Nemoc se na ní podepsala víc, než kdokoli čekal. Céline Dion výrazně pohubla a vyděsila fanoušky

Jedna z nejzářivějších hvězd hudebního nebe kanadská zpěvačka Céline Dion dorazila do Paříže, kde má sérii koncertů. A fotografové mají žně. VIP život zaznamenal, že na veřejnost se dostaly snímky, které fanoušky poměrně vyděsily. Ostřejší rysy v obličeji, mimořádně subtilní silueta, výrazně stylizované outfity. Na záběrech zpěvačka vypadá jinak, než jak si lidé pamatují z devadesátek nebo z jejího emotivního vystoupení na Eiffelově věži při olympiádě 2024. Část komentátorů mluví o šoku. Jenže za těmi fotografiemi stojí příběh, který je složitější než pouhý vizuální dojem.
Co syndrom ztuhlé osoby skutečně dělá s tělem
Diagnóza padla veřejně v prosinci 2022. Syndrom ztuhlé osoby anglicky stiff-person syndrome je vzácné autoimunitní neurologické onemocnění, které podle Johns Hopkins Medicine postihuje zhruba jednoho člověka z milionu. Tělo si vytváří protilátky proti enzymu, který reguluje svalový tonus. Výsledkem jsou progresivní svalová ztuhlost, bolestivé spazmy a postupné omezení pohybu. Právě silné a přetrvávající spazmy přinutily Dion před třemi lety zrušit zbytek Courage World Tour. Dva roky pak prakticky zmizela z veřejného života.
Překvapivější než samotný vzhled je rozsah toho, co zpěvačka v sedmapadesáti letech plánuje. Nejde o jednorázové cameo. Oficiální stránka uvádí šestnáct koncertů v Plenitude Areně mezi 12. zářím a 17. říjnem. K nim přibylo dalších deset termínů v květnu 2027. Celkem dvacet šest večerů, a to od ženy, která ještě před třemi lety nemohla stát na pódiu. Celá struktura je ale vystavěná na šetření sil. Žádné přesuny mezi městy. Konzervativní rytmus, který nechává prostor na regeneraci. Manažer John Nelson začátkem září potvrdil, že zdravotní péče je nastavená průběžně a zpěvačka je ve „výborné fyzické kondici“. Sama Dion vysvětlila, proč si v Paříži zakazuje výlety a vycházky: „Nebylo by to profesionální.“
Céline Dion receives a warm welcome from fans in Paris 🇫🇷❤️✨— JATANCE (@mediaoneuniv) September 1, 2026
The music icon was greeted with love and excitement as fans gathered to welcome her to the City of Light. A beautiful moment for the legendary Céline Dion! 🌟#CelineDion #Paris #France #CelineDionFans #fyp pic.twitter.com/54fOd7uNWC
Obavy fanoušků versus realita před hotelem
Sociální sítě umí z jedné fotografie vyrobit paniku. Realita před pařížským hotelem Royal Monceau vypadá jinak. Reportéři agentury AP popsali desítky fanoušků, transparenty, slzy dojetí, skandování jejího jména. Převažující emoce nebyla hrůza, ale úleva a radost, že ji po letech vidí zpátky v Paříži. Část módních médií, včetně W Magazine, její pařížský vzhled popisuje jako energický a stylově sebevědomý. To neznamená, že obavy nejsou legitimní. Na jaře Dion natočila videovzkaz, v němž řekla: „Cítím se silná. Hodně zpívám a trochu i tančím.“ Bylo to poprvé od diagnózy, kdy mluvila o svém těle s takovou jistotou.
Zda vše nakonec půjde hladce není jasné. Syndrom ztuhlé osoby je nepředvídatelný a historie zrušených koncertů to připomíná. Ale právě proto je celý comeback tak pečlivě zkonstruovaný, ne jako gesto vzdoru, ale jako inženýrský projekt s pojistkami na každém kroku. Až se 12. září rozsvítí pódiová světla v Plenitude Areně, nepůjde jen o první tóny písně. Půjde o odpověď na otázku, kterou si fanoušci kladou od prosince 2022, zda legendární zpěvačka má dost sil. Céline Dion věří, že dvacet šest večerů zvládne.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová