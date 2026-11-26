Zvěřina na víně a šípcích patří k největším klenotům české kuchyně. Spojení výrazného masa z naší přírody, divokého koření a sladkokyselé chuti šípků je přesně tím jídlem, které v sychravých dnech dokonale zahřeje.
„Zvěřina je navíc z výživového hlediska velmi zajímavým druhem masa. Většinou má vysoký obsah kvalitních bílkovin a zároveň poměrně nízký obsah tuku,“ uvádí výživová poradkyně Zuzana Lišková. Navíc jde o skvělý zdroj železa, zinku, vitamínu B12 i prospěšných omega-3 mastných kyselin.
Ačkoliv si divočinu většina z nás spojuje s dlouhým dušením, skvěle se s ní dá pracovat i minutkově a připravit z ní parádní šťavnaté steaky, například jelení. Obavy z tuhosti masa jsou totiž zbytečné, pokud víte, jak na něj. „Lidé se zvěřiny často bojí kvůli tuhosti. Když ale masu dopřejete dva až tři týdny správného suchého zrání, vlákna dokonale povolí a na talíři vám přistane křehký kus masa,“ vysvětluje Jan Šimek ze společnosti Privest, která zrací skříně dodává i do domácností.
Ať už si zvěřinu dopřejete jako rychlý steak, nebo sáhnete po osvědčené klasice, odmění se vám nezaměnitelnou chutí. Ideální volbou do sychravých dnů je následující recept. Autorská variace paní Věry F., která vychází z receptu prvorepublikové kuchařky Marie Janků-Sandtnerové.
Kančí na víně: Foto Chat Day
Kančí na víně se šípkovou omáčkou
Ingredience na maso a mořidlo:
- maso nakrájené na větší kusy
- špek na prošpikování
- sádlo na opečení
- červené víno (ideálně Cabernet Sauvignon)
- kořenová zelenina (pouze do mořidla)
- koření: celý pepř, nové koření, bobkový list, jalovec, tymián
- vývar na podlití
Na dochucení a zahuštění:
- šípková zavařenina
- sůl, cukr
- citronová kůra a šťáva
- pepř a tymián (dle chuti)
- 1 lžička hořčice
- trocha mleté skořice
- medovina
- změklé máslo a hladká (případně polohrubá) mouka nebo najemno strouhanka
Příloha:
Postup:
- Z červeného vína, očištěné kořenové zeleniny a koření (pepře, nového koření, bobkového listu, jalovce a tymiánu) připravte mořidlo. Maso nakrájejte na větší kusy, prošpikujte špekem, ponořte do mořidla a nechte v chladu odležet 3 až 4 dny.
- Odleželé maso vyjměte a ze všech stran ho zprudka osmahněte na rozpáleném sádle, aby se zatáhlo.
- Maso zalijte scezeným mořidlem – kořenovou zeleninu k dušení už nedávejte, aby omáčka nezačala chutí připomínat svíčkovou. Přilijte trochu vína a vývaru, přiklopte a duste v troubě vyhřáté maximálně na 140 °C zhruba 4 až 5 hodin. Během pečení maso občas zkontrolujte a střídavě podlévejte zbylým mořidlem, vývarem a vínem.
- Měkké maso vyjměte a kastrol se šťávou přesuňte na sporák. Do základu přidejte šípkovou zavařeninu.
- Omáčku dochuťte solí, cukrem a podle chuti trochou pepře a tymiánu. Velmi opatrně přidejte kousek citronové kůry a trochu šťávy. Na závěr do omáčky vmíchejte lžičku hořčice, trochu skořice a medovinu.
- Změklé máslo promíchejte s moukou do hladké pasty a po kouskách ji vmíchejte do omáčky, aby zůstala spíše lehčí a řidší, ale kořeněně výrazná. Nechte ji krátce přejít varem a podávejte s masem a bramborovou kaší.
Tip: Příprava jeleního guláše krok po kroku.
Tipy kuchařky:
- Výběr vína: Osvědčený je Cabernet Sauvignon pro své aroma, ovocnou chuť a pikantní kořeněné tóny.
- Alternativa k mouce: Místo másla s moukou můžete omáčku zahustit i najemno strouhankou osmaženou dozlatova na másle, jak to dělávaly staré kuchařky.
Ať už se letos pustíte do poctivé šípkové podle prvorepublikové inspirace, nebo si troufnete na šťavnatý steak, zvěřina vám ukáže, jak pestrá a chutná dokáže česká příroda být.
Dobrou chuť!
Zdroje info: Autor, citovaní odborníci
Kančí na víně: Náhledové foto Chat Day
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