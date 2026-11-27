Když přijdou mrazy a hladina zamrzne, spousta lidí vezme kladivo nebo sekeru a led rozbije, aby ryby měly vzduch. Jenže právě tím jim můžete ublížit. Zamrzlé jezírko je potřeba otevřít šetrně a stačí vám k tomu obyčejný hrnec s horkou vodou. Poradíme, jak na to, aby ryby zimu přečkaly v klidu.
Proč rybám vadí zamrzlé jezírko
Na dně jezírka se přes zimu rozkládají listy a zbytky rostlin a uvolňují se z nich plyny, které by jinak unikly do vzduchu. Pod ledem se ale hromadí a zároveň ve vodě ubývá kyslíku. Pokud hladina zůstane zamrzlá delší dobu, můžou se ryby otrávit. Proto je dobré nechat po celou dobu mrazů otevřený aspoň kousek hladiny, z něhož se navíc napijí ptáci a další zvířata ze zahrady.
Foto: Pixabay
Jak otvor v ledu udělat šetrně
Rána kladivem nebo sekerou pošle vodou tlakovou vlnu, kterou ryby pod ledem špatně snášejí a která je může i zabít. Na led místo toho postavte hrnec s horkou vodou a nechte ho stát, dokud pod ním led nepovolí a nevznikne kruhový otvor. Na led přitom nestoupejte a hrnec postavte jen tam, kam pohodlně dosáhnete ze břehu. Pokud voda vychladne dřív, vyměňte ji za horkou.
Při dlouhých mrazech, kdy led zesílí na několik centimetrů, můžete pod ním hadicí odsát trochu vody. Mezi ledem a hladinou tak vznikne vrstva vzduchu, která vodu izoluje, a ta už dál nezamrzá. Ještě jednodušší je nechat na hladině plavat míč, protože zamrznutí oddálí. Dávejte ale pozor, aby děti nelákal na led.
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Žádná sůl ani chemie
Led na jezírku nikdy nesolte a do vody nelijte žádné přípravky na rozmrazování, protože by ryby i rostliny otrávily. Pokud na ledu leží sníh, zameťte ho, a když nad jezírkem visí větve, prořežte je. K rostlinám pod hladinou se tak dostane světlo a můžou dál vyrábět kyslík. Kdo má v jezírku ryby celou zimu, může si pořídit malý ohřívač nebo bublinkovač, který udrží část hladiny otevřenou. Bublinkovač vodu navíc rozpohybuje a okysličí, což ocení i žáby a další živočichové, hlavně v hlubších jezírkách, kde se kyslík ke dnu dostává hůř.
Zdroje info: Autor, https://www.rhs.org.uk/ponds/care, https://www.crocus.co.uk/features/_/jobs-archive/beginner/protect-fish-from-ice/articleid.1172
Náhledové foto: Pixabay
The post Zamrzlé jezírko nerozbíjejte. Rybám uškodí rána do ledu, díru stačí vytopit hrncem first appeared on Naše zahrada.