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Nemoc se na ní podepsala víc, než kdokoli čekal. Céline Dion výrazně pohubla a vyděsila fanoušky

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Pár dní před prvním koncertem v Paříži zachytily kamery zpěvačku tak štíhlou, že na sociálních sítích okamžitě vypukla debata o jejím zdraví.
Nemoc se na ní podepsala víc, než kdokoli čekal. Céline Dion výrazně pohubla a vyděsila fanoušky

Nemoc se na ní podepsala víc, než kdokoli čekal. Céline Dion výrazně pohubla a vyděsila fanoušky

Zdroj: Georges Biard / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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