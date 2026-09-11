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Stárnoucí obři znovu ve formě: USA křísí flotilu bombardérů

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Americké letectvo spustilo kampaň nazvanou North Star Readiness, jejímž cílem je zvýšit počet bojeschopných bombardérů B‑52 Stratofortress a B‑1 Lancer. Iniciativa propojuje velitelské, akviziční a logistické složky ozbrojených sil a soustředí se na rychlejší dodávky náhradních dílů i na zkrácení servisních cyklů.
Stárnoucí obři znovu ve formě: USA křísí flotilu bombardérů

Stárnoucí obři znovu ve formě: USA křísí flotilu bombardérů

Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Air Force photo by Senior Airman James Richardson/Released
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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