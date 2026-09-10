Září jako čas sklizně. Chyby mohou zničit úrodu

Září se řadí mezi měsíce, které jsou na zahradě hodně výživné. Především z hlediska sklizně ovoce a zeleniny. Nyní sklízíme ve velkém rajčata, papriky, ale také stále cukety, patisony a další zeleninu. Ze stromů si můžeme utrhnout jablka, hrušky, švestky a mnohé další skvělé sladké plody. U mnohých plodin je sklizeň velmi důležitá, jelikož jen díky správnému momentu a způsobu sklízení se můžeme radovat z dokonalé úrody. Zbytečné chyby nám ji mohou zničit. My se proto na ty nejčastější podíváme podrobněji.
Nesklízejte jen podle kalendáře
Někteří lidé sklízí tím stylem, že se podívají do kalendáře a jdou na věc. Jinými slovy, už je září, tak bychom měli konkrétní plodiny sklízet. Každý rok je ale jiný a doba sklizně se odvíjí od míry zralosti plodů. Rizika brzké či pozdní sklizně jsou značná a velmi nepříjemná.
Příliš brzká sklizeň
Co se stane, pokud sklidíme plodiny dříve? V první řadě je třeba upozornit na absenci správné chuti. Dále bývají plody hodně vodnaté a skladují se špatně. Nezralé ovoce, které se sklidí předčasně, rychle měkne a dochází k jeho hnilobě. Na tu správnou chuť už nedosáhnete.
Pozdní sklizeň
Když plody přezrají, je to pochopitelně také špatně. Častokrát se změní jeho chuť. Je měkký. Pochopitelně také láká vosy a jiný hmyz. Kazí se expresně a skladovat se ho ani nevyplatí. Ideální je, když se přímo zpracuje.
Tip: Letošní sklizeň batátů. Slabý výnos, příčinu asi známe.
Pozor na hrubé zacházení při sklizni
I to může být příčinou toho, že se nám uskladněná úroda prostě a jednoduše začne kazit. Klasiku představují otlačeniny a také natržené stopky. Stačí třeba takovou hrušku nebo jablko hodit do koše. Na kondici plodu se to nepochybně podepíše.
Nedostatečné vysušení úrody
V případě takové cibule a česneku jde o klasickou chybu, která se stává poměrně často. Podobně na tom bývají také dýně. Tyto plody prostě potřebují dostatek času, sucha a také vzduchu.
Vysoušení česneku: Foto Radek Štěpán
Nesklízejte za mokra
Když prší, padá rosa nebo je venku mlha, sklízet se nedoporučuje. Vlhkost totiž podporuje plísně a zkracuje trvanlivost skladovaných plodin.
Zdroje info: Autor- pěstitel
Sklizeň jablek a zeleniny: Náhledové foto a fotogalerie Pixabay
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