Rybakinová ve finále US Open vyzve Sabalenkovou, které sebere post jedničky. Gauffovou zdolala po parádním obratu

Čtvrtek 11. září 2026, Arthur Ashe Stadium. Coco Gauffová servíruje za stavu 6:3, 4:4 a newyorské tribuny skandují její jméno. O hodinu později odchází z kurtu poražená. Rybakinová otočila zápas na 3:6, 6:4, 6:4 a zapsala si druhý obrat ze stavu 0:1 na sety během dvou zápasů po sobě. Semifinále dvouhry, ne čtyřhry, jak se v některých zdrojích chybně objevilo, přineslo další kapitolu sezony, v níž kazašská tenistka systematicky boří zavedené hierarchie.
Obrat, který má vzorec
Rybakinová do letošního US Open vstoupila jako stroj na servis a přímé body. Přes Naomi Ósakaovou prošla 6:1, 6:4, prakticky bez zaváhání. Ve čtvrtfinále ji ale Čeng Čchin-wen donutila do tří setů (3:6, 6:1, 6:4) a semifinále s Gauffovou ukázalo totéž schéma: ztracený úvodní set, pak postupné převzetí kontroly.
Proti domácí hvězdě to mělo zvláštní váhu. Gauffová hrála před vlastním publikem, s podporou celého stadionu. Rybakinová přesto ve druhém setu přidala na agresivitě a ve třetím už diktovala tempo výměn. Měsíc předtím otočila i jejich torontské semifinále, a právě tahle opakovanost mění náhodu v tendenci.
Jednička bez ohledu na finále
Lákavý příběh zní: vyhraje finále, sebere Sabalenkové trůn. Realita je jiná, a pro Rybakinovou ještě lichotivější. WTA oficiálně oznámila už 9. září, tedy dva dny před semifinále, že Rybakinová bude od pondělí 14. září novou světovou jedničkou. Jistotu získala čtvrtfinálovou výhrou nad Čeng Čchin-wen, kdy matematika žebříčku přestala hrát v Sabalenkové prospěch.
Sobotní finále tak nerozhodne o tom, kdo povede žebříček. Rozhodne o něčem jiném: o 700 bodech. Šampionka bere 2 000 bodů do Race to the WTA Finals, finalistka 1 300. V září to vypadá jako detail, v listopadu při nasazování na WTA Finals to může být propast.
Rivalita, která definuje éru
Sabalenková a Rybakinová se před finále potkaly šestnáctkrát. Bilance 9:7 pro Bělorusku podle oficiálních poznámek WTA vypráví příběh vyrovnanosti, ne dominance. Rybakinová vyhrála finále WTA Finals 2025 i Australian Open 2026. Sabalenková odpověděla tituly v Indian Wells a Miami. Každý velký turnaj přepisuje pořadí.
Sabalenková jde v New Yorku do čtvrtého finále v řadě, statistika, která z ní dělá novodobou vládkyni Flushing Meadows. Cesta letošním pavoukem nebyla hladká: Lindu Noskovou udolala až v tiebreaku třetího setu (7:6, 3:6, 7:6), Jessicu Pegulovou pak smetla čistěji 7:5, 6:2. Ztráta jedničky ji ale staví do nezvyklé role, poprvé za čtyři roky půjde do newyorského finále bez korunky na hlavě.
Kde a kdy sledovat finále
Ženské finále US Open 2026 je na programu v sobotu 12. září v Arthur Ashe Stadium. Začátek v 16:00 místního času, tedy ve 22:00 středoevropského letního času. Pro české diváky vysílá Eurosport, streamovat lze přes platformu Max v rámci evropských práv Warner Bros. Discovery.
Proč tohle finále stojí za ponocování
Do semifinále US Open 2026 prošly čtyři nejvýše nasazené hráčky, žádné překvapení, žádná Popelka. Finále Sabalenková–Rybakinová tak není produkt štěstí v losu, ale koncentrované kvality na špičce okruhu. Jedna z nich odejde s trofejí, druhá s 1 300 body a vědomím, že příští velký duel je otázkou týdnů.
Rybakinová vstoupí na kurt jako budoucí jednička, Sabalenková jako čtyřnásobná newyorská finalistka. Hierarchie se změnila ještě před prvním podáním, a právě to dělá sobotní večer tak zajímavým.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář