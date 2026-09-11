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Vypadaly jako hvězdná dvojčata. Osm let pozorování ukázalo, že se dvě obří hvězdy možná potkaly až po narození

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Masivní dvojhvězdy bývají považovány za sourozence vzniklé z téhož oblaku nebo disku. Systém IRAS 07299−1651 ale vypráví jiný příběh.
Vypadaly jako hvězdná dvojčata. Osm let pozorování ukázalo, že se dvě obří hvězdy možná potkaly až po narození

Vypadaly jako hvězdná dvojčata. Osm let pozorování ukázalo, že se dvě obří hvězdy možná potkaly až po narození

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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