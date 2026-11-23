Když v roce 1962 převzal Sepp Holzer rodičovský statek na jižním úbočí Schwarzenbergu, učebnice ovocnářství mu daly jasnou odpověď: nad tisícovkou metrů ovocné stromy nerostou. Krameterhof přitom leží mezi 1 100 a 1 500 metry nad mořem. Holzer místo kapitulace začal svah předělávat. Postupně vyhloubil tůně, navršil terasy a mezi kameny sázel rostliny, které do Alp podle tradičních pravidel nepatřily. Reportéři švýcarského týdeníku WOZ tu v roce 2006 napočítali kolem 14 tisíc ovocných stromů a popsali kiwi rostoucí v kamenných kapsách u vody. Statek dnes vede jeho syn Josef Andreas a sám Sepp experimentuje na Holzerhofu v jižním Burgenlandu. Jeho myšlenka ovšem dávno překročila hranice horského údolí a dá se uplatnit i na obyčejné české zahradě.
Rakouská Sibiř, kde měl ovocný sad zůstat na papíře
Čísla z oficiálního webu
Krameterhofu zní spíš jako popis horské chaty než zahrady. Průměrná roční teplota činí asi 5 °C, mrazových dnů je 166 a ve 44 z nich teplota nevystoupá nad nulu ani přes den. Srážek spadne jen 751 milimetrů za rok. Lungau je tedy studený, a zároveň slunečný a poměrně suchý. Právě tahle kombinace rozhodla o tom, jak Holzer začal přemýšlet.
Konvenční sadař by na takovém místě sáhl po řezu, hnojivech, postřicích a kůlech. Holzer ve své knize popisuje, že jeho stromy nedostávají hnojení, zálivku ani chemickou ochranu a pravidelně je neřeže. Musí si poradit samy, a proto podle něj zesílí. Proti pozdním mrazům volí pestrou skladbu druhů s rozdílnou dobou kvetení. Když jarní mráz spálí jednu skupinu, druhá ještě drží poupata zavřená a úroda nezmizí celá.
Akademici si jeho hospodaření pořádně prohlédli až v roce 1995. Ekolog Bernd Lötsch z Vídně tehdy konstatoval, že to, čemu Holzer říkal „divočinová kultura“, odpovídá permakultuře, tedy konceptu, který Bill Mollison a David Holmgren pojmenovali v polovině 70. let a rozpracovali v knize
Permaculture One z roku 1978. Rakouský sedlák ale zakládal své tůně a terasy už o patnáct let dřív. Praxe tak předběhla nálepku. Kameny, tůně a terasy: Holzerův skleník pod širým nebem
Holzer nesázel na jediný zázračný trik. Krameterhof funguje jako mozaika drobných výhod, které se navzájem sčítají. Strmé svahy proměnil bagry v široké terasy, podle WOZ vytvořil přes sedmdesát tůní a rybníčků, z mrtvého dřeva a organické hmoty navršil vyvýšené záhony a půdu nikdy nenechal holou.
Nejznámějším prvkem jsou takzvané sluneční pasti. Kiwi v nich roste v prohlubni chráněné před větrem. Vpředu leží tůň, která odráží světlo, a kolem jsou balvany, jež přes den nasávají teplo a v noci ho pomalu vracejí. Řízky Holzer zasazoval mezi kameny do hloubky 30 až 40 centimetrů.
Fyzika za tím stojí jednoduchá a potvrzují ji i britské instituce. Královská zahradnická společnost RHS upozorňuje, že jižní zdi a svahy během dne akumulují teplo a v noci ho uvolňují, čímž chrání rostliny před mrazem a urychlují dozrávání plodů. Královská meteorologická společnost k tomu doplňuje, že voda díky své tepelné setrvačnosti dokáže okolí v noci přitápět. Terasy navíc zpomalují stékání vody a mění proudění studeného vzduchu.
Vyvýšené záhony slouží podle Holzera jako houba. Tlející kmeny a větve uvnitř zadržují vláhu, rozkladem uvolňují živiny a záhon se zjara prohřeje dřív než rovná hlína.
Bez rytí a bez holé hlíny: co potvrzuje agronomie
Některé Holzerovy postupy stojí na jeho osobní zkušenosti, jiné opírá o desítky let výzkumu světová agronomie. Do druhé skupiny patří hlavně péče o půdu. Organizace pro výživu a zemědělství
FAO staví půdoochranné hospodaření na třech pilířích: co nejméně mechanicky narušovat půdu, udržovat trvalý organický pokryv a střídat či míchat druhy. Americká služba pro ochranu přírodních zdrojů (NRCS) uvádí, že omezení orby a krycí plodiny zvyšují obsah organické hmoty, zlepšují vsakování a vododržnost a šetří práci i vstupy.
Holzer to v reportáži říká po svému: půda má jít do zimy vždycky zakrytá. Podzimní rytí, které mnoho českých zahrádkářů bere jako povinný rituál, rozbíjí půdní strukturu, vystavuje drobné organismy mrazu a usnadňuje erozi. Místo rýče proto stačí vrstva listí, kompost, štěpka nebo zelené hnojení. Na hodně utužené jílovité zemině lze první rok šetrně provzdušnit rycími vidlemi, aniž by se hrudy převracely.
Poctivě je potřeba oddělit pevný základ od osobního receptu:
Opřeno o agronomický výzkum Vychází hlavně z Holzerovy praxe trvalý pokryv půdy a mulč téměř úplné vynechání řezu ovocných stromů omezení rytí a orby konkrétní sluneční pasti pro kiwi v Lungau druhová pestrost a krycí plodiny prasata jako náhrada orby zadržování vody na pozemku přesná skladba záhonů z kmenů a keřů teplé mikroklima u jižních zdí a svahů, větrolamy
Principy z levého sloupce fungují v podstatě kdekoli. Recepty vpravo je rozumné zkoušet s ohledem na vlastní stanoviště.
Kiwi, réva a jabloně na české zahradě
Česká zahrada sice neleží v rakouské Sibiři, má však vlastní nástrahy: mrazové kotliny, pozdní květnové mrazy a v podhůří kratší sezonu. Holzerovu logiku lze na ně uplatnit přímo. Teplomilné rostliny patří k jižní zdi nebo do závětří, do studených kapes v nejnižším místě pozemku naopak odolné a pozdě kvetoucí druhy.
U révy to potvrzuje i
Rukověť Českého zahrádkářského svazu. U zdi domu bývá podle ní průměrná teplota asi o 2 °C vyšší než ve volné krajině, což ve vyšších polohách často rozhodne, zda hrozny vyzrají. Doporučuje jižní závětrnou stranu domu nebo jižní svah, znalost délky vegetační doby a v chladnějších krajích nejranější odrůdy.
S kiwi se vyplatí rozlišovat. Velkoplodé chlupaté plody ze supermarketu chtějí teplé, chráněné místo s dlouhou sezonou. Mnohem spolehlivější jsou u nás minikiwi s hladkými plody velikosti hroznu a mrazuvzdorná aktinidie kolomikta. Pamatujte, že rostlina, která přezimuje, ještě nemusí každý rok plodit.
Kostru jedlé zahrady snadno vytvoří i druhy, které v Česku zvládají drsnější polohy: jabloně, hrušně a slivoně, z keřů rybíz, arónie, rakytník, dřín, muchovník, zimolez kamčatský nebo líska.
Že to v tuzemsku funguje, dokládá ukázkový projekt Mojmírov v Bystřičce u Vsetína. Na podhorské valašské usedlosti se starý sad doplňuje místními odrůdami, pastvinu spásají ovce a pozemek chrání živé ploty a větrolamy. Nechybějí ani polykulturní záhony a kořenová čistička. Sekundární souhrn českých realizací zmiňuje také zahradu v Chýni u Prahy o rozloze 2 100 metrů čtverečních s koupacím jezírkem, bylinkovou spirálou, jedlým lesem a špalíry jabloní a hrušní. Holzerovy knihy navíc vyšly i česky, mimo jiné
Zahrada k nakousnutí, upravená pro české a moravské klimatické podmínky. Od jednoho záhonu k systému: kolik to stojí a kde zpozornět
Krameterhof měří 45 hektarů a jeho proměna trvala desítky let. Začínající zahrádkář si vystačí s mnohem skromnějším plánem:
jednu sezonu sledovat, kudy chodí slunce, odkud fouká a kde se drží mráz či voda, přikrýt půdu mulčem nebo zeleným hnojením, založit jeden smíšený záhon místo překopávání celé zahrady, vysadit tři až pět jedlých keřů jako základ, svést vodu ze střechy do sudu nebo malé dešťové zahrady, teplomilné druhy umístit k jižní zdi.
Rozpočet zůstane střízlivý. Hotový dřevěný vyvýšený záhon o rozměrech 1 × 1 × 1 metr vyjde podle ceníku jednoho výrobce zhruba na 2 190 Kč, dvoumetrový na 2 690 Kč. Výplň zlevní vlastní větve, drny a listí. Kompostárna Měšice nabízí v roce 2026 štěpku za 600 Kč za kubík a kompost za 1 250 Kč. Dešťový záhon vychází podle MiSe Klima na 2 000 až 5 000 Kč za metr čtvereční, svépomocí výrazně levněji. Malý záhon postavíte za víkend, dešťová zahrada zabere jeden až tři.
Na balkoně se dá pěstovat v nádobách, jen s ohledem na nosnost. Mokrý substrát, voda i nábytek se sčítají a orientační hodnota bývá kolem 300 kilogramů na metr čtvereční. Bez dokumentace domu se do velkých truhlíků nepouštějte.
Na svahu nebo u vody přichází na řadu odborník. Opěrné zdi do 1,5 metru mezi pozemky patří podle ministerstva pro místní rozvoj mezi drobné stavby, za jejich stabilitu ale odpovídá majitel. Zachytávat dešťovou vodu na vlastním pozemku vodní zákon dovoluje, pokud tím neškodíte sousedům ani odtokovým poměrům. U tůní, hrází a zemních sklepů se vyplatí předem zajít na stavební a vodoprávní úřad.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková