavnatosti nakonec nerozhoduje ikona, ale teplota uvnitř masa. Barva kůrky klame, a s ventilátorem ještě víc, protože povrch hnědne rychleji, než se prohřeje střed. Spolehlivé měřítko nabízí vpichový teploměr nebo sonda, kterou mají některé trouby přímo zabudovanou. Electrolux ji výslovně doporučuje pro nejlepší výsledky u pečení na turbo grilu.
Americký úřad pro bezpečnost potravin zveřejňuje přehled
bezpečných minimálních vnitřních teplot. Pro hovězí, telecí, jehněčí a vepřové v celém kusu stanovuje minimum 63 °C s následným tříminutovým odpočinkem. Kuřecí i krůtí maso, ať jde o stehna, prsa nebo celého ptáka, musí uvnitř dosáhnout 74 °C.
Z manuálů se dá poskládat praktický postup pro jednotlivé druhy masa:
Kuřecí stehna a drůbež s kostí: turbo gril nebo velký gril s ventilátorem pro křupavou kůži, dopéct na 74 °C uvnitř. Celé kuře či krůta: horký vzduch nebo 4D horký vzduch kvůli rovnoměrnému prohřátí, na závěr krátce turbo gril. Rostbíf a hovězí pečeně: horký vzduch se sníženou teplotou, případně klasický horní a dolní ohřev na jedné úrovni, vnitřní minimum 63 °C a odpočinek.
Zajímavé řešení nabízí Gorenje u kombinace velkého grilu, spodního ohřevu a horkého vzduchu. Trouba nejprve rychle zatáhne povrch do hnědé barvy a ve druhé fázi maso pomalu dopéká. Výsledkem má být šťavnatý vnitřek pod tmavou kůrkou. Stejnou logiku lze napodobit i ručně: péct mírněji horkým vzduchem a turbo gril zapojit cíleně až na posledních patnáct minut. Kdo chce maso připravit co nejšetrněji, může u novějších trub Gorenje vyzkoušet režim Eco Hot Air, který podle výrobce udrží v mase vyšší podíl vody.
Ztracený manuál? Typový štítek prozradí víc než paměť
Protože se význam vějířku liší model od modelu, jediné spolehlivé ověření nabízí návod ke konkrétní troubě. Když se papírová verze ztratí, stačí opsat označení z typového štítku a stáhnout dokument od výrobce. Beko uvádí, že štítek je u trub umístěn dole na vnitřním rámu a je vidět po otevření dvířek. Bosch vyhledává návody podle čísla E-Nr, Electrolux podle produktového čísla PNC.
Gorenje provozuje stránku Návody k použití, kde lze hledat podle kódu modelu nebo podle šestimístného kódu zařízení. Ten najdete na typovém štítku nebo v záručním listu. Pět minut strávených s tabulkou symbolů ušetří nejednu zkaženou sváteční pečeni.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková