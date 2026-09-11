Oktagon 100 bude mít hlavní zápas, který si vyberou fanoušci. Muradov má na stole Jotka i třetí pás

A nejde jen o jméno na plakátu. Každá ze dvou variant znamená úplně jiný zápas, jiný pás a jiný zápis do historie. Buď Muradov nastoupí proti Krzysztofovi Jotkovi o sjednocení střední váhy, nebo se v odvetě utká s Willem Fleurym o titul v těžké váze a stane se prvním triple šampionem v dějinách organizace. Fanoušci tak ve skutečnosti nevolí soupeře. Volí, jaký příběh má jubilejní stý turnaj vyprávět.
Dvě varianty, dva úplně jiné světy
Muradov aktuálně drží plnohodnotný pás v polotěžké váze a prozatímní titul ve střední. V oficiálním P4P žebříčku OKTAGONu je na prvním místě. Obě nabízené varianty jsou pro něj logické, a přesto se od sebe zásadně liší.
Varianta Jotko je sportovně nejčistší titulový duel, jaký organizace může sestavit. Krzysztof Jotko je úřadující šampion střední váhy, vítěz Tipsport Gamechangeru, má za sebou jedenáct výher v UFC a dvě vítězství nad Engizekem. Muradov drží interim pás téže divize. Výsledkem by byla unifikace, jeden nesporný vládce střední váhy. Oficiální promo mluví o potenciálně „nejkvalitnějším mužském zápase“ v historii OKTAGONu. Není důvod pochybovat.
Varianta Fleury je historicky větší. Will Fleury drží titul v těžké váze a v P4P žebříčku je dvojka hned za Muradovem. Odveta po jejich střetu na Štvanici, tentokrát o pás těžké váhy, by Muradovovi otevřela cestu k něčemu, co v OKTAGONu nikdo před ním nedokázal: tři tituly ve třech různých vahách.
Co se stalo na Štvanici
Jejich první zápas na OKTAGONu 92 patří k nejcitovanějším momentům celé organizace. Muradov ho přitom vzal jako záskok dvanáct dní před akcí, o váhovou kategorii výš. V prvním kole byl Fleury lepší, dokonce Muradova poslal k zemi. Pak přišla devatenáctá sekunda druhého kola. Muradov trefil rozhodující ránu, Fleury šel otřesený na zem a dorážka zápas ukončila, oficiálně jako TKO, ne čisté KO, jak se někdy uvádí.
Právě tahle zkušenost dělá odvetu tak výbušnou. Fleury ví, že měl navrch. Muradov ví, že stačila jedna rána. A tentokrát by šlo o titul v těžké váze, tedy o Fleuryho domovskou váhu, kde je přirozeně větší a silnější.
Hlasování běží, pravidla chybí
Fanoušci mohou hlasovat na oficiální stránce OKTAGONu. Organizace slibuje, že výsledek přímo určí hlavní zápas večera: „Rozhodujete vy.“ Kromě hlasování láká i na výhru VIP vstupenek, podepsaného dresu nebo merchandisingu.
Co ale OKTAGON ke dni spuštění hlasování veřejně neupřesnil: kdy hlasování končí, jak bude výsledek oznámen, jestli je nutný login, kolik hlasů může jeden fanoušek odevzdat, ani jak je systém chráněný proti zneužití. Deklarovaný vliv fanoušků je silný. Transparentnost procesu za ním zatím zaostává.
Není to poprvé, co hlasování fanoušků v OKTAGONu ovlivnilo kartu; při Tipsport Gamechangeru si fanoušci odhlasovali návrat Marka Mazúcha jako Lucky Losera před OKTAGONem 74. Ale volba hlavního zápasu jubilejního turnaje je jiná liga. Precedent v tomto měřítku organizace nemá.
Co je v sázce za hranicí klece
OKTAGON 100 není jen číslo. Je to tečka za první dekádou organizace, která za deset let prošla od regionálních hal po vyprodané arény v Praze, Bratislavě a Frankfurtu. Stovka v O2 areně 29. prosince má být vyvrcholením celého jubilejního roku.
Vstupenky jsou v prodeji přes Ticketportal; standardní za 5 200 Kč, VIP balíčky od 10 990 do 24 990 Kč. Vstup od 17:00, začátek programu v 18:00.
A uprostřed toho všeho stojí šestatřicetiletý Uzbek z Monster Gym Praha, který po konci v UFC přiznal, že se chtěl vrátit před české publikum. Pět výher v pěti zápasech, dva pásy a číslo jedna v žebříčku. Jestli na konci roku přidá unifikaci, nebo historický třetí titul, záleží na tom, kam kliknou fanoušci. Poprvé v historii OKTAGONu to není jen fráze.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková