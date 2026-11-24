Listí je shrabané v rohu zahrady a po týdnu bez deště pěkně prosychá. Nabízí se myšlenka, že suché chytne rychle, nebude moc kouřit a za odpoledne je po starostech. Takový úklid ale může skončit na úřadě.
Suché listí je pořád odpad
Pro zákon je rozhodující, proč oheň zapalujete. Kdo se plamenem zbavuje listí, posečené trávy nebo větví ze zahrady, odstraňuje tím odpad. Od 1. března 2025 už takové pálení nezachrání ani obecní vyhláška, a to ani u úplně suché hromady.
Zákonu o odpadech jde o úmysl věcí se zbavit, ať je hromada mokrá, nebo suchá. S takovým odpadem se smí nakládat jen tam, kde je k tomu určené místo nebo zařízení, a to platilo i před novelou. Výjimky existují jen pro ochranu před škůdci, například v lesním hospodářství podle lesního zákona. Na běžnou zahradu se nevztahují.
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Leckdo je zvyklý, že mu pálení na zahradě dovolovala obecní vyhláška. Od 1. března 2025 ale v celé republice platí novela č. 42/2025 Sb., která upravila zákon o ochraně ovzduší. Vyhlášku, která by lidem umožnila zbavit se rostlinného odpadu ohněm, už obec vydat nemůže.
Ministerstvo životního prostředí ve výkladu z roku 2025 vysvětluje, že si oba zákony dřív odporovaly a novela tento rozpor odstranila. Kdo pálil podle obecní vyhlášky, porušoval už tehdy zákon o odpadech.
Obec ale dál smí vyhláškou stanovit podmínky pro pálení suchých rostlinných materiálů, pokud nejde o likvidaci odpadu, třeba pro táboráky. Může přitom zohlednit počasí, znečištění ovzduší, vegetační období i zástavbu v okolí. Než na zahradě zapálíte oheň, podívejte se proto do vyhlášky své obce.
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Fyzické osobě, tedy jednotlivci, hrozí za spálení nepovoleného materiálu v otevřeném ohništi pokuta až 50 000 Kč. Tuto horní hranici určuje § 23 zákona o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) v platném znění k listopadu 2026. Týká se například mokrého listí, trávy nebo natřeného dřeva, tedy všeho, co není suchý a čistý rostlinný materiál. Na suché listí, kterého se někdo ohněm zbavuje, se tato sankce podle výkladů vztahuje také, protože nejde o povolený táborák. Kdo takto pálí odpad, porušuje navíc i zákon o odpadech.
O přestupcích podle zákona o ochraně ovzduší rozhoduje úřad obce s rozšířenou působností. Částka 50 000 Kč je jen horní hranice a kolik nakonec zaplatíte, určí úřad podle okolností konkrétního případu. Přesné znění paragrafů o pokutách uvádějí zdroje pod článkem.
Kompost, popelnice, nebo sběrný dvůr
Ministerstvo upřednostňuje kompostování. Z listí se po čase stane hnojivo, které zahradě vrátí to, co jí na podzim spadlo ze stromů. Obec navíc musí určit místa pro oddělený sběr bioodpadu a podle ministerstva je musí mít k dispozici po celý rok.
Přečtěte si také: Konec drhnutí spár. Do kuchyní míří materiál starý staletí, přestože stojí násobně víc Shrabané listí patří na kompost, do hnědé popelnice nebo na sběrný dvůr. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels.
Shrabané listí můžete legálně uložit několika způsoby:
na domácí kompost, do hnědé popelnice na bioodpad, do kontejneru nebo na jiné místo, které určila obec, na sběrný dvůr.
Větve, které při úklidu zbudou, předem nadrťte na štěpku. Pokud nevíte, kde je ve vaší obci sběrné místo, poradí vám obecní úřad.
Táborák na zahradě zůstává
Večerní ohníček, u kterého si děti opečou špekáčky, zákon dál dovoluje. Topit se v něm má tím, co by člověk dal do kamen: proschlým dřevem nebo suchými větvemi. Natřené, lakované ani mořené dřevo do něj nedávejte. Nepatří tam ani nic zeleného nebo vlhkého, protože takový materiál spíš doutná a dýmí, než hoří.
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Než oheň zapálíte, podívejte se na počasí: za silného větru nebo v extrémním suchu ho nechte na jindy. Ohniště pak založte aspoň 50 m od okraje lesa, s dostatečným odstupem od domu i všeho, co snadno chytne, a obložte ho kameny nebo pískem. K podpalu nepoužívejte benzin ani jinou hořlavou kapalinu, kbelík vody nebo jiné hasivo mějte po ruce a oheň nenechávejte bez dozoru. Nakonec ho dohaste vodou nebo zeminou.
Větší oheň hasiči občanům doporučují předem ohlásit na svém ohlašovacím webu. Povinnost mají jen podnikatelé a firmy, které oheň hlásí krajskému HZS. Když operační středisko o ohni ví, při telefonátu od souseda si nejdřív ověří situaci u vás a nemusí hned vyjíždět. Povolení k pálení to ale není.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541, https://hzscr.gov.cz/soubor/zeleny-odpad-ze-zahrad-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-pdf.aspx, https://hzscr.gov.cz/soubor/hasici-cr-prilohy-hasici-radi-duben-paleni-pdf.aspx, https://www.finance.cz/clanky/552752-listi-v-ohni-penize-v-tahu-za-paleni-bioodpadu-hrozi-vysoka-pokuta/, https://www.finance.cz/aktuality/ohlaseni-ohne-paleni-carodejnic-zakaz-spalovani-odpadu/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/plosny-zakaz-spalovani-rostlinnych-materialu-zacneme-s-trochou-nadsazky-34452.html, https://zpravy.kurzy.cz/882016-paleni-listi-na-zahrade-2026-pokuta-a-co-je-povoleno/