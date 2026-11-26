Lopatkovec patří mezi oblíbené druhy pokojových rostlin hlavně kvůli svým bílým elegantním květům. Také se vám stalo, že po odkvětu už rostlina nechtěla znovu vykvést? Tento problém vyřešíte díky správně zvolenému hnojivu, které si snadno připravíte doma.
Skořápky od vlašských ořechů
V případě hnojení lopatkovce nemusíte sahat po speciálních hnojivech, ale úplně vám postačí slupky od vlašských ořechů. Nasypejte je do hrnce s vodou tak, aby byly zcela ponořené a vařte asi po dobu 20 minut. Odvar nechejte pořádně vychladnout, ideálně přes noc, ráno jej sceďte, a ještě nařeďte stejným množstvím čisté vody. Touto směsí zalévejte rostliny dvakrát do měsíce.
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Kdy je vhodný čas na hnojení?
Jestliže chcete, aby lopatkovec nádherně kvetl, je nutné ho hnojit ve vegetačním období, tedy na jaře a v létě. Kromě zmíněného hnojiva ze skořápek ořechů můžete zvolit i ta, jenž jsou bohatá zejména na fosfor, který podporuje kvetení. Dejte si jen pozor na přehnojení. To by mohlo rostlinu i zničit. Lopatkovec stačí přihnojovat každých šest týdnů.
Rady pro pěstování lopatkovce
Kromě hnojení potřebuje lopatkovac vhodné místo se slabým až středním osvětlením. Tyto rostliny totiž ke svému růstu nepotřebují přímé sluneční světlo. Ve skutečnosti jim spíše ublíží a následkem je hnědnutí a žloutnutí listů a celkové chřadnutí. Neméně důležitá je pro zdravý růst a vývoj také správná technika zalévání. Jednou z velmi častých chyb u lopatkovce je jeho přemokření. Tyto rostliny sice dávají přednost trvale vlhké půdě, ale nemají rády, když je vody až moc. Přemokření může vést k hnilobě kořenů i k tomu, že květina pokvete jen málo nebo dokonce vůbec ne. Trik spočívá v důkladném zalévání rostliny ve chvíli, kdy je horní centimetr půdy na dotek suchý.
Zdroje info: Autorka
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