Stárnoucí obři znovu ve formě: USA křísí flotilu bombardérů

Společná iniciativa tří složek
Velitelství globálních úderných sil letectva (Air Force Global Strike Command, AFGSC) zahájilo ve spolupráci s Velitelstvím leteckých materiálů (Air Force Materiel Command, AFMC) a Agenturou obranné logistiky (Defense Logistics Agency, DLA) kampaň North Star Readiness (NSRC). Jejím účelem je zvýšit počet bombardérů B‑52 Stratofortress a B‑1 Lancer dostupných pro nasazení. Program reaguje na požadavek udržet pro globální operace pohotovou a dostupnou flotilu bombardérů. Zatímco B‑52 a B‑1 procházejí modernizací, která má prodloužit jejich životnost o desítky let, typ B‑2 Spirit má zůstat provozuschopný až do doby, než plně nastoupí nový bombardér B‑21 Raider.
Podle generála S. L. Davise, velitele AFGSC, jde o závazek udržet flotilu v nepřetržité pohotovosti. „Kampaň North Star Readiness je naším závazkem zajistit, aby měl bojovník národní flotilu bombardérů kdykoli připravenou k akci," uvedl Davis. „Je to týmové úsilí. Spojuje operátory z Velitelství globálních úderných sil, odborníky na akvizice a údržbu z Velitelství leteckých materiálů a naše logistické partnery z Agentury obranné logistiky, a to s jediným cílem – provozní připraveností."
Odbourávání překážek v dodávkách
Jádrem kampaně je spolupráce mezi AFGSC, AFMC a dodavatelskými partnery včetně DLA. Má odstranit logistické překážky a zjednodušit tok náhradních dílů, inženýrské podpory i údržby v opravárenských závodech (depech) tak, aby se do vzduchu dostalo více letounů obou typů. Konkrétním nástrojem jsou každodenní porady o odstavených letounech (tzv. aircraft‑on‑ground), na nichž se setkávají zástupci DLA, dodavatelského řetězce, základnových jednotek logistické připravenosti a technici z odbavovacích ploch. Společně identifikují prodlevy v dodávkách dílů a řeší je rychleji. Díky tomu, že jsou všichni klíčoví aktéři na jednom místě, dokáže tým odstraňovat překážky v reálném čase a urychlit takzvané laterální dodávky, které dříve trvaly týden i déle – nově je lze zvládnout za dva až tři dny.
„Velitelství leteckých materiálů usiluje o udržení starších flotil a o zlepšení připravenosti pro dnešek i budoucnost," uvedla generálporučice Linda Hurry, velitelka AFMC. „Náš stálý kontakt s vedením globálních úderných sil a se společnými logistiky nám pomohl oživit dodavatelský řetězec a vracet letouny do flotily rychleji po servisu v depu, čímž roste kapacita i schopnosti bombardérů. Je pro nás ctí podporovat oddané techniky, kteří neúnavně pracují na tom, aby tyto klíčové bojové platformy byly připraveny k letu."
Modernizace s výhledem na desetiletí
Kampaň sjednocuje a urychluje řadu probíhajících i nových modernizačních programů, které spadají převážně pod Úřad náměstka ministra letectva pro akvizice a pod AFMC. Výkonný ředitel direktoriátu logistiky a inženýrství AFGSC Matt Miller zdůraznil strategický dopad těchto logistických zlepšení. „Posílení dodavatelského řetězce a inženýrské podpory znamená, že údržba je rychlejší a méně složitá," řekl Miller. „Zajišťuje, aby tyto klíčové letouny zůstaly věrohodným strategickým prostředkem po desetiletí."
Nápady od techniků z první linie
Kampaň se opírá i o inovace na taktické úrovni od letců, kteří stroje důvěrně znají. Na místní úrovni už toto úsilí přináší měřitelné výsledky, od zdokonalených postupů údržby až po rychlejší přesun důležitých dílů napříč celou soustavou. „North Star Readiness vznikla jako koncept na strategické úrovni, ale nápady dostáváme i přímo z odbavovací plochy," uvedl vrchní praporčík Shane Anderson, který v kampani vede řízení změn. „Naši letci například sestavili místní příručku pro optimalizaci fázové údržby, která výrazně zkrátila její časy, a přitom striktně zachovala bezpečnost. Právě oni mají praktické zkušenosti a bylo by chybou nevyužít jejich odbornost k prosazení těchto zlepšení."
B‑1 Lancer po téměř půl století služby
U typu B‑1 se kampaň zaměřuje na urychlení dostupnosti dílů pro klíčové konstrukční a avionické komponenty a ve spolupráci s AFMC a DLA na zjednodušení cyklů údržby v depech. Cílem je maximalizovat provozní připravenost letounu, který zůstává výrazným prostředkem konvenčního globálního úderu. Kampaň zároveň dává velitelům větší prostor předvídat budoucí problémy dříve, než ohrozí plnění úkolů. Od začátku iniciativy klesl počet závad dílů s dopadem na misi (tzv. MICAP) z více než 450 na přibližně 160, což týmům umožnilo přesunout pozornost od okamžitých krizí k prioritním nedodaným objednávkám a nově se objevujícím poruchovým trendům. U zbraňového systému, který létá bojové mise téměř 50 let od svého vzniku, tento posun pomáhá servisním týmům odhalovat a řešit problémové díly s předstihem, místo aby pouze reagovaly na aktuální potíže.