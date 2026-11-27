Napadlo až patnáct centimetrů
Česko se probudilo do bílého rána. Nejvíce nového sněhu připadlo během posledních 24 hodin v jihovýchodní polovině území, kde podle radarovo-srážkových odhadů napadlo většinou 2 až 10 cm, ojediněle až kolem 15 cm. Výraznější přírůstky se tak soustředily zejména na Moravu, Slezsko, Vysočinu a část východních a jižních Čech. Naopak v severozápadní polovině Čech bylo sněžení slabší a většinou zde připadl jen poprašek až zhruba 4 cm nového sněhu.
Obr. 1: Aktuální radarový výstup ukazuje slabé sněhové srážky, které mají lokální rozšíření (zdroj: Meteocentrum)
Během pátečního rána a dopoledne ještě na většině území občas sněží, už ale většinou s menší intenzitou a s přestávkami. Odpoledne a večer bude míst se sněžením postupně ubývat. Čerstvá sněhová pokrývka však zůstává na mnoha místech souvislá a na východě a severovýchodě se při větru mohou dál vytvářet také sněhové jazyky. Vítr na horách navíc může zesílit mírně srážky z důvodu orografického, respektive návětrného, efektu.
Když se podíváme na krajská města, během 24 hodin napadly následující výšky nové sněhové pokrývky: Ostrava až 10 cm, Olomouc většinou kolem 4 cm, Brno až 10 cm, ale v centru většinou méně, Jihlava 10 cm, Pardubice až 7 cm, Hradec Králové kolem 5 cm, České Budějovice až 10 cm, v centru méně a Praha jednotky cm. Za to Karlovy Vary jen poprašek sněhu, stejně tak jako Plzeň. Výšky sněhu jsou orientační a v rámci lokalit měst se mohou lišit.
V pátek sníh většinou neroztaje
Čerstvá sněhová pokrývka by se měla během pátku na většině území udržet. Nejvyšší teploty budou jen mezi −3 a +1 °C, takže výraznější odtávání se čeká především tam, kde teplota krátce vystoupí nad nulu nebo kde bude sníh ležet na teplejším povrchu. Ráno a dopoledne navíc bude na většině území ještě občas sněžit, i když už s výrazně menší intenzitou než ve čtvrtek. Odpoledne a večer bude srážek postupně ubývat.
O tom, jak dlouho sníh vydrží i v dalších dnech, ale rozhodne především další vývoj teplot. Z dnešní předpovědi lze říci, že podmínky pro udržení souvislé sněhové pokrývky jsou zatím příznivé, zejména ve vyšších polohách a na místech s větší vrstvou sněhu. V nížinách bude její životnost citlivější na případné oteplení nad bod mrazu a také na oslunění (které téměř nehrozí) či teplotu povrchu.
Obr. 2: Páteční maxima se nad nulu dostanou jen v nejteplejších oblastech a ve větších městech (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Tam, kde teplota zůstane celý den pod nulou, se sněhová pokrývka téměř nezmění. V nejteplejších nížinách může při hodnotách kolem +1 °C sníh mírně sesedat a odtávat, zejména na tmavých a dosud relativně teplých površích. Ani zde ale zatím nejde o podmínky pro rychlé plošné tání. K tání může výrazně přispět existence městského tepelného ostrova - který je způsoben nejen typickými městskými povrchy, ale také odpadním teplem z aktivity lidí, například odpadního tepla z dopravy nebo z vytápění.
Víkend sněhu spíše pomůže
Ještě příznivější podmínky pro udržení sněhu přinese noc na sobotu. Teploty mají klesnout většinou na −1 až −5 °C, při vyjasnění až k −8 °C. V sobotu se maxima budou znovu pohybovat jen mezi −3 a +2 °C. Ojedinělé slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení už celkovou výšku pokrývky příliš nezmění, mnohem důležitější bude pokračující chlad.
