Vánoční hvězda možná vypadá neškodně, avšak ve svých stoncích a listech obsahuje mléčnou šťávu. Pokud máte citlivou pokožku, můžete si ji touto šťávou podráždit. Vyhněte se kontaktu s očima, protože to byste se potýkali se zarudnutím, pálením a podrážděním. Když rostlinu umisťujete na konečné stanoviště a zaléváte, nemáte se čeho bát. Pokud ji přesazujete nebo odtrháváte ještě čerstvé listy, vezměte si raději rukavice nebo pracujte se zvýšenou opatrností.
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