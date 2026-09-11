Vypadaly jako hvězdná dvojčata. Osm let pozorování ukázalo, že se dvě obří hvězdy možná potkaly až po narození

Dvojhvězda nemusí znamenat, že dvě hvězdy vznikly společně
Dvě mladé hvězdy mají silně skloněné disky a extrémně protáhlou dráhu, což naznačuje, že vznikly odděleně a spojily se až při pozdějším gravitačním setkání. Naše Slunce je samotář, ale ve vesmíru to není samozřejmost. U hvězd s vysokou hmotností jsou dvojné a vícenásobné systémy běžné a jejich existence zásadně ovlivňuje celý další vývoj obou objektů. Hvězdy si mohou předávat hmotu, měnit si vzájemně rotaci a nakonec vytvářet supernovy, neutronové hvězdy nebo černé díry způsobem, který by u izolované hvězdy nenastal.
Zůstává však základní otázka: jak taková masivní dvojice vůbec vznikne? Jedna možnost předpokládá, že se velký rotující disk plynu během kolapsu rozpadne a vytvoří dvě hvězdy. Jiný scénář počítá s fragmentací většího molekulárního jádra. A existuje také dynamičtější varianta, při níž se dvě původně odděleně vznikající protohvězdy setkají a jejich gravitační interakce z nich vytvoří nový pár.
Právě poslední možnost byla dlouho obtížně ověřitelná. Dospělé dvojhvězdy už mají za sebou miliony let vzájemného vývoje, takže jejich současná dráha nemusí jasně prozradit okolnosti narození. IRAS 07299−1651 je cenný tím, že jej astronomové sledují ve chvíli, kdy obě hvězdy stále rostou.
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Téměř osm let měřili, jak se jedna vůči druhé posouvá
Systém leží v Mléčné dráze přibližně 5 500 světelných let od Země a obsahuje dvě masivní protohvězdy stále zanořené do hustého oblaku plynu a prachu. Celková hmotnost dvojice dosahuje nejméně přibližně osmnáctinásobku hmotnosti Slunce a obě hvězdy stále nabírají další materiál ze svého okolí.
Pro běžný optický dalekohled je takové prostředí problematické, protože prach viditelné světlo účinně pohlcuje. ALMA pracující v milimetrových a submilimetrových vlnových délkách však dokáže do podobných hvězdných porodnic pronikat. Astronomové proto několik let opakovaně měřili polohu obou objektů a doplnili data také pozorováními z VLA, Webbova teleskopu a VLT.
Díky téměř osmileté časové základně se podařilo zachytit skutečný orbitální pohyb obou protohvězd. V kombinaci s měřením jejich radiálních rychlostí bylo možné rekonstruovat trojrozměrnou geometrii systému, nikoli jen jeho projekci na obloze.
Dráha nevypadá jako klidné soužití od narození
Rekonstrukce ukázala velmi excentrickou dráhu. Namísto téměř kruhového obíhání sledují hvězdy silně protáhlou trajektorii, přičemž preferované modely se blíží parabolické geometrii. Současná vzdálenost mezi nimi je kolem dvou set astronomických jednotek, tedy zhruba dvousetnásobek vzdálenosti Země od Slunce.
Samotná excentricita ještě nemusí dokazovat žádný konkrétní způsob vzniku. Mladé hvězdné systémy jsou dynamická prostředí a jejich oběžné dráhy může ovlivnit okolní plyn i další tělesa. Mnohem výmluvnější je však kombinace dráhy s orientací disků, které každou protohvězdu obklopují.
Pokud by obě hvězdy vznikly rozdělením jediného velkého rotujícího disku, očekávali bychom alespoň přibližnou geometrickou příbuznost. Disky by měly sdílet podobnou osu rotace a jejich roviny by měly mít určitou vazbu na společnou oběžnou dráhu. V IRAS 07299−1651 nic tak jednoduchého nevidíme.
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Každá hvězda má svůj disk natočený jinam
Oba cirkumstelární disky jsou vůči společné oběžné rovině výrazně nakloněné a zároveň nejsou srovnané ani navzájem. Podobně se liší orientace výtrysků, které vznikají kolmo k diskům a fungují jako další ukazatel jejich prostorového natočení.
Právě tato neuspořádaná geometrie se obtížně vysvětluje scénářem, v němž se dva objekty narodily vedle sebe uvnitř jediného dobře definovaného disku. Mnohem přirozeněji zapadá do představy, že každý z nich začal kolabovat ve vlastním hustém plynovém jádře a nesl si vlastní moment hybnosti i vlastní orientaci.
Obě jádra přitom původně nemusela být gravitačně vázána. V husté hvězdné porodnici se jejich trajektorie mohly přiblížit natolik, že následná interakce s okolním materiálem dovolila systému ztratit dost energie a oba vznikající objekty zůstaly svázané.
Autoři tomu říkají „core-merger“
Navržený scénář autoři studie označují jako core-merger, tedy spojení dvou původně samostatných hvězdotvorných jader při velmi těsném setkání. Neznamená to fyzické splynutí samotných hvězd do jediného objektu. Spojí se jejich dynamický osud: z původně nezávisle vznikajících protohvězd se vytvoří gravitačně vázaná dvojice.
Takový proces by přirozeně vysvětloval jak vysokou excentricitu současné dráhy, tak nesouosost disků. Každá protohvězda přichází do setkání s vlastní orientací a po gravitačním zachycení není důvod, aby se její disk okamžitě dokonale srovnal s novou orbitální rovinou.
Právě proto je IRAS 07299−1651 tak zajímavý. Astronomové nezachytili kamerou okamžik, kdy dva objekty poprvé proletěly kolem sebe a staly se párem. Změřili však jejich dnešní trojrozměrný pohyb natolik přesně, že lze jejich orbitální historii rekonstruovat a jednotlivé scénáře vzniku proti sobě testovat.
Pohled zpět v čase má své limity
Tady je na místě důležitá opatrnost. Současná geometrie není filmovým záznamem minulosti. Model core-merger je interpretací kombinace orbitálních dat, orientace disků, výtrysků a fyzikálních modelů. Jiný mechanismus schopný vytvořit stejně excentrickou a nesouosou soustavu nelze jen na základě jednoho systému absolutně vyloučit.
Budoucí měření budou navíc pokračovat. Osm let představuje pro lidského pozorovatele dlouhou dobu, ale proti oběžné době tak vzdálené dvojice zachycujeme stále jen část její trajektorie. Každá další přesná poloha proto zpřesní parametry dráhy a pomůže určit, jak dobře scénář nedávného blízkého setkání skutečně funguje.
Ještě zásadnější bude najít další podobné systémy. Jeden přesvědčivý případ dokáže prokázat, že určitá cesta vzniku je možná. Teprve větší vzorek ukáže, zda jde o vzácnou astronomickou zvláštnost, nebo o běžnější způsob, jakým příroda vytváří masivní dvojhvězdy.
U masivních hvězd může být porodnice mnohem chaotičtější, než jsme si představovali
Hvězdné porodnice nejsou klidná místa, kde každý objekt izolovaně roste uvnitř vlastního dokonale uspořádaného disku. V hustých oblacích se současně formuje více hvězd, plyn proudí komplikovanými strukturami a gravitační interakce mohou výrazně měnit původní trajektorie.
U masivních hvězd je tato dynamika obzvlášť důležitá. Vznikají v hustých prostředích, rychle nabírají hmotu a velmi často končí ve dvojicích. Pokud se potvrdí, že významná část těchto párů vzniká až pozdějším spojením původně oddělených protohvězd, nebude možné jejich vznik chápat pouze jako proces uvnitř jediného rotujícího oblaku. Do příběhu bude nutné výrazněji zahrnout také vzájemná setkání mezi rodícími se hvězdami.
IRAS 07299−1651 tak nabízí pozoruhodný pohled na dvojici, která může na první pohled působit jako přirozené hvězdné sourozenectví. Její disky a dráha ale naznačují jinou minulost. Možná nejde o dvojčata, která spolu začala existovat. Spíš o dva samostatně vznikající obry, jejichž dráhy se v přeplněné hvězdné porodnici jednoho dne protnuly natolik těsně, že od té chvíle už pokračují společně.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Astronomy – An eccentric massive protobinary assembled via a core-merger parabolic encounter, DOI 10.1038/s41550-026-02953-z [2], ALMA Observatory – Watching a Massive Binary Assemble in Real Time [3], Instituto de Astrofísica de Andalucía – Primera medición directa de la órbita de un sistema de estrellas masivas en formación [4]. img ai generated