Obr. 3: Model ICON počítá s přetrvávající sněhovou pokrývkou v zasažené části Česka i během neděle (zdroj: ICON/wetterzentrale.de)
Model ICON proto ještě v sobotu i v neděli počítá se souvislou sněhovou pokrývkou na značné části východní poloviny Česka. Největší množství sněhu by mělo zůstávat ve vyšších polohách, na Vysočině, Moravě a v horských oblastech. Na západě a severozápadě Čech, kde napadlo sněhu méně, bude pokrývka podstatně nesouvislejší a náchylnější k rychlému odtávání.
V neděli může sníh naopak výrazně promrznout
Nejchladnější část období pravděpodobně přijde v noci na neděli. Při jasnější obloze mají teploty klesat na −7 až −12 °C, na severovýchodě ojediněle až k −15 °C. Ani přes den se výrazně neoteplí: maxima zůstanou mezi −3 a +2 °C, na severovýchodě dokonce jen kolem −6 °C. Na řadě míst tak půjde o ledový den, při kterém teplota nevystoupí nad bod mrazu.
Obr. 4: Nedělní ráno bude studené - to sněhové pokrývce může pomoci. V nejteplejších oblastech ale může dojít ke tvorbě zmrazků a náledí (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Pro sněhovou pokrývku je takový průběh velmi příznivý. Po počátečním sesednutí čerstvého sněhu se jeho struktura zhutní a při silnějším nočním mrazu znovu promrzne. Pokud tedy například v pátek ráno leží 8 cm sněhu, nemusí mít v neděli stále stejnou výšku – může se snížit třeba vlivem sesedání – to ale ještě neznamená, že sníh výrazně odtál.
Chladné počasí má pokračovat i příští týden
Ani začátek prosince zatím nevypadá na výraznou oblevu. V pondělí očekává ČHMÚ maxima −3 až +1 °C, v úterý −4 až +1 °C. Také ve výhledu od středy do pátku se denní teploty většinou pohybují mezi −3 a +2 °C, zatímco v noci mají klesat převážně na −4 až −9 °C, při vyjasnění až kolem −11 °C.
Pokud se tento scénář naplní, může se především ve vyšších polohách a ve východní části republiky současná sněhová pokrývka udržet i během značné části příštího týdne. Naznačuje to také vzdálenější výstup modelu GEM, který ještě na konci pracovního týdne počítá se sněhem na poměrně rozsáhlém území, zejména na Moravě, Vysočině, ve východních Čechách a samozřejmě v horských oblastech.
Takto vzdálenou předpověď výšky sněhu ale není vhodné brát doslova na jednotlivé centimetry. Modely se liší v tom, jak počítají tání, sesedání sněhu, teplotu půdy nebo výměnu energie mezi povrchem a atmosférou. Jejich současné výstupy jsou však poměrně dobrým signálem, že plošná obleva, která by sníh během několika dnů rychle odstranila, zatím není na obzoru. Oteplení se rýsuje až ke konci příštího týdne, kdy by mohlo dojít ke změně cirkulace. Situace zatím ale není jistá.
Kde sníh zmizí nejrychleji?
Nejméně odolná bude pokrývka tam, kde napadl pouze poprašek nebo několik málo centimetrů. Stačí několik hodin s teplotou slabě nad nulou, sluneční záření nebo teplejší povrch a taková vrstva může rychle mizet. Týká se to především nižších poloh západních a severozápadních Čech a také center větších měst, kde tání urychlují vyhřáté komunikace, budovy a další umělé povrchy.
Naopak 5 až 15 cm sněhu v kombinaci s celodenním mrazem a výrazně zápornými nočními teplotami představuje podstatně stabilnější pokrývku. Pozdně listopadové slunce je navíc už velmi nízko nad obzorem a dodává povrchu výrazně méně energie než například v únoru nebo březnu. Čerstvý sníh současně velkou část dopadajícího krátkovlnného záření odráží díky vysokému albedu.
Právě proto se tentokrát zdá pravděpodobné, že alespoň v části republiky půjde o první skutečně trvalejší sněhovou pokrývku nastupující zimy. O jejím definitivním osudu rozhodne až další vývoj cirkulace v první prosincové dekádě, v nejbližších dnech ale podmínky rychlému tání rozhodně přát nebudou.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz