Jehličnany včetně oblíbených tújí se jeví jako nenáročné dřeviny, které nevyžadují zvláštní péči. Z tohoto důvodu si jich většina lidí nevšímá a nechává je doslova růst jako dříví v lese. Ovšem i tyto rostliny potřebují alespoň trochu základní péče, a to v podobě pravidelného hnojení. Díky tomu zabráníte například hnědnutí stromů.
Proč je nutné hnojit jehličnany?
Jedná se vlastně o jedinou péči, kterou je nutné těmto dřevinám věnovat. Jinak jsou nenáročné a svým zeleným zbarvením zdobí zahradu po celý rok. Kromě opadavého modřínu. Vzhledem k tomu, že jehličnany rychle rostou, často je lidé volí jako formu živého plotu. A proč je důležité tyto nenáročné rostliny čas od času pohnojit? Nezačnou tak chřadnout a hnědnout. Dostatek živin zaručí odolnost proti chorobám, správný růst a celkovou vitalitu.
Hnojení jehličnanů
Jehličnany můžete hnojit buď dlouhodobě působícími hnojivy. Některé vystačí dokonce na celou vegetační sezónu, jiné je třeba opakovat například dvakrát za sezónu nebo je přihnojovat pravidelně v malých dávkách. Použít se dají také hnojivové granule, které spadají mezi dlouhodobě trvající hnojiva. Ty se pomalu uvolňují, takže rostliny přijímají živiny ve správné koncentraci, která je pro kořenový systém snadno vstřebatelná.
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Řez je neméně důležitý
Kromě hnojení je nutné jehličnany pravidelně zastřihávat. Nejedná se jen o estetický efekt, jako v případě živých plotů. Správným řezem odstraníte poškozené a nemocné větve a zachováte tak hezký tvar podle svých představ. Se zálivkou buďte u dřevin opatrní. Samozřejmě potřebují vláhu, ale nemusí být tak častá, jako spíše vydatná. A nezapomínejte zalévat ani v zimních měsících.
Díky pravidelnému hnojení, řezu a zálivce docílíte toho, že jehličnany na vaší zahradě budou vyloženě chloubou.
Zdroje info: Autorka
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