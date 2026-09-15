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Zářijové slunce může být pro některé rostliny horší než srpnové

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Zářijové slunce už nemá sílu jako během vrcholného léta, přesto může některým rostlinám způsobit větší potíže než srpnové vedro. Čím to je? Příčinou není jen intenzita slunečního záření, ale zejména rychlé střídání teplot, chladné noci a změny v hospodaření rostlin s vodou. Právě kombinace těchto faktorů může být pro citlivější druhy překvapivě náročná.
Zahrada v přírodě

Zahrada v přírodě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